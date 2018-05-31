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|www.facebook.com 1.06 22:40 | 200
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|Стоит Приора, номера ростовские, серая, рядом мужик, большой, прилично одетый, серые джинсы, голубая рубашка, смугло-бессарабского типа, но без табора. В машине на заднем сиденье женщина с ребёнком на коленях. Мужик голосует.
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|Maxim Gongalsky 1.06 22:18 | 168
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|Студентов 1 курса филфака МГУ задержали прямо на экзамене! По неподтвержденной информации доставили в ОП МГУ, а потом - в неизвестном направлении
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|Sergey Kalvarskiy 1.06 18:01 | 346
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|Вот бы включить телевизор, а там Катя Андреева и говорит- Граждане, все что происходило в стране - спецоперация
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|Kirill Martynov 1.06 15:13 | 450
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|Директор завода "Шмайсер" получает задание из Москвы на убийство тридцати человек, начиная с Бабченко.
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|xenia_sobchak 31.05 14:08 | 485
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|Он настроен решительно и просит не уговаривать изменить решение.
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|Петр Мироненко, Владимир Моторин 1.06 15:22 | 98
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Подозреваемый в организации «покушения» на журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман, который был в четверг вечером арестован в Киеве, назвал человека, который, по его словам, стоит за «покушением» на Аркадия Бабченко – Вячеслав Пивоварник, который «в приватном фонде Путина отвечает за Украину и теракты». The Bell выяснил, как Пивоварник связан с Россией.
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| Евгения Тамарченко 31.05 20:39 | 141
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10 примеров того, как и зачем власти инсценируют смерть жертв заказных убийств