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Блогеры против: Почта России
28.05 число просмотров 54546 число записей 155
 
Блогеры против: грузовое такси Газелькин
28.05 число просмотров 95 число записей 1
 
Блогеры против: Яндекс-такси
21.05 число просмотров 328 число записей 1
 
Блогеры против: Икея
20.05 число просмотров 3302 число записей 2
 
Блогеры против: Пятерочка
20.05 число просмотров 4647 число записей 9
 
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Бабченко жив
1.06 число просмотров 4498 число записей 51
 
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Лимузин "Кортеж"
8.05 число просмотров 1977 число записей 3
 
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Посты дня
Этот хотя бы не с ножом забирает
www.facebook.com    1.06 22:40 |  число просмотров 200
Этот хотя бы не с ножом забирает Стоит Приора, номера ростовские, серая, рядом мужик, большой, прилично одетый, серые джинсы, голубая рубашка, смугло-бессарабского типа, но без табора. В машине на заднем сиденье женщина с ребёнком на коленях. Мужик голосует.
 
Вечер пятницы омрачился задержаниями по беспределу
blogMaxim Gongalsky    1.06 22:18 |  число просмотров 168
Вечер пятницы омрачился задержаниями по беспределу Студентов 1 курса филфака МГУ задержали прямо на экзамене! По неподтвержденной информации доставили в ОП МГУ, а потом - в неизвестном направлении
 
Еле за 20 лет управились
blogSergey Kalvarskiy    1.06 18:01 |  число просмотров 346
Еле за 20 лет управились Вот бы включить телевизор, а там Катя Андреева и говорит- Граждане, все что происходило в стране - спецоперация
 
Краткая версия событий на сегодняшний день
blogKirill Martynov    1.06 15:13 |  число просмотров 450
Краткая версия событий на сегодняшний день Директор завода "Шмайсер" получает задание из Москвы на убийство тридцати человек, начиная с Бабченко.
 
Только что лично говорила с Олегом Сенцовым по видеотелефону
blogxenia_sobchak    31.05 14:08 |  число просмотров 485
Только что лично говорила с Олегом Сенцовым по видеотелефону Он настроен решительно и просит не уговаривать изменить решение.
 
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Выбор редактора
О поддерживающей терапии для Олега Сенцов
blogНаталья Каплан    29.05 14:26 |  число просмотров 646
О поддерживающей терапии для Олега Сенцов Это просто замена воды на какую-то питательную смесь, что тоже не является выходом из голодовки
 
А пацаны и не знают
www.facebook.com    28.05 11:09 |  число просмотров 1547
А пацаны и не знают Борис Титов идёт к президенту. Докладывать. И что же он докладывает?
 
Мне кажется это немного позор и стыд
blogSergey Kuznetsov    20.05 09:47 |  число просмотров 2387
Мне кажется это немного позор и стыд Прекрасная история, как Российская газета напечатала репортаж под названием "В Каннах раздали призы "Особого взгляда" " на всякий случай пропустив любое упоминание фильма Лозницы
 
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Видео дня
Цитаты дня
" Родина тебя бросит, сынок. Всегда. Или убьёт сама. Прощай, Аркадий. "
29.05 |
blog Alexander Osovtsov
" Патрушевы, славная династия хлеборобов. "
18.05 |
blog Иван Давыдов
" Правительство. Бессменный полк. "
18.05 |
blog Александр Архангельский
" Что касается нового главы Счетной палаты, то для Атоса это слишком много, а для графа де ля Фер это слишком мало. "
15.05 |
blog Alexander Kolyandr
" Есть Мутко — есть Россия, нет Мутко — нет России! У России три союзника: армия, флот и Мутко Let me build from my heart! "
8.05 |
blog Ilya Peresedov
" Если бы мы не назначили вице-премьером по строительству Виталия Мутко, сейчас строительством в Москве занимались бы солдаты НАТО! "
8.05 |
blog www.facebook.com
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Статьи дня
«Сотрудник фонда Путина»: кто такой Вячеслав Пивоварник, которого связали с покушением на Бабченко
Петр Мироненко, Владимир Моторин  1.06 15:22 |  число просмотров 98
«Сотрудник фонда Путина»: кто такой Вячеслав Пивоварник, которого связали с покушением на Бабченко Подозреваемый в организации «покушения» на журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман, который был в четверг вечером арестован в Киеве, назвал человека, который, по его словам, стоит за «покушением» на Аркадия Бабченко – Вячеслав Пивоварник, который «в приватном фонде Путина отвечает за Украину и теракты». The Bell выяснил, как Пивоварник связан с Россией.
Оказался он живой
Евгения Тамарченко  31.05 20:39 |  число просмотров 141
Оказался он живой 10 примеров того, как и зачем власти инсценируют смерть жертв заказных убийств
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События
Утрата
16.05 |  число просмотров 1169
Утрата
Руководитель и один из основателей Tеатра.doc. драматург и режиссер Елена Гремина скоропостижно скончалась в Москве. Она не смогла пережить смерть своего мужа, режиссера Михаила Угарова, скончавшегося в апреле этого года
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Кино
Новое Простоквашино
5.04 |  число просмотров 2450
Новое Простоквашино
"Союзмультфильм" показал первую часть сериала "Простоквашино", который является продолжением советского мультфильма. Теперь у дяди Федора появилась сестра Вера Павловна. Блогеры делятся впечатлениями о мультфильме.
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Музыка
Феномен ульяновских курсантов
23.01 |  число просмотров 6064
Феномен ульяновских курсантов
Пародийный ролик, который записали 14 курсантов Ульяновского института гражданской авиации, после новости о возможном отчислении авторов стал вирусным. В Рунете появились десятки видео, записанных в поддержку курсантов
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Медиа
Запрет Telegram
22.04 |  число просмотров 3436
Запрет Telegram
Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке доступа к Telegram на территории России. Блокировка должна произойти в ближайшее время
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Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |  число просмотров 7227
Нобелевская премия для Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
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