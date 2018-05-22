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Сюжеты
Блогеры против: Яндекс-такси
21.05 число просмотров 76 число записей 1
 
Блогеры против: Икея
20.05 число просмотров 3003 число записей 2
 
Блогеры против: Пятерочка
20.05 число просмотров 4358 число записей 9
 
Блогеры против: Мегафон
18.05 число просмотров 28435 число записей 82
 
Блогеры против: Билайн
18.05 число просмотров 26533 число записей 79
 
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19.05 число просмотров 2022 число записей 17
 
Воля народа
24.04 число просмотров 1829 число записей 14
 
Он нам не царь
6.05 число просмотров 1792 число записей 23
 
День опричника
6.05 число просмотров 1703 число записей 9
 
Лимузин "Кортеж"
8.05 число просмотров 1597 число записей 3
 
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Посты дня
Хозяйствование по-собянински
blogElena Tkach    22.05 16:21 |  число просмотров 304
Хозяйствование по-собянински Около Префектуры ЦАО скосили большую клумбу цветущих тюльпанов. Видимо чтобы на их место что-то срочно посадить. Логика у них одна - чаще сажаешь, больше бабла можно списать из бюджета
 
"Нам просто не дали защищаться"
blogМалюта Скуратов    22.05 16:17 |  число просмотров 259
"Нам просто не дали защищаться" В ближайшие дни бывший губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный на 8 лет лишения свободы, будет этапирован из следственного изолятора в колонию строгого режима
 
Сформулировал
blogЕвгений Ройзман    22.05 15:46 |  число просмотров 207
Сформулировал Заявляю о своей отставке по собственному желанию
 
Теперь поздняк метаться
blogAnton Krasovsky    21.05 23:49 |  число просмотров 673
Теперь поздняк метаться Я понимаю, что многие из вас не поверят, но мне страшно. Страшно быть убитым у подъезда, избитым на выходе из автобуса
 
Каждому свое
blogАлександр Архангельский    20.05 14:16 |  число просмотров 1236
Каждому свое Впервые пожалел, что у меня не Билайн. Не могу объявить бойкот. Надеюсь, за меня это сделают другие
 
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Выбор редактора
Мне кажется это немного позор и стыд
blogSergey Kuznetsov    20.05 09:47 |  число просмотров 953
Мне кажется это немного позор и стыд Прекрасная история, как Российская газета напечатала репортаж под названием "В Каннах раздали призы "Особого взгляда" " на всякий случай пропустив любое упоминание фильма Лозницы
 
Я не буду участвовать в выборах мэра Москвы
blogИлья Варламов    18.05 19:33 |  число просмотров 860
Я не буду участвовать в выборах мэра Москвы В ближайшее время решится, будут ли выборы мэра Москвы выборами, или они превратятся в формальное переназначение Сергей Семёныча
 
Патрушев и плагиат
blogSerguei Parkhomenko    18.05 18:49 |  число просмотров 1025
Патрушев и плагиат Знакомьтесь: Дмитрий Патрушев, новый министр сельского хозяйства России. А чего с ним знакомиться-то? "Диссернет" его сто лет уж знает, как облупленного.
 
Фото дня

Видео дня
Цитаты дня
" Патрушевы, славная династия хлеборобов. "
18.05 |
blog Иван Давыдов
" Правительство. Бессменный полк. "
18.05 |
blog Александр Архангельский
" Что касается нового главы Счетной палаты, то для Атоса это слишком много, а для графа де ля Фер это слишком мало. "
15.05 |
blog Alexander Kolyandr
" Есть Мутко — есть Россия, нет Мутко — нет России! У России три союзника: армия, флот и Мутко Let me build from my heart! "
8.05 |
blog Ilya Peresedov
" Если бы мы не назначили вице-премьером по строительству Виталия Мутко, сейчас строительством в Москве занимались бы солдаты НАТО! "
8.05 |
blog www.facebook.com
" Предполагаю, что в ближайшее время все российские строители будут централизованно сдавать мочу — разумеется, на платной основе. "
8.05 |
blog www.facebook.com
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Статьи дня
Как убийство женщины на Кубани привело к протестам, увольнению главы посёлка и изменению версии СК
Сергей Звезда  22.05 21:40 |  число просмотров 57
Как убийство женщины на Кубани привело к протестам, увольнению главы посёлка и изменению версии СК Жители Псебая уверены, что напавших подростков покрывают власти. Дело передали в Москву.
«Айка»: гуманитарная катастрофа в собянинской Москве
Антон Долин  19.05 23:43 |  число просмотров 271
«Айка»: гуманитарная катастрофа в собянинской Москве В Каннах показали фильм Сергея Дворцевого о киргизской мигрантке
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События
Он нам не царь
6.05 |  число просмотров 1792
Он нам не царь
5 мая по всей стране прошли акции протеста «Он нам не царь». Было задержано более 1,5 тыс человек
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Кино
Новое Простоквашино
5.04 |  число просмотров 2041
Новое Простоквашино
"Союзмультфильм" показал первую часть сериала "Простоквашино", который является продолжением советского мультфильма. Теперь у дяди Федора появилась сестра Вера Павловна. Блогеры делятся впечатлениями о мультфильме.
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Музыка
Феномен ульяновских курсантов
23.01 |  число просмотров 5637
Феномен ульяновских курсантов
Пародийный ролик, который записали 14 курсантов Ульяновского института гражданской авиации, после новости о возможном отчислении авторов стал вирусным. В Рунете появились десятки видео, записанных в поддержку курсантов
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Медиа
Запрет Telegram
22.04 |  число просмотров 3026
Запрет Telegram
Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке доступа к Telegram на территории России. Блокировка должна произойти в ближайшее время
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Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |  число просмотров 6550
Нобелевская премия для Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
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