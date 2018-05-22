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Блогеры против: Яндекс-такси
21.05
76
1
Блогеры против: Икея
20.05
3003
2
Блогеры против: Пятерочка
20.05
4358
9
Блогеры против: Мегафон
18.05
28435
82
Блогеры против: Билайн
18.05
26533
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Котик дня
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khodorkovski
Об ипотеке с 14 лет (
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)
22.05 16:30 |
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Посты дня
Хозяйствование по-собянински
Elena Tkach
22.05 16:21 |
304
Около Префектуры ЦАО скосили большую клумбу цветущих тюльпанов. Видимо чтобы на их место что-то срочно посадить. Логика у них одна - чаще сажаешь, больше бабла можно списать из бюджета
"Нам просто не дали защищаться"
Малюта Скуратов
22.05 16:17 |
259
В ближайшие дни бывший губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный на 8 лет лишения свободы, будет этапирован из следственного изолятора в колонию строгого режима
Сформулировал
Евгений Ройзман
22.05 15:46 |
207
Заявляю о своей отставке по собственному желанию
Теперь поздняк метаться
Anton Krasovsky
21.05 23:49 |
673
Я понимаю, что многие из вас не поверят, но мне страшно. Страшно быть убитым у подъезда, избитым на выходе из автобуса
Каждому свое
Александр Архангельский
20.05 14:16 |
1236
Впервые пожалел, что у меня не Билайн. Не могу объявить бойкот. Надеюсь, за меня это сделают другие
Выбор редактора
Мне кажется это немного позор и стыд
Sergey Kuznetsov
20.05 09:47 |
953
Прекрасная история, как Российская газета напечатала репортаж под названием "В Каннах раздали призы "Особого взгляда" " на всякий случай пропустив любое упоминание фильма Лозницы
Я не буду участвовать в выборах мэра Москвы
Илья Варламов
18.05 19:33 |
860
В ближайшее время решится, будут ли выборы мэра Москвы выборами, или они превратятся в формальное переназначение Сергей Семёныча
Патрушев и плагиат
Serguei Parkhomenko
18.05 18:49 |
1025
Знакомьтесь: Дмитрий Патрушев, новый министр сельского хозяйства России. А чего с ним знакомиться-то? "Диссернет" его сто лет уж знает, как облупленного.
Фото дня
Новое платье Алины Кабаевой
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Сувенир к мундиалю: матрешка и свисток
(
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Москва, Новослободская, 37 к4а Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.
(
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С.Собянин и А.Воробьев готовятся к выборам и катаются в электричке
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Акция в поддержку Кирилла Серебренникова в Каннах
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Видео дня
Почему я ухожу в отставку | Ройзман
Голикова расплакалась в Думе на Пленарном заседании, покидая Счетную палату
Украду я тебя милый у мусоров
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Обращение Главы Серпуховского района А.В.Шестуна к Президенту
Как Telegram блокировали - вся суть
Цитаты дня
Патрушевы, славная династия хлеборобов.
18.05 |
Иван Давыдов
Правительство. Бессменный полк.
18.05 |
Александр Архангельский
Что касается нового главы Счетной палаты, то для Атоса это слишком много, а для графа де ля Фер это слишком мало.
15.05 |
Alexander Kolyandr
Есть Мутко — есть Россия, нет Мутко — нет России! У России три союзника: армия, флот и Мутко Let me build from my heart!
8.05 |
Ilya Peresedov
Если бы мы не назначили вице-премьером по строительству Виталия Мутко, сейчас строительством в Москве занимались бы солдаты НАТО!
8.05 |
www.facebook.com
Предполагаю, что в ближайшее время все российские строители будут централизованно сдавать мочу — разумеется, на платной основе.
8.05 |
www.facebook.com
Статьи дня
Как убийство женщины на Кубани привело к протестам, увольнению главы посёлка и изменению версии СК
Сергей Звезда
22.05 21:40 |
57
Жители Псебая уверены, что напавших подростков покрывают власти. Дело передали в Москву.
«Айка»: гуманитарная катастрофа в собянинской Москве
Антон Долин
19.05 23:43 |
271
В Каннах показали фильм Сергея Дворцевого о киргизской мигрантке
События
Он нам не царь
6.05 |
1792
5 мая по всей стране прошли акции протеста «Он нам не царь». Было задержано более 1,5 тыс человек
Кино
Новое Простоквашино
5.04 |
2041
"Союзмультфильм" показал первую часть сериала "Простоквашино", который является продолжением советского мультфильма. Теперь у дяди Федора появилась сестра Вера Павловна. Блогеры делятся впечатлениями о мультфильме.
Музыка
Феномен ульяновских курсантов
23.01 |
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Пародийный ролик, который записали 14 курсантов Ульяновского института гражданской авиации, после новости о возможном отчислении авторов стал вирусным. В Рунете появились десятки видео, записанных в поддержку курсантов
Медиа
Запрет Telegram
22.04 |
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Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке доступа к Telegram на территории России. Блокировка должна произойти в ближайшее время
Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |
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Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
“BESTTODAY” 2010
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Посты дня
Репортажи дня
Тексты дня
Статьи дня
Цитаты дня
Фото дня
Видео дня
Сюжеты
Афиша