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Сюжеты
Блогеры против: Мегафон
18.05 число просмотров 28372 число записей 82
 
Блогеры против: Билайн
18.05 число просмотров 26473 число записей 79
 
Воля народа
24.04 число просмотров 1805 число записей 14
 
Запрет Telegram
22.04 число просмотров 3009 число записей 13
 
Ответные меры
14.04 число просмотров 2270 число записей 7
 
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Самое читаемое
Воля народа
24.04 число просмотров 1805 число записей 14
 
Он нам не царь
6.05 число просмотров 1706 число записей 23
 
Новое правительство
19.05 число просмотров 1710 число записей 17
 
День опричника
6.05 число просмотров 1613 число записей 9
 
Лимузин "Кортеж"
8.05 число просмотров 1518 число записей 3
 
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Посты дня
Каждому свое
blogАлександр Архангельский    20.05 14:16 |  число просмотров 125
Каждому свое Впервые пожалел, что у меня не Билайн. Не могу объявить бойкот. Надеюсь, за меня это сделают другие
 
Мне кажется это немного позор и стыд
blogSergey Kuznetsov    20.05 09:47 |  число просмотров 229
Мне кажется это немного позор и стыд Прекрасная история, как Российская газета напечатала репортаж под названием "В Каннах раздали призы "Особого взгляда" " на всякий случай пропустив любое упоминание фильма Лозницы
 
Меня избили в подъезде дома
blogDavid Kankiya    18.05 21:29 |  число просмотров 640
Меня избили в подъезде дома 2 амбала. Били руками и ногами. Пшикали перцовкой. Очень больно, но это тоже переживу
 
Я не буду участвовать в выборах мэра Москвы
blogИлья Варламов    18.05 19:33 |  число просмотров 520
Я не буду участвовать в выборах мэра Москвы В ближайшее время решится, будут ли выборы мэра Москвы выборами, или они превратятся в формальное переназначение Сергей Семёныча
 
Что там еще в Конституции Российской Федерации написано?
www.facebook.com    18.05 18:53 |  число просмотров 486
Что там еще в Конституции Российской Федерации написано? Делегатам съезда партии Навального не дадут ничего провести в стране. Их просто скрутят и свинтят
 
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Выбор редактора
Что касается поездки Собянина и Воробьева на электричке
blogEkaterina Vinokurova    16.05 20:05 |  число просмотров 992
Что касается поездки Собянина и Воробьева на электричке В 2018 году для политика пиариться поездками на метро и электричке - это днище. Потому что в 2018 году для политика поездка на общественном транспорте - это норма
 
Право граждан на здоровье должно быть гарантировано
blogEkaterina Chistyakova    16.05 17:18 |  число просмотров 705
Право граждан на здоровье должно быть гарантировано Отправили свои предложения к известному проекту закона. Сроки были короткие - сегодня до 18-00. Я по-прежнему не понимаю, КАК депутаты собираются учесть поступившие предложения, если второе чтение завтра
 
Как же мне стыдно
blogVictoria Ivleva-Yorke    15.05 22:13 |  число просмотров 1252
Как же мне стыдно Нету у нас денег на анестезию зубов сиротам. Ну вот нету - и все. На борьбу с Украиной - есть. На Сирию - есть. На Олимпиаду - есть.
 
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Цитаты дня
" Патрушевы, славная династия хлеборобов. "
18.05 |
blog Иван Давыдов
" Правительство. Бессменный полк. "
18.05 |
blog Александр Архангельский
" Что касается нового главы Счетной палаты, то для Атоса это слишком много, а для графа де ля Фер это слишком мало. "
15.05 |
blog Alexander Kolyandr
" Есть Мутко — есть Россия, нет Мутко — нет России! У России три союзника: армия, флот и Мутко Let me build from my heart! "
8.05 |
blog Ilya Peresedov
" Если бы мы не назначили вице-премьером по строительству Виталия Мутко, сейчас строительством в Москве занимались бы солдаты НАТО! "
8.05 |
blog www.facebook.com
" Предполагаю, что в ближайшее время все российские строители будут централизованно сдавать мочу — разумеется, на платной основе. "
8.05 |
blog www.facebook.com
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Статьи дня
«Айка»: гуманитарная катастрофа в собянинской Москве
Антон Долин  19.05 23:43 |  число просмотров 82
«Айка»: гуманитарная катастрофа в собянинской Москве В Каннах показали фильм Сергея Дворцевого о киргизской мигрантке
Елена Гремина: "Мне чего бояться?"
Зоя Светова  18.05 10:00 |  число просмотров 139
Елена Гремина: "Мне чего бояться?" В последнее время мы с Леной подружились, она стала для меня очень важным человеком. Мне кажется крайне необходимым, чтобы сейчас звучал Ленин голос. Вот отрывки из интервью, записанного чуть больше года назад в 15-летний юбилей Театра.doc
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События
Он нам не царь
6.05 |  число просмотров 1706
Он нам не царь
5 мая по всей стране прошли акции протеста «Он нам не царь». Было задержано более 1,5 тыс человек
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Кино
Новое Простоквашино
5.04 |  число просмотров 2025
Новое Простоквашино
"Союзмультфильм" показал первую часть сериала "Простоквашино", который является продолжением советского мультфильма. Теперь у дяди Федора появилась сестра Вера Павловна. Блогеры делятся впечатлениями о мультфильме.
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Музыка
Феномен ульяновских курсантов
23.01 |  число просмотров 5612
Феномен ульяновских курсантов
Пародийный ролик, который записали 14 курсантов Ульяновского института гражданской авиации, после новости о возможном отчислении авторов стал вирусным. В Рунете появились десятки видео, записанных в поддержку курсантов
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Медиа
Запрет Telegram
22.04 |  число просмотров 3009
Запрет Telegram
Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке доступа к Telegram на территории России. Блокировка должна произойти в ближайшее время
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Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |  число просмотров 6468
Нобелевская премия для Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
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