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Блогеры против: Мегафон
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Блогеры против: Билайн
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Запрет Telegram
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Ответные меры
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Он нам не царь
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Новое правительство
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Котик дня
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Ошибка РИА-Новости (
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)
18.05 18:47 |
Ольга Романова
Посты дня
Каждому свое
Александр Архангельский
20.05 14:16 |
125
Впервые пожалел, что у меня не Билайн. Не могу объявить бойкот. Надеюсь, за меня это сделают другие
Мне кажется это немного позор и стыд
Sergey Kuznetsov
20.05 09:47 |
229
Прекрасная история, как Российская газета напечатала репортаж под названием "В Каннах раздали призы "Особого взгляда" " на всякий случай пропустив любое упоминание фильма Лозницы
Меня избили в подъезде дома
David Kankiya
18.05 21:29 |
640
2 амбала. Били руками и ногами. Пшикали перцовкой. Очень больно, но это тоже переживу
Я не буду участвовать в выборах мэра Москвы
Илья Варламов
18.05 19:33 |
520
В ближайшее время решится, будут ли выборы мэра Москвы выборами, или они превратятся в формальное переназначение Сергей Семёныча
Что там еще в Конституции Российской Федерации написано?
www.facebook.com
18.05 18:53 |
486
Делегатам съезда партии Навального не дадут ничего провести в стране. Их просто скрутят и свинтят
Выбор редактора
Что касается поездки Собянина и Воробьева на электричке
Ekaterina Vinokurova
16.05 20:05 |
992
В 2018 году для политика пиариться поездками на метро и электричке - это днище. Потому что в 2018 году для политика поездка на общественном транспорте - это норма
Право граждан на здоровье должно быть гарантировано
Ekaterina Chistyakova
16.05 17:18 |
705
Отправили свои предложения к известному проекту закона. Сроки были короткие - сегодня до 18-00. Я по-прежнему не понимаю, КАК депутаты собираются учесть поступившие предложения, если второе чтение завтра
Как же мне стыдно
Victoria Ivleva-Yorke
15.05 22:13 |
1252
Нету у нас денег на анестезию зубов сиротам. Ну вот нету - и все. На борьбу с Украиной - есть. На Сирию - есть. На Олимпиаду - есть.
Фото дня
Москва, Новослободская, 37 к4а Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.
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С.Собянин и А.Воробьев готовятся к выборам и катаются в электричке
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Акция в поддержку Кирилла Серебренникова в Каннах
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Российские представители на Евровидении
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Задержание ребенка в Саратове
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Видео дня
Голикова расплакалась в Думе на Пленарном заседании, покидая Счетную палату
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Цитаты дня
Патрушевы, славная династия хлеборобов.
18.05 |
Иван Давыдов
Правительство. Бессменный полк.
18.05 |
Александр Архангельский
Что касается нового главы Счетной палаты, то для Атоса это слишком много, а для графа де ля Фер это слишком мало.
15.05 |
Alexander Kolyandr
Есть Мутко — есть Россия, нет Мутко — нет России! У России три союзника: армия, флот и Мутко Let me build from my heart!
8.05 |
Ilya Peresedov
Если бы мы не назначили вице-премьером по строительству Виталия Мутко, сейчас строительством в Москве занимались бы солдаты НАТО!
8.05 |
www.facebook.com
Предполагаю, что в ближайшее время все российские строители будут централизованно сдавать мочу — разумеется, на платной основе.
8.05 |
www.facebook.com
Статьи дня
«Айка»: гуманитарная катастрофа в собянинской Москве
Антон Долин
19.05 23:43 |
82
В Каннах показали фильм Сергея Дворцевого о киргизской мигрантке
Елена Гремина: "Мне чего бояться?"
Зоя Светова
18.05 10:00 |
139
В последнее время мы с Леной подружились, она стала для меня очень важным человеком. Мне кажется крайне необходимым, чтобы сейчас звучал Ленин голос. Вот отрывки из интервью, записанного чуть больше года назад в 15-летний юбилей Театра.doc
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