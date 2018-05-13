|
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Прислать свою ссылку
|
|
|
|www.facebook.com 13.05 00:14 | 957
|
|Раньше возбуждение дела по применению насилия в отношении представителя власти было редкостью, уговорить старого мента на заявление было непросто, если конечно там не явный цинизм и не серьезные повреждения
|
|
|www.facebook.com 12.05 22:33 | 638
|
|Еще сегодня утром он был полон жизненных и деловых планов, играл в свой любимый настольный теннис. Все случилось внезапно…
|
|
|Boris Grozovski 11.05 20:53 | 745
|
|А вот зря все иронизируют про Кудрина в Счетной Палате. Потому что шансов провести реформы, работая в АП или в пр-ве, у него было 0%. А шансов реформировать СП больше, порядка 10%
|
|
|Serguei Parkhomenko 11.05 11:30 | 1161
|
|Студентов мехмата МГУ обязывают согласовывать с ректором все их выезды за границу
|
|
|Catherina Gordeeva 11.05 00:26 | 885
|
|Когда арестовали Алексея Малобродский, он был полным сил мужчиной в расцвете лет: планировал переехать в купленную в рассрочку квартиру в Одинцово, пожить, наконец, нормальной жизнью
|