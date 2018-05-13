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Сюжеты
Ответные меры
14.04 число просмотров 2205 число записей 7
 
Блогеры против: Сбербанк
14.04 число просмотров 40893 число записей 99
 
В ожидании войны
13.04 число просмотров 2402 число записей 10
 
Московские праймериз
12.04 число просмотров 2308 число записей 12
 
Черный список
11.04 число просмотров 3804 число записей 12
 
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27.04 число просмотров 4526 число записей 16
 
Запрет Telegram
22.04 число просмотров 2941 число записей 13
 
Ответные меры
14.04 число просмотров 2205 число записей 7
 
Воля народа
24.04 число просмотров 1734 число записей 14
 
Он нам не царь
6.05 число просмотров 1531 число записей 23
 
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Посты дня
Как-то не до этой ерунды было
www.facebook.com    13.05 00:14 |  число просмотров 957
Как-то не до этой ерунды было Раньше возбуждение дела по применению насилия в отношении представителя власти было редкостью, уговорить старого мента на заявление было непросто, если конечно там не явный цинизм и не серьезные повреждения
 
Не стало Игоря Михайловича Бунина
www.facebook.com    12.05 22:33 |  число просмотров 638
Не стало Игоря Михайловича Бунина Еще сегодня утром он был полон жизненных и деловых планов, играл в свой любимый настольный теннис. Все случилось внезапно…
 
Зря вы иронизируете
blogBoris Grozovski    11.05 20:53 |  число просмотров 745
Зря вы иронизируете А вот зря все иронизируют про Кудрина в Счетной Палате. Потому что шансов провести реформы, работая в АП или в пр-ве, у него было 0%. А шансов реформировать СП больше, порядка 10%
 
А это еще что?
blogSerguei Parkhomenko    11.05 11:30 |  число просмотров 1161
А это еще что? Студентов мехмата МГУ обязывают согласовывать с ректором все их выезды за границу
 
Я буду свидетельствовать
blogCatherina Gordeeva    11.05 00:26 |  число просмотров 885
Я буду свидетельствовать Когда арестовали Алексея Малобродский, он был полным сил мужчиной в расцвете лет: планировал переехать в купленную в рассрочку квартиру в Одинцово, пожить, наконец, нормальной жизнью
 
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Выбор редактора
"Высшая школа экономики" испортила день Победы
www.facebook.com    10.05 17:28 |  число просмотров 1252
"Высшая школа экономики" испортила день Победы А в Кривоколенном переулке в здании ВШЭ открыта "презервативная"
 
"Крымский казак" с Пушкинской
blogvasilymaximov    8.05 00:23 |  число просмотров 2032
"Крымский казак" с Пушкинской Оказался он из Краснодарского края и, разумеется, "ветеран Донбасса"
 
Задержание Леши Белозерова в трёх частях
blogars_ves    8.05 00:17 |  число просмотров 1453
Задержание Леши Белозерова в трёх частях 1) Леша показывает телефоны адвокатов задержанным.. 2) его валят на землю 3) тащат в автозак
 
Фото дня

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Цитаты дня
" Есть Мутко — есть Россия, нет Мутко — нет России! У России три союзника: армия, флот и Мутко Let me build from my heart! "
8.05 |
blog Ilya Peresedov
" Если бы мы не назначили вице-премьером по строительству Виталия Мутко, сейчас строительством в Москве занимались бы солдаты НАТО! "
8.05 |
blog www.facebook.com
" Предполагаю, что в ближайшее время все российские строители будут централизованно сдавать мочу — разумеется, на платной основе. "
8.05 |
blog www.facebook.com
" Интересно, будут ли добавлять теперь мельдоний в бетон для ускорения строительства?? "
7.05 |
blog Константин Бакулев
" Напоминаю, что в марте рейтинг Саргсяна составлял 76,6 % "
23.04 |
blog VictorKvert2008
" Короче надо не самолётики из окна. А телевизоры. Вот тогда что то изменится) "
22.04 |
blog ollga_ru
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Статьи дня
Сурков собирается покинуть пост кремлевского куратора Донбасса
Редакция  13.05 13:44 |  число просмотров 149
Сурков собирается покинуть пост кремлевского куратора Донбасса Информацию о том, что Сурков готовится покинуть свой пост, подтвердили два собеседника Би-би-си, близких к кремлевскому управлению по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ.
Такого, как Путин
Константин Гаазе  6.05 15:56 |  число просмотров 538
Такого, как Путин Почему России нужен независимый премьер
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События
Он нам не царь
6.05 |  число просмотров 1531
Он нам не царь
5 мая по всей стране прошли акции протеста «Он нам не царь». Было задержано более 1,5 тыс человек
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Кино
Новое Простоквашино
5.04 |  число просмотров 1987
Новое Простоквашино
"Союзмультфильм" показал первую часть сериала "Простоквашино", который является продолжением советского мультфильма. Теперь у дяди Федора появилась сестра Вера Павловна. Блогеры делятся впечатлениями о мультфильме.
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Музыка
Феномен ульяновских курсантов
23.01 |  число просмотров 5569
Феномен ульяновских курсантов
Пародийный ролик, который записали 14 курсантов Ульяновского института гражданской авиации, после новости о возможном отчислении авторов стал вирусным. В Рунете появились десятки видео, записанных в поддержку курсантов
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Медиа
Запрет Telegram
22.04 |  число просмотров 2941
Запрет Telegram
Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке доступа к Telegram на территории России. Блокировка должна произойти в ближайшее время
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Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |  число просмотров 6281
Нобелевская премия для Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
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