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Ответные меры
14.04
2162
7
Блогеры против: Сбербанк
14.04
40866
99
В ожидании войны
13.04
2389
10
Московские праймериз
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12
Черный список
11.04
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В ожидании войны
13.04
2389
10
Ответные меры
14.04
2162
7
Воля народа
24.04
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Котик дня
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Elena A. Panfilova
В Улан-Удэ на уличных билбордах в качестве деда-победителя изображен царь Николай II (
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)
11.05 00:52 |
andrey_malgin
Посты дня
Зря вы иронизируете
Boris Grozovski
11.05 20:53 |
327
А вот зря все иронизируют про Кудрина в Счетной Палате. Потому что шансов провести реформы, работая в АП или в пр-ве, у него было 0%. А шансов реформировать СП больше, порядка 10%
А это еще что?
Serguei Parkhomenko
11.05 11:30 |
679
Студентов мехмата МГУ обязывают согласовывать с ректором все их выезды за границу
Я буду свидетельствовать
Catherina Gordeeva
11.05 00:26 |
555
Когда арестовали Алексея Малобродский, он был полным сил мужчиной в расцвете лет: планировал переехать в купленную в рассрочку квартиру в Одинцово, пожить, наконец, нормальной жизнью
Завтра суд по делу "Нового величия"
www.facebook.com
10.05 17:32 |
649
Это Аня Павликова. Ей в СИЗО исполнилось 18 лет. Её не привезут.
"Высшая школа экономики" испортила день Победы
www.facebook.com
10.05 17:28 |
832
А в Кривоколенном переулке в здании ВШЭ открыта "презервативная"
Выбор редактора
Задержание Леши Белозерова в трёх частях
ars_ves
8.05 00:17 |
1185
1) Леша показывает телефоны адвокатов задержанным.. 2) его валят на землю 3) тащат в автозак
Билайн блокировал связь на время митинга
Денис Стяжкин
6.05 15:49 |
1256
К моменту начала митинга «Он нам не царь» в Москве у меня пропала связь. Пробую звонить, а мне в трубке говорят: «Ваш номер заблокирован»
Они готовы
Аркадий Бабченко
6.05 12:42 |
1736
Я давно говорю - всё будут решать не сто тысяч мирных демонстрантов. Все будут решать триста казаков с нагайками
Фото дня
Акция в поддержку Кирилла Серебренникова в Каннах
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Российские представители на Евровидении
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Задержание ребенка в Саратове
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Сергей Собянин едет в метро
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Митинг за свободный интернет
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Видео дня
Инаугурация президента России 7 мая 2018
Задержание Навального
Отряды Путина против Дурова
Совещание в РКН
Армения.Титушки VS Митингующие
Обращение Главы Серпуховского района А.В.Шестуна к Президенту
Как Telegram блокировали - вся суть
Путин нам не царь. 5 мая выходим на улицы
Заложник "Переверзин"
Игорь Востриков с тещей записал обращение к Путину. Про работу и реальную ситуацию в МЧС.
Цитаты дня
Есть Мутко — есть Россия, нет Мутко — нет России! У России три союзника: армия, флот и Мутко Let me build from my heart!
8.05 |
Ilya Peresedov
Если бы мы не назначили вице-премьером по строительству Виталия Мутко, сейчас строительством в Москве занимались бы солдаты НАТО!
8.05 |
www.facebook.com
Предполагаю, что в ближайшее время все российские строители будут централизованно сдавать мочу — разумеется, на платной основе.
8.05 |
www.facebook.com
Интересно, будут ли добавлять теперь мельдоний в бетон для ускорения строительства??
7.05 |
Константин Бакулев
Напоминаю, что в марте рейтинг Саргсяна составлял 76,6 %
23.04 |
VictorKvert2008
Короче надо не самолётики из окна. А телевизоры. Вот тогда что то изменится)
22.04 |
ollga_ru
Статьи дня
Такого, как Путин
Константин Гаазе
6.05 15:56 |
452
Почему России нужен независимый премьер
"Власти молчат, а паника нарастает!"
Артем Распопов
27.04 17:08 |
1873
Шутка про Telegram, придуманная подростками, обернулась родительскими санкциями в отношении запрещенного мессенджера
События
"Новичок" в Лондоне
6.04 |
5500
В блогах спорят о версиях отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Лондоне веществом "Новичок": кому оно было выгодно? Тем временем отношения России и Великобритании накаляются
Кино
Новое Простоквашино
5.04 |
1966
"Союзмультфильм" показал первую часть сериала "Простоквашино", который является продолжением советского мультфильма. Теперь у дяди Федора появилась сестра Вера Павловна. Блогеры делятся впечатлениями о мультфильме.
Музыка
Феномен ульяновских курсантов
23.01 |
5539
Пародийный ролик, который записали 14 курсантов Ульяновского института гражданской авиации, после новости о возможном отчислении авторов стал вирусным. В Рунете появились десятки видео, записанных в поддержку курсантов
Медиа
Агент СМИт
13.01 |
5671
Госдума в первом чтении одобрила закон, который позволяет признавать "СМИ-иностранными агентами" физические лица
Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |
6204
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
“BESTTODAY” 2010
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Репортажи дня
Тексты дня
Статьи дня
Цитаты дня
Фото дня
Видео дня
Сюжеты
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