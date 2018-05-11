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Сюжеты
Ответные меры
14.04 число просмотров 2162 число записей 7
 
Блогеры против: Сбербанк
14.04 число просмотров 40866 число записей 99
 
В ожидании войны
13.04 число просмотров 2389 число записей 10
 
Московские праймериз
12.04 число просмотров 2289 число записей 12
 
Черный список
11.04 число просмотров 3790 число записей 12
 
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В ожидании войны
13.04 число просмотров 2389 число записей 10
 
Ответные меры
14.04 число просмотров 2162 число записей 7
 
Воля народа
24.04 число просмотров 1642 число записей 14
 
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Котик дня
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  • В Улан-Удэ на уличных билбордах в качестве деда-победителя изображен царь Николай II
  • В Улан-Удэ на уличных билбордах в качестве деда-победителя изображен царь Николай II (Источник) Прямая ссылка на эту картинку
    11.05 00:52 | blogandrey_malgin


Посты дня
Зря вы иронизируете
blogBoris Grozovski    11.05 20:53 |  число просмотров 327
Зря вы иронизируете А вот зря все иронизируют про Кудрина в Счетной Палате. Потому что шансов провести реформы, работая в АП или в пр-ве, у него было 0%. А шансов реформировать СП больше, порядка 10%
 
А это еще что?
blogSerguei Parkhomenko    11.05 11:30 |  число просмотров 679
А это еще что? Студентов мехмата МГУ обязывают согласовывать с ректором все их выезды за границу
 
Я буду свидетельствовать
blogCatherina Gordeeva    11.05 00:26 |  число просмотров 555
Я буду свидетельствовать Когда арестовали Алексея Малобродский, он был полным сил мужчиной в расцвете лет: планировал переехать в купленную в рассрочку квартиру в Одинцово, пожить, наконец, нормальной жизнью
 
Завтра суд по делу "Нового величия"
www.facebook.com    10.05 17:32 |  число просмотров 649
Завтра суд по делу "Нового величия" Это Аня Павликова. Ей в СИЗО исполнилось 18 лет. Её не привезут.
 
"Высшая школа экономики" испортила день Победы
www.facebook.com    10.05 17:28 |  число просмотров 832
"Высшая школа экономики" испортила день Победы А в Кривоколенном переулке в здании ВШЭ открыта "презервативная"
 
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Выбор редактора
Задержание Леши Белозерова в трёх частях
blogars_ves    8.05 00:17 |  число просмотров 1185
Задержание Леши Белозерова в трёх частях 1) Леша показывает телефоны адвокатов задержанным.. 2) его валят на землю 3) тащат в автозак
 
Билайн блокировал связь на время митинга
blogДенис Стяжкин    6.05 15:49 |  число просмотров 1256
Билайн блокировал связь на время митинга К моменту начала митинга «Он нам не царь» в Москве у меня пропала связь. Пробую звонить, а мне в трубке говорят: «Ваш номер заблокирован»
 
Они готовы
blogАркадий Бабченко    6.05 12:42 |  число просмотров 1736
Они готовы Я давно говорю - всё будут решать не сто тысяч мирных демонстрантов. Все будут решать триста казаков с нагайками
 
Фото дня

Видео дня
Цитаты дня
" Есть Мутко — есть Россия, нет Мутко — нет России! У России три союзника: армия, флот и Мутко Let me build from my heart! "
8.05 |
blog Ilya Peresedov
" Если бы мы не назначили вице-премьером по строительству Виталия Мутко, сейчас строительством в Москве занимались бы солдаты НАТО! "
8.05 |
blog www.facebook.com
" Предполагаю, что в ближайшее время все российские строители будут централизованно сдавать мочу — разумеется, на платной основе. "
8.05 |
blog www.facebook.com
" Интересно, будут ли добавлять теперь мельдоний в бетон для ускорения строительства?? "
7.05 |
blog Константин Бакулев
" Напоминаю, что в марте рейтинг Саргсяна составлял 76,6 % "
23.04 |
blog VictorKvert2008
" Короче надо не самолётики из окна. А телевизоры. Вот тогда что то изменится) "
22.04 |
blog ollga_ru
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Статьи дня
Такого, как Путин
Константин Гаазе  6.05 15:56 |  число просмотров 452
Такого, как Путин Почему России нужен независимый премьер
"Власти молчат, а паника нарастает!"
Артем Распопов  27.04 17:08 |  число просмотров 1873
"Власти молчат, а паника нарастает!" Шутка про Telegram, придуманная подростками, обернулась родительскими санкциями в отношении запрещенного мессенджера
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События
"Новичок" в Лондоне
6.04 |  число просмотров 5500
"Новичок" в Лондоне
В блогах спорят о версиях отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Лондоне веществом "Новичок": кому оно было выгодно? Тем временем отношения России и Великобритании накаляются
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Кино
Новое Простоквашино
5.04 |  число просмотров 1966
Новое Простоквашино
"Союзмультфильм" показал первую часть сериала "Простоквашино", который является продолжением советского мультфильма. Теперь у дяди Федора появилась сестра Вера Павловна. Блогеры делятся впечатлениями о мультфильме.
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Музыка
Феномен ульяновских курсантов
23.01 |  число просмотров 5539
Феномен ульяновских курсантов
Пародийный ролик, который записали 14 курсантов Ульяновского института гражданской авиации, после новости о возможном отчислении авторов стал вирусным. В Рунете появились десятки видео, записанных в поддержку курсантов
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Медиа
Агент СМИт
13.01 |  число просмотров 5671
Агент СМИт
Госдума в первом чтении одобрила закон, который позволяет признавать "СМИ-иностранными агентами" физические лица
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Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |  число просмотров 6204
Нобелевская премия для Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
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