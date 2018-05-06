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Сюжеты
Блогеры против: Сбербанк
14.04 число просмотров 40785 число записей 99
 
В ожидании войны
13.04 число просмотров 2340 число записей 10
 
Черный список
11.04 число просмотров 3748 число записей 12
 
Дмитриева оправдали
6.04 число просмотров 980 число записей 7
 
Новое Простоквашино
5.04 число просмотров 1918 число записей 5
 
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Самое читаемое
Слон в посудной лавке
27.04 число просмотров 4219 число записей 16
 
Черный список
11.04 число просмотров 3748 число записей 12
 
Запрет Telegram
22.04 число просмотров 2665 число записей 13
 
В ожидании войны
13.04 число просмотров 2340 число записей 10
 
Ответные меры
14.04 число просмотров 2087 число записей 7
 
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Котик дня
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Посты дня
Билайн блокировал связь на время митинга
blogДенис Стяжкин    6.05 15:49 |  число просмотров 345
Билайн блокировал связь на время митинга К моменту начала митинга «Он нам не царь» в Москве у меня пропала связь. Пробую звонить, а мне в трубке говорят: «Ваш номер заблокирован»
 
Требую срочного созыва СПЧ в полном составе!
blogMaxim Shevchenko    6.05 15:46 |  число просмотров 365
Требую срочного созыва СПЧ в полном составе! Использование властью черносотенных и фашиствующих боевиков для жестокого избиения студентов и журналистов - открытое и доказанное явление
 
Они готовы
blogАркадий Бабченко    6.05 12:42 |  число просмотров 584
Они готовы Я давно говорю - всё будут решать не сто тысяч мирных демонстрантов. Все будут решать триста казаков с нагайками
 
Мало, значит, не поняли пока, не осознали
blogIlya Klishin    6.05 12:35 |  число просмотров 438
Мало, значит, не поняли пока, не осознали Ну подождём, запрета фейсбука, твиттера, выездных виз, и когда ваши соседи по лестничной площадке начнут писать на вас доносы, потому что вы со своей зарплатой в 500 тысяч слишком красиво живете
 
Сводка по акциям в разных городах
blogПавел Чиков    5.05 17:48 |  число просмотров 528
Сводка по акциям в разных городах Сообщают об избиении задержанных полицией в Красноярске, Челябинске и Москве
 
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Выбор редактора
Это важно! Не проходите мимо!
blogValery Solovei    5.05 14:30 |  число просмотров 728
Это важно! Не проходите мимо! Многие из вас уже слышали о деле так называемой "экстремистской" группы "Новое величие", в действительности исключительно провокации спецслужб, втянувших в нее невинных людей
 
Я не иду завтра на акцию Навального и вам не советую
blogВладимир Акименков    5.05 00:10 |  число просмотров 963
Я не иду завтра на акцию Навального и вам не советую Вас, при случае, наградят тюрьмой, - Лёша же продолжит как сыр в масле кататься
 
Опять про пытки
blogОльга Романова    3.05 19:29 |  число просмотров 1039
Опять про пытки Вот май, погода прекрасная. Приходит живой человек, и говорит: меня пытали. Рассказывает подробно. А на улице по-прежнему май, шашлыки, скоро опять длинные выходные. Правда, не хочется же про пытки?
 
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Цитаты дня
" Напоминаю, что в марте рейтинг Саргсяна составлял 76,6 % "
23.04 |
blog VictorKvert2008
" Короче надо не самолётики из окна. А телевизоры. Вот тогда что то изменится) "
22.04 |
blog ollga_ru
" По логике вещей, в итоге Роскомнадзор просто обязан заблокировать SWIFT. Иначе вся эта трагикомедия останется без достойного финала "
18.04 |
blog www.facebook.com
" Глава Роскомнадзора Жаров по образованию - врач-реаниматолог. Все-таки хорошо, что он не работает по специальности. "
18.04 |
blog Иван Давыдов
" Из-за халатных действий начальника токсикологического цеха курс евро - 80 рэ. "
11.04 |
blog Gleb Pavlovsky
" Я думаю, что в видимом мной горизонте санкции укрепляют режим, и трансформируют его в более неприятную форму, чем их отсутствие. "
9.04 |
blog Дмитрий Волков
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Статьи дня
Такого, как Путин
Константин Гаазе  6.05 15:56 |  число просмотров 118
Такого, как Путин Почему России нужен независимый премьер
"Власти молчат, а паника нарастает!"
Артем Распопов  27.04 17:08 |  число просмотров 1568
"Власти молчат, а паника нарастает!" Шутка про Telegram, придуманная подростками, обернулась родительскими санкциями в отношении запрещенного мессенджера
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События
"Новичок" в Лондоне
6.04 |  число просмотров 5465
"Новичок" в Лондоне
В блогах спорят о версиях отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Лондоне веществом "Новичок": кому оно было выгодно? Тем временем отношения России и Великобритании накаляются
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Кино
Новое Простоквашино
5.04 |  число просмотров 1918
Новое Простоквашино
"Союзмультфильм" показал первую часть сериала "Простоквашино", который является продолжением советского мультфильма. Теперь у дяди Федора появилась сестра Вера Павловна. Блогеры делятся впечатлениями о мультфильме.
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Музыка
Феномен ульяновских курсантов
23.01 |  число просмотров 5488
Феномен ульяновских курсантов
Пародийный ролик, который записали 14 курсантов Ульяновского института гражданской авиации, после новости о возможном отчислении авторов стал вирусным. В Рунете появились десятки видео, записанных в поддержку курсантов
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Медиа
Агент СМИт
13.01 |  число просмотров 5619
Агент СМИт
Госдума в первом чтении одобрила закон, который позволяет признавать "СМИ-иностранными агентами" физические лица
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Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |  число просмотров 6010
Нобелевская премия для Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
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