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|Денис Стяжкин 6.05 15:49 | 345
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|К моменту начала митинга «Он нам не царь» в Москве у меня пропала связь. Пробую звонить, а мне в трубке говорят: «Ваш номер заблокирован»
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|Maxim Shevchenko 6.05 15:46 | 365
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|Использование властью черносотенных и фашиствующих боевиков для жестокого избиения студентов и журналистов - открытое и доказанное явление
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|Аркадий Бабченко 6.05 12:42 | 584
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|Я давно говорю - всё будут решать не сто тысяч мирных демонстрантов. Все будут решать триста казаков с нагайками
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|Ilya Klishin 6.05 12:35 | 438
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|Ну подождём, запрета фейсбука, твиттера, выездных виз, и когда ваши соседи по лестничной площадке начнут писать на вас доносы, потому что вы со своей зарплатой в 500 тысяч слишком красиво живете
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|Павел Чиков 5.05 17:48 | 528
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|Сообщают об избиении задержанных полицией в Красноярске, Челябинске и Москве
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|Valery Solovei 5.05 14:30 | 728
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|Многие из вас уже слышали о деле так называемой "экстремистской" группы "Новое величие", в действительности исключительно провокации спецслужб, втянувших в нее невинных людей
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|Владимир Акименков 5.05 00:10 | 963
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|Вас, при случае, наградят тюрьмой, - Лёша же продолжит как сыр в масле кататься
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|Ольга Романова 3.05 19:29 | 1039
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|Вот май, погода прекрасная. Приходит живой человек, и говорит: меня пытали. Рассказывает подробно. А на улице по-прежнему май, шашлыки, скоро опять длинные выходные. Правда, не хочется же про пытки?
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