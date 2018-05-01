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Сюжеты
Блогеры против: Сбербанк
14.04 число просмотров 40748 число записей 99
 
В ожидании войны
13.04 число просмотров 2310 число записей 10
 
Дмитриева оправдали
6.04 число просмотров 962 число записей 7
 
Новое Простоквашино
5.04 число просмотров 1886 число записей 5
 
Братья Магомедовы
2.04 число просмотров 2299 число записей 11
 
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Слон в посудной лавке
27.04 число просмотров 4003 число записей 16
 
Черный список
11.04 число просмотров 3626 число записей 12
 
Запрет Telegram
22.04 число просмотров 2508 число записей 13
 
В ожидании войны
13.04 число просмотров 2310 число записей 10
 
Московские праймериз
12.04 число просмотров 2036 число записей 12
 
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Посты дня
Сталин прилетел
blogИлья Варламов    3.05 19:41 |  число просмотров 343
Сталин прилетел Вот, например, остановка "Цветной бульвар" в центре Тюмени. Но Сталина могли наклеить на любую остановку в любом городе страны
 
Опять про пытки
blogОльга Романова    3.05 19:29 |  число просмотров 405
Опять про пытки Вот май, погода прекрасная. Приходит живой человек, и говорит: меня пытали. Рассказывает подробно. А на улице по-прежнему май, шашлыки, скоро опять длинные выходные. Правда, не хочется же про пытки?
 
Город Тамбов, вчера
blogIlya Klishin    1.05 11:17 |  число просмотров 1861
Город Тамбов, вчера Представьте: молодая девушка в областном центре садится в такси, вдруг открываются двери, и ее выволакивают, а потом тащат за руки и за ноги трое мужчин в штатском
 
О возможности Хартии 2018
blogAnna Narinskaya    28.04 10:36 |  число просмотров 1790
О возможности Хартии 2018 Те, кто подписал Хартию 77 не отказывались ходить лечится в Чехословацкие больницы – они отказывались ходить на Чехословацкое телевидение, участвовать в государственных празднествах, писать сценарии к фильмам, проповедующим госидеологию
 
Прогресс неостановим
blogАндрей Рогозов    27.04 18:06 |  число просмотров 1784
Прогресс неостановим Вчера был заблокирован один из наших IP-адресов, в результате чего часть пользователей ВКонтакте временно лишилась доступа к социальной сети. Также из-за нестабильной работы после блокировок РКН нам пришлось отключить интеграцию сервиса ReCaptcha, который ВКонтакте использует для борьбы со спамом
 
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Выбор редактора
Не то, о чем все говорят
blogSergei Smirnov    27.04 15:48 |  число просмотров 2183
Не то, о чем все говорят Мособлдума ввела штрафы на нарушение правил поведения в Шереметьево, Домодедово и Жуковском. Я посмотрел, что на самом деле запретили
 
"Прошу избрать для меня домашний арест..."
blogПавел Чиков    27.04 08:33 |  число просмотров 1359
"Прошу избрать для меня домашний арест..." Замначальника службы экономической безопасности самарского управления ФСБ Сергей Гудованый о системе ФСИН
 
#saveoyub
blogPolina Filippova    26.04 15:45 |  число просмотров 1257
#saveoyub Общественная кампания в защиту Оюба Титиева: нам очень нужны свежие головы и свободные руки - нужна помощь дизайнеров, переводчиков, расшифровщиков, тех, кто будет искать для нас информацию, составлять списки, монтировать ролики, рисовать картинки
 
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Цитаты дня
" Напоминаю, что в марте рейтинг Саргсяна составлял 76,6 % "
23.04 |
blog VictorKvert2008
" Короче надо не самолётики из окна. А телевизоры. Вот тогда что то изменится) "
22.04 |
blog ollga_ru
" По логике вещей, в итоге Роскомнадзор просто обязан заблокировать SWIFT. Иначе вся эта трагикомедия останется без достойного финала "
18.04 |
blog www.facebook.com
" Глава Роскомнадзора Жаров по образованию - врач-реаниматолог. Все-таки хорошо, что он не работает по специальности. "
18.04 |
blog Иван Давыдов
" Из-за халатных действий начальника токсикологического цеха курс евро - 80 рэ. "
11.04 |
blog Gleb Pavlovsky
" Я думаю, что в видимом мной горизонте санкции укрепляют режим, и трансформируют его в более неприятную форму, чем их отсутствие. "
9.04 |
blog Дмитрий Волков
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Статьи дня
"Власти молчат, а паника нарастает!"
Артем Распопов  27.04 17:08 |  число просмотров 1284
"Власти молчат, а паника нарастает!" Шутка про Telegram, придуманная подростками, обернулась родительскими санкциями в отношении запрещенного мессенджера
Как остановить путинскую мафию
Михаил Ходорковский  24.04 21:21 |  число просмотров 1682
Как остановить путинскую мафию Настоящие враги – это группа из примерно 100 бенефициаров режима и несколько тысяч их пособников
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События
"Новичок" в Лондоне
6.04 |  число просмотров 5383
"Новичок" в Лондоне
В блогах спорят о версиях отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Лондоне веществом "Новичок": кому оно было выгодно? Тем временем отношения России и Великобритании накаляются
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Кино
Новое Простоквашино
5.04 |  число просмотров 1886
Новое Простоквашино
"Союзмультфильм" показал первую часть сериала "Простоквашино", который является продолжением советского мультфильма. Теперь у дяди Федора появилась сестра Вера Павловна. Блогеры делятся впечатлениями о мультфильме.
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Музыка
Феномен ульяновских курсантов
23.01 |  число просмотров 5451
Феномен ульяновских курсантов
Пародийный ролик, который записали 14 курсантов Ульяновского института гражданской авиации, после новости о возможном отчислении авторов стал вирусным. В Рунете появились десятки видео, записанных в поддержку курсантов
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Медиа
Агент СМИт
13.01 |  число просмотров 5592
Агент СМИт
Госдума в первом чтении одобрила закон, который позволяет признавать "СМИ-иностранными агентами" физические лица
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Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |  число просмотров 5917
Нобелевская премия для Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
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