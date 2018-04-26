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|Polina Filippova 26.04 15:45 | 275
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|Общественная кампания в защиту Оюба Титиева: нам очень нужны свежие головы и свободные руки - нужна помощь дизайнеров, переводчиков, расшифровщиков, тех, кто будет искать для нас информацию, составлять списки, монтировать ролики, рисовать картинки
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|www.facebook.com 25.04 17:52 | 988
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|Вчера мне задавали вопросы, что будет с Улюкаевым, если его этапируют в колонию для бывших сотрудников в Иркутске?
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|Yakov Mirkin 25.04 08:41 | 1268
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|Россия "беременна" переменами. Очень нужны люди перемен
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|www.facebook.com 24.04 21:19 | 1400
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|Павел Дуров – гражданин государства Сент-Китс и Невис, которое является членом Британского содружества (Британского, Карл!)
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|Ilya Klishin 24.04 21:12 | 1310
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|Все эти годы он жил в другой реальности, в которой стартапы, воркшопы, лайнапы и прочие аппы. И только. Никакого Путина, Навального, Украины, Сирии, протестов, репрессий, Думы, санкций, антисанкций
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|Ирина Петровская 22.04 14:38 | 1640
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|Жду, когда же, наконец, вспомнят отцов-основателей КВНа: Альберта Аксельрода, Сергея Муратова, Михаила Яковлева и благословившую их Елену Гальперину, в далекие 60-е придумавших эту замечательную (тогда) игру, но никаких дивидендов от этого не получивших
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|Boris Titov 20.04 16:10 | 1699
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|Хуже решения представить себе я не могу
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|Ekaterina Sivanova 20.04 13:05 | 2380
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|Я пока не понимаю, к чему моему старшему сыну испытание унижением. А всё, что происходит с ним, начиная с 17 апреля, именно так и называется
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