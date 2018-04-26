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Сюжеты
Блогеры против: Сбербанк
14.04 число просмотров 40498 число записей 99
 
В ожидании войны
13.04 число просмотров 1943 число записей 10
 
Дмитриева оправдали
6.04 число просмотров 793 число записей 7
 
Новое Простоквашино
5.04 число просмотров 1355 число записей 5
 
Братья Магомедовы
2.04 число просмотров 1913 число записей 11
 
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Слон в посудной лавке
22.04 число просмотров 3092 число записей 15
 
Черный список
11.04 число просмотров 3051 число записей 12
 
В ожидании войны
13.04 число просмотров 1943 число записей 10
 
Братья Магомедовы
2.04 число просмотров 1913 число записей 11
 
Запрет Telegram
22.04 число просмотров 1834 число записей 13
 
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Котик дня
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Посты дня
#saveoyub
blogPolina Filippova    26.04 15:45 |  число просмотров 275
#saveoyub Общественная кампания в защиту Оюба Титиева: нам очень нужны свежие головы и свободные руки - нужна помощь дизайнеров, переводчиков, расшифровщиков, тех, кто будет искать для нас информацию, составлять списки, монтировать ролики, рисовать картинки
 
Что будет с Улюкаевым
www.facebook.com    25.04 17:52 |  число просмотров 988
Что будет с Улюкаевым Вчера мне задавали вопросы, что будет с Улюкаевым, если его этапируют в колонию для бывших сотрудников в Иркутске?
 
Почему население не бунтует?
blogYakov Mirkin    25.04 08:41 |  число просмотров 1268
Почему население не бунтует? Россия "беременна" переменами. Очень нужны люди перемен
 
Пазл складывается по принципу «Литвиненко – Скрипаль»
www.facebook.com    24.04 21:19 |  число просмотров 1400
Пазл складывается по принципу «Литвиненко – Скрипаль» Павел Дуров – гражданин государства Сент-Китс и Невис, которое является членом Британского содружества (Британского, Карл!)
 
Друзья, а как работать?
blogIlya Klishin    24.04 21:12 |  число просмотров 1310
Друзья, а как работать? Все эти годы он жил в другой реальности, в которой стартапы, воркшопы, лайнапы и прочие аппы. И только. Никакого Путина, Навального, Украины, Сирии, протестов, репрессий, Думы, санкций, антисанкций
 
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Выбор редактора
До нас ничего не было
blogИрина Петровская    22.04 14:38 |  число просмотров 1640
До нас ничего не было Жду, когда же, наконец, вспомнят отцов-основателей КВНа: Альберта Аксельрода, Сергея Муратова, Михаила Яковлева и благословившую их Елену Гальперину, в далекие 60-е придумавших эту замечательную (тогда) игру, но никаких дивидендов от этого не получивших
 
О возможности национализации "Русала"
blogBoris Titov    20.04 16:10 |  число просмотров 1699
О возможности национализации "Русала" Хуже решения представить себе я не могу
 
Весенный призыв-2018
blogEkaterina Sivanova    20.04 13:05 |  число просмотров 2380
Весенный призыв-2018 Я пока не понимаю, к чему моему старшему сыну испытание унижением. А всё, что происходит с ним, начиная с 17 апреля, именно так и называется
 
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Цитаты дня
" Напоминаю, что в марте рейтинг Саргсяна составлял 76,6 % "
23.04 |
blog VictorKvert2008
" Короче надо не самолётики из окна. А телевизоры. Вот тогда что то изменится) "
22.04 |
blog ollga_ru
" По логике вещей, в итоге Роскомнадзор просто обязан заблокировать SWIFT. Иначе вся эта трагикомедия останется без достойного финала "
18.04 |
blog www.facebook.com
" Глава Роскомнадзора Жаров по образованию - врач-реаниматолог. Все-таки хорошо, что он не работает по специальности. "
18.04 |
blog Иван Давыдов
" Из-за халатных действий начальника токсикологического цеха курс евро - 80 рэ. "
11.04 |
blog Gleb Pavlovsky
" Я думаю, что в видимом мной горизонте санкции укрепляют режим, и трансформируют его в более неприятную форму, чем их отсутствие. "
9.04 |
blog Дмитрий Волков
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Статьи дня
Как остановить путинскую мафию
Михаил Ходорковский  24.04 21:21 |  число просмотров 523
Как остановить путинскую мафию Настоящие враги – это группа из примерно 100 бенефициаров режима и несколько тысяч их пособников
Пути выживания в окопной войне
Андрей Кортунов  21.04 09:34 |  число просмотров 726
Пути выживания в окопной войне Гендиректор РСМД Андрей Кортунов — о российской внешней политике в условиях противостояния с Западом
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События
"Новичок" в Лондоне
6.04 |  число просмотров 4601
"Новичок" в Лондоне
В блогах спорят о версиях отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Лондоне веществом "Новичок": кому оно было выгодно? Тем временем отношения России и Великобритании накаляются
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Кино
Новое Простоквашино
5.04 |  число просмотров 1355
Новое Простоквашино
"Союзмультфильм" показал первую часть сериала "Простоквашино", который является продолжением советского мультфильма. Теперь у дяди Федора появилась сестра Вера Павловна. Блогеры делятся впечатлениями о мультфильме.
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Музыка
Феномен ульяновских курсантов
23.01 |  число просмотров 5023
Феномен ульяновских курсантов
Пародийный ролик, который записали 14 курсантов Ульяновского института гражданской авиации, после новости о возможном отчислении авторов стал вирусным. В Рунете появились десятки видео, записанных в поддержку курсантов
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Медиа
Агент СМИт
13.01 |  число просмотров 5203
Агент СМИт
Госдума в первом чтении одобрила закон, который позволяет признавать "СМИ-иностранными агентами" физические лица
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Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |  число просмотров 5331
Нобелевская премия для Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
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