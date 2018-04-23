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Сюжеты
Блогеры против: Сбербанк
14.04 число просмотров 40437 число записей 99
 
В ожидании войны
13.04 число просмотров 1897 число записей 10
 
Дмитриева оправдали
6.04 число просмотров 751 число записей 7
 
Новое Простоквашино
5.04 число просмотров 1304 число записей 5
 
Братья Магомедовы
2.04 число просмотров 1895 число записей 11
 
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Трагедия в Кемерово
1.04 число просмотров 5383 число записей 37
 
Черный список
11.04 число просмотров 2866 число записей 12
 
Слон в посудной лавке
22.04 число просмотров 2781 число записей 15
 
В ожидании войны
13.04 число просмотров 1897 число записей 10
 
Братья Магомедовы
2.04 число просмотров 1895 число записей 11
 
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Посты дня
Мы продержались 7 дней
blogDurov    22.04 18:11 |  число просмотров 587
Мы продержались 7 дней Всех, кто поддерживает свободный интернет, призываем запустить из окна бумажный самолетик сегодня ровно в 7 вечера по местному времени
 
До нас ничего не было
blogИрина Петровская    22.04 14:38 |  число просмотров 988
До нас ничего не было Жду, когда же, наконец, вспомнят отцов-основателей КВНа: Альберта Аксельрода, Сергея Муратова, Михаила Яковлева и благословившую их Елену Гальперину, в далекие 60-е придумавших эту замечательную (тогда) игру, но никаких дивидендов от этого не получивших
 
О возможности национализации "Русала"
blogBoris Titov    20.04 16:10 |  число просмотров 1242
О возможности национализации "Русала" Хуже решения представить себе я не могу
 
Весенный призыв-2018
blogEkaterina Sivanova    20.04 13:05 |  число просмотров 1810
Весенный призыв-2018 Я пока не понимаю, к чему моему старшему сыну испытание унижением. А всё, что происходит с ним, начиная с 17 апреля, именно так и называется
 
Так, как сейчас, мне не нравится тоже
blogMargarita Simonyan    19.04 20:04 |  число просмотров 1620
Так, как сейчас, мне не нравится тоже Мне становится ужасно стыдно за этот дубовый паркет, за этот второй этаж, за отдельную спальню у трехлетнего мальчика, за английские обои и винтажную итальянскую люстру. Как будто я это все украла
 
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Выбор редактора
7 условий Павла Дурова
blogVitaliy Averin    18.04 11:52 |  число просмотров 1612
7 условий Павла Дурова Имеет смыл напомнить семь условий возвращения Павла Дурова на родину
 
Как чиновники не пользуются запрещённым в России мессенджером
blogГлеб Морев    18.04 08:56 |  число просмотров 1336
Как чиновники не пользуются запрещённым в России мессенджером Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин, был онлайн в 16:59. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, был онлайн в 19:31
 
О Роскомнадзоре
blogСталингулаг    17.04 15:55 |  число просмотров 1390
О Роскомнадзоре искусственно созданное ведомство, чья задача – истребление инакомыслия, свободы и любых форм проявления индивидуальности, которое обходится налогоплательщикам в 8 527 000 000 руб в год
 
Фото дня

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Цитаты дня
" Напоминаю, что в марте рейтинг Саргсяна составлял 76,6 % "
23.04 |
blog VictorKvert2008
" Короче надо не самолётики из окна. А телевизоры. Вот тогда что то изменится) "
22.04 |
blog ollga_ru
" По логике вещей, в итоге Роскомнадзор просто обязан заблокировать SWIFT. Иначе вся эта трагикомедия останется без достойного финала "
18.04 |
blog www.facebook.com
" Глава Роскомнадзора Жаров по образованию - врач-реаниматолог. Все-таки хорошо, что он не работает по специальности. "
18.04 |
blog Иван Давыдов
" Из-за халатных действий начальника токсикологического цеха курс евро - 80 рэ. "
11.04 |
blog Gleb Pavlovsky
" Я думаю, что в видимом мной горизонте санкции укрепляют режим, и трансформируют его в более неприятную форму, чем их отсутствие. "
9.04 |
blog Дмитрий Волков
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Статьи дня
Пути выживания в окопной войне
Андрей Кортунов  21.04 09:34 |  число просмотров 399
Пути выживания в окопной войне Гендиректор РСМД Андрей Кортунов — о российской внешней политике в условиях противостояния с Западом
200 богатейших бизнесменов 2018
Редакция  19.04 20:10 |  число просмотров 469
200 богатейших бизнесменов 2018 Владимир Лисин, Алексей Мордашов, Леонид Михельсон, Вагит Алекперов, Геннадий Тимченко и другие
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События
"Новичок" в Лондоне
6.04 |  число просмотров 4433
"Новичок" в Лондоне
В блогах спорят о версиях отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Лондоне веществом "Новичок": кому оно было выгодно? Тем временем отношения России и Великобритании накаляются
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Кино
Новое Простоквашино
5.04 |  число просмотров 1304
Новое Простоквашино
"Союзмультфильм" показал первую часть сериала "Простоквашино", который является продолжением советского мультфильма. Теперь у дяди Федора появилась сестра Вера Павловна. Блогеры делятся впечатлениями о мультфильме.
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Музыка
Феномен ульяновских курсантов
23.01 |  число просмотров 4999
Феномен ульяновских курсантов
Пародийный ролик, который записали 14 курсантов Ульяновского института гражданской авиации, после новости о возможном отчислении авторов стал вирусным. В Рунете появились десятки видео, записанных в поддержку курсантов
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Медиа
Агент СМИт
13.01 |  число просмотров 5180
Агент СМИт
Госдума в первом чтении одобрила закон, который позволяет признавать "СМИ-иностранными агентами" физические лица
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Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |  число просмотров 5230
Нобелевская премия для Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
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