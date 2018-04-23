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|Durov 22.04 18:11 | 587
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|Всех, кто поддерживает свободный интернет, призываем запустить из окна бумажный самолетик сегодня ровно в 7 вечера по местному времени
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|Ирина Петровская 22.04 14:38 | 988
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|Жду, когда же, наконец, вспомнят отцов-основателей КВНа: Альберта Аксельрода, Сергея Муратова, Михаила Яковлева и благословившую их Елену Гальперину, в далекие 60-е придумавших эту замечательную (тогда) игру, но никаких дивидендов от этого не получивших
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|Boris Titov 20.04 16:10 | 1242
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|Хуже решения представить себе я не могу
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|Ekaterina Sivanova 20.04 13:05 | 1810
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|Я пока не понимаю, к чему моему старшему сыну испытание унижением. А всё, что происходит с ним, начиная с 17 апреля, именно так и называется
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|Margarita Simonyan 19.04 20:04 | 1620
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|Мне становится ужасно стыдно за этот дубовый паркет, за этот второй этаж, за отдельную спальню у трехлетнего мальчика, за английские обои и винтажную итальянскую люстру. Как будто я это все украла
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