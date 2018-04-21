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|Ирина Петровская 22.04 14:38 | 47
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|Жду, когда же, наконец, вспомнят отцов-основателей КВНа: Альберта Аксельрода, Сергея Муратова, Михаила Яковлева и благословившую их Елену Гальперину, в далекие 60-е придумавших эту замечательную (тогда) игру, но никаких дивидендов от этого не получивших
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|Boris Titov 20.04 16:10 | 916
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|Хуже решения представить себе я не могу
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|Ekaterina Sivanova 20.04 13:05 | 1355
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|Я пока не понимаю, к чему моему старшему сыну испытание унижением. А всё, что происходит с ним, начиная с 17 апреля, именно так и называется
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|Margarita Simonyan 19.04 20:04 | 1330
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|Мне становится ужасно стыдно за этот дубовый паркет, за этот второй этаж, за отдельную спальню у трехлетнего мальчика, за английские обои и винтажную итальянскую люстру. Как будто я это все украла
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|www.facebook.com 18.04 21:47 | 959
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|Я нахожусь под домашним арестом уже 8 месяцев. Следствие лишило меня возможности работать, вести свой обычный образ жизни, мотивируя необходимость моей изоляции от общества тем, что я могу скрыться, помешать расследованию, оказывать воздействие на свидетелей
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|По логике вещей, в итоге Роскомнадзор просто обязан заблокировать SWIFT. Иначе вся эта трагикомедия останется без достойного финала
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|18.04 |
| www.facebook.com
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|Глава Роскомнадзора Жаров по образованию - врач-реаниматолог. Все-таки хорошо, что он не работает по специальности.
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|18.04 |
| Иван Давыдов
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|Из-за халатных действий начальника токсикологического цеха
курс евро - 80 рэ.
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|11.04 |
| Gleb Pavlovsky
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|Я думаю, что в видимом мной горизонте санкции укрепляют режим, и трансформируют его в более неприятную форму, чем их отсутствие.
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|9.04 |
| Дмитрий Волков
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|Все те мерзавцы, которые придумали его «дело», которые оформили его в прокуратуре и вели в суде - все они на своих местах, никуда не делись и огрызаются сегодня на Москву, поломавшую всю малину.
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|5.04 |
| Глеб Морев
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|У меня актуальный вопрос: куда скрыться от ядерной войны? Ну, там, Новая Зеландия или Южная Африка? Куда деваться?
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|2.03 |
| Mitya Aleshkovskiy
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