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Сюжеты
Блогеры против: Сбербанк
14.04 число просмотров 40349 число записей 99
 
В ожидании войны
13.04 число просмотров 1854 число записей 10
 
Дмитриева оправдали
6.04 число просмотров 713 число записей 7
 
Новое Простоквашино
5.04 число просмотров 1234 число записей 5
 
Трагедия в Кемерово
1.04 число просмотров 5341 число записей 37
 
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Трагедия в Кемерово
1.04 число просмотров 5341 число записей 37
 
Черный список
11.04 число просмотров 2665 число записей 12
 
Волоколамский наезд
21.03 число просмотров 2273 число записей 4
 
В ожидании войны
13.04 число просмотров 1854 число записей 10
 
Слон в посудной лавке
19.04 число просмотров 1873 число записей 13
 
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Посты дня
О возможности национализации "Русала"
blogBoris Titov    20.04 16:10 |  число просмотров 69
О возможности национализации "Русала" Хуже решения представить себе я не могу
 
Весенный призыв-2018
blogEkaterina Sivanova    20.04 13:05 |  число просмотров 267
Весенный призыв-2018 Я пока не понимаю, к чему моему старшему сыну испытание унижением. А всё, что происходит с ним, начиная с 17 апреля, именно так и называется
 
Так, как сейчас, мне не нравится тоже
blogMargarita Simonyan    19.04 20:04 |  число просмотров 733
Так, как сейчас, мне не нравится тоже Мне становится ужасно стыдно за этот дубовый паркет, за этот второй этаж, за отдельную спальню у трехлетнего мальчика, за английские обои и винтажную итальянскую люстру. Как будто я это все украла
 
Речь Кирилла Серебренникова на суде
www.facebook.com    18.04 21:47 |  число просмотров 630
Речь Кирилла Серебренникова на суде Я нахожусь под домашним арестом уже 8 месяцев. Следствие лишило меня возможности работать, вести свой обычный образ жизни, мотивируя необходимость моей изоляции от общества тем, что я могу скрыться, помешать расследованию, оказывать воздействие на свидетелей
 
За разговоры в кафе
blogIlya Yashin    18.04 19:15 |  число просмотров 1171
За разговоры в кафе благодаря провокации силовиков, восемь человек попали в следственный изолятор. Ребят технично подвели под уголовку за разговоры в кафе
 
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Выбор редактора
Движемся назад в 80-е
blogИгорь Драндин    16.04 21:42 |  число просмотров 1168
Движемся назад в 80-е Идиоты из Роскомнадзора заблокировали 655 352 IP-адреса Amazon. Telegram использует сервера этой компании для обхода блокировок
 
Следствие обязано проверить все обстоятельства и все версии
blogVyacheslav Bashkov    16.04 21:06 |  число просмотров 1112
Следствие обязано проверить все обстоятельства и все версии 11 апреля в пять часов утра Максим позвонил мне через мессенджер фейсбука и обеспокоенным голосом сообщил, что его обложили силовики, на балконе человек с оружием и на лестничной площадке люди в камуфляже и масках
 
Что исчезнет из ВИЧевых лекарств
blogAnton Krasovsky    14.04 15:19 |  число просмотров 1330
Что исчезнет из ВИЧевых лекарств У кого-то отберут виагру, а вот у онкологических больных, у диабетиков, у людей, живущих с ВИЧ и гепатитами готовятся отобрать не стояк, а жизнь
 
Фото дня

Видео дня
Цитаты дня
" По логике вещей, в итоге Роскомнадзор просто обязан заблокировать SWIFT. Иначе вся эта трагикомедия останется без достойного финала "
18.04 |
blog www.facebook.com
" Глава Роскомнадзора Жаров по образованию - врач-реаниматолог. Все-таки хорошо, что он не работает по специальности. "
18.04 |
blog Иван Давыдов
" Из-за халатных действий начальника токсикологического цеха курс евро - 80 рэ. "
11.04 |
blog Gleb Pavlovsky
" Я думаю, что в видимом мной горизонте санкции укрепляют режим, и трансформируют его в более неприятную форму, чем их отсутствие. "
9.04 |
blog Дмитрий Волков
" Все те мерзавцы, которые придумали его «дело», которые оформили его в прокуратуре и вели в суде - все они на своих местах, никуда не делись и огрызаются сегодня на Москву, поломавшую всю малину. "
5.04 |
blog Глеб Морев
" У меня актуальный вопрос: куда скрыться от ядерной войны? Ну, там, Новая Зеландия или Южная Африка? Куда деваться? "
2.03 |
blog Mitya Aleshkovskiy
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Статьи дня
200 богатейших бизнесменов 2018
Редакция  19.04 20:10 |  число просмотров 142
200 богатейших бизнесменов 2018 Владимир Лисин, Алексей Мордашов, Леонид Михельсон, Вагит Алекперов, Геннадий Тимченко и другие
Позвоночник сломан, следы от кипятильника во рту
Ирина Тумакова  16.04 20:19 |  число просмотров 591
Позвоночник сломан, следы от кипятильника во рту Предпринимателя Валерия Пшеничного пытали, изнасиловали, а потом убили в камере питерского СИЗО
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События
"Новичок" в Лондоне
6.04 |  число просмотров 4250
"Новичок" в Лондоне
В блогах спорят о версиях отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Лондоне веществом "Новичок": кому оно было выгодно? Тем временем отношения России и Великобритании накаляются
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Кино
Новое Простоквашино
5.04 |  число просмотров 1234
Новое Простоквашино
"Союзмультфильм" показал первую часть сериала "Простоквашино", который является продолжением советского мультфильма. Теперь у дяди Федора появилась сестра Вера Павловна. Блогеры делятся впечатлениями о мультфильме.
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Музыка
Феномен ульяновских курсантов
23.01 |  число просмотров 4941
Феномен ульяновских курсантов
Пародийный ролик, который записали 14 курсантов Ульяновского института гражданской авиации, после новости о возможном отчислении авторов стал вирусным. В Рунете появились десятки видео, записанных в поддержку курсантов
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Медиа
Агент СМИт
13.01 |  число просмотров 5145
Агент СМИт
Госдума в первом чтении одобрила закон, который позволяет признавать "СМИ-иностранными агентами" физические лица
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Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |  число просмотров 5118
Нобелевская премия для Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
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