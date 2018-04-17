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Сюжеты
Блогеры против: Сбербанк
14.04 число просмотров 40308 число записей 99
 
В ожидании войны
13.04 число просмотров 1844 число записей 10
 
Дмитриева оправдали
6.04 число просмотров 705 число записей 7
 
Новое Простоквашино
5.04 число просмотров 1209 число записей 5
 
Трагедия в Кемерово
1.04 число просмотров 5315 число записей 37
 
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Самое читаемое
Трагедия в Кемерово
1.04 число просмотров 5315 число записей 37
 
Черный список
11.04 число просмотров 2538 число записей 12
 
Волоколамский наезд
21.03 число просмотров 2263 число записей 4
 
В ожидании войны
13.04 число просмотров 1844 число записей 10
 
Братья Магомедовы
2.04 число просмотров 1627 число записей 11
 
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Посты дня
О Роскомнадзоре
blogСталингулаг    17.04 15:55 |  число просмотров 504
О Роскомнадзоре искусственно созданное ведомство, чья задача – истребление инакомыслия, свободы и любых форм проявления индивидуальности, которое обходится налогоплательщикам в 8 527 000 000 руб в год
 
Движемся назад в 80-е
blogИгорь Драндин    16.04 21:42 |  число просмотров 863
Движемся назад в 80-е Идиоты из Роскомнадзора заблокировали 655 352 IP-адреса Amazon. Telegram использует сервера этой компании для обхода блокировок
 
Следствие обязано проверить все обстоятельства и все версии
blogVyacheslav Bashkov    16.04 21:06 |  число просмотров 771
Следствие обязано проверить все обстоятельства и все версии 11 апреля в пять часов утра Максим позвонил мне через мессенджер фейсбука и обеспокоенным голосом сообщил, что его обложили силовики, на балконе человек с оружием и на лестничной площадке люди в камуфляже и масках
 
Последствия блокировки Telegram
blogDurov    16.04 20:12 |  число просмотров 400
Последствия блокировки Telegram Качество жизни 15 миллионов россиян ухудшится, так как Telegram без VPN может быть временами недоступен
 
Не убили
blogЛеонид Волков    16.04 17:59 |  число просмотров 666
Не убили История журналиста Максима Бородина — это не о нем одном. Не о том, как режим точечно убивает журналиста, который пишет на неудобные темы. Нет
 
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Выбор редактора
Бей своих
blogОльга Романова    13.04 19:31 |  число просмотров 1123
Бей своих Законопроект депутатов Госдумы, предполагающий новые санкции против США и других стран, дает правительству РФ право ограничивать ввоз в страну импортных лекарств
 
А может, тоже в мэры Москвы пойти?
blogИлья Варламов    12.04 18:47 |  число просмотров 932
А может, тоже в мэры Москвы пойти? Москвичам нужен радикальный урбанизм. И я могу его предложить: Демонтаж памятника Петру I, Крыши и подвалы – москвичам! На крышах общественные зоны, в подвалах – кладовки
 
Мы в аду
blogСталингулаг    12.04 12:32 |  число просмотров 1352
Мы в аду Как можно объяснить то, что губернатор Кемеровской области, где десятки детей сгорели в страшном пожаре, Аман Тулеев, несколько дней медленно, со скрипом сползавший с насиженного места, вновь обзавёлся властными полномочиями?
 
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Цитаты дня
" Из-за халатных действий начальника токсикологического цеха курс евро - 80 рэ. "
11.04 |
blog Gleb Pavlovsky
" Я думаю, что в видимом мной горизонте санкции укрепляют режим, и трансформируют его в более неприятную форму, чем их отсутствие. "
9.04 |
blog Дмитрий Волков
" Все те мерзавцы, которые придумали его «дело», которые оформили его в прокуратуре и вели в суде - все они на своих местах, никуда не делись и огрызаются сегодня на Москву, поломавшую всю малину. "
5.04 |
blog Глеб Морев
" У меня актуальный вопрос: куда скрыться от ядерной войны? Ну, там, Новая Зеландия или Южная Африка? Куда деваться? "
2.03 |
blog Mitya Aleshkovskiy
" Послание Путина в трёх словах: пушки вместо масла. Четвёртое слово: дорого. "
1.03 |
blog Лев Шлосберг
" То есть сжигание антропоморфа на масленицу вам ОК, а насчет домика из говна и веток у вас истерика? "
18.02 |
blog Екатерина Винокурова
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Статьи дня
Позвоночник сломан, следы от кипятильника во рту
Ирина Тумакова  16.04 20:19 |  число просмотров 316
Позвоночник сломан, следы от кипятильника во рту Предпринимателя Валерия Пшеничного пытали, изнасиловали, а потом убили в камере питерского СИЗО
Центр Кудрина опубликовал «семь приоритетов» для Путина
Антон Фейнберг  11.04 10:02 |  число просмотров 737
Центр Кудрина опубликовал «семь приоритетов» для Путина Центр стратегических разработок Алексея Кудрина впервые опубликовал комплексную версию своей программы. В ней говорится о бюджетном маневре, продаже госсобственности, росте пенсионного возраста и контрактной армии
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События
"Новичок" в Лондоне
6.04 |  число просмотров 4135
"Новичок" в Лондоне
В блогах спорят о версиях отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Лондоне веществом "Новичок": кому оно было выгодно? Тем временем отношения России и Великобритании накаляются
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Кино
Новое Простоквашино
5.04 |  число просмотров 1209
Новое Простоквашино
"Союзмультфильм" показал первую часть сериала "Простоквашино", который является продолжением советского мультфильма. Теперь у дяди Федора появилась сестра Вера Павловна. Блогеры делятся впечатлениями о мультфильме.
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Музыка
Феномен ульяновских курсантов
23.01 |  число просмотров 4921
Феномен ульяновских курсантов
Пародийный ролик, который записали 14 курсантов Ульяновского института гражданской авиации, после новости о возможном отчислении авторов стал вирусным. В Рунете появились десятки видео, записанных в поддержку курсантов
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Медиа
Агент СМИт
13.01 |  число просмотров 5137
Агент СМИт
Госдума в первом чтении одобрила закон, который позволяет признавать "СМИ-иностранными агентами" физические лица
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Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |  число просмотров 5050
Нобелевская премия для Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
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