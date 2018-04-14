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|Anton Krasovsky 14.04 15:19 | 474
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|У кого-то отберут виагру, а вот у онкологических больных, у диабетиков, у людей, живущих с ВИЧ и гепатитами готовятся отобрать не стояк, а жизнь
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|Durov 13.04 19:48 | 567
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|Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей, однако 100%-ая доступность сервиса без VPN не гарантирована
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|Ольга Романова 13.04 19:31 | 651
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|Законопроект депутатов Госдумы, предполагающий новые санкции против США и других стран, дает правительству РФ право ограничивать ввоз в страну импортных лекарств
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|Илья Варламов 12.04 18:47 | 662
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|Москвичам нужен радикальный урбанизм. И я могу его предложить: Демонтаж памятника Петру I, Крыши и подвалы – москвичам! На крышах общественные зоны, в подвалах – кладовки
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|Сталингулаг 12.04 12:32 | 1034
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|Как можно объяснить то, что губернатор Кемеровской области, где десятки детей сгорели в страшном пожаре, Аман Тулеев, несколько дней медленно, со скрипом сползавший с насиженного места, вновь обзавёлся властными полномочиями?
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|Из-за халатных действий начальника токсикологического цеха
курс евро - 80 рэ.
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|11.04 |
| Gleb Pavlovsky
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|Я думаю, что в видимом мной горизонте санкции укрепляют режим, и трансформируют его в более неприятную форму, чем их отсутствие.
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|9.04 |
| Дмитрий Волков
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|Все те мерзавцы, которые придумали его «дело», которые оформили его в прокуратуре и вели в суде - все они на своих местах, никуда не делись и огрызаются сегодня на Москву, поломавшую всю малину.
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|5.04 |
| Глеб Морев
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|У меня актуальный вопрос: куда скрыться от ядерной войны? Ну, там, Новая Зеландия или Южная Африка? Куда деваться?
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|2.03 |
| Mitya Aleshkovskiy
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|Послание Путина в трёх словах: пушки вместо масла. Четвёртое слово: дорого.
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|1.03 |
| Лев Шлосберг
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|То есть сжигание антропоморфа на масленицу вам ОК, а насчет домика из говна и веток у вас истерика?
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|18.02 |
| Екатерина Винокурова
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