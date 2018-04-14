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Блогеры против: Сбербанк
14.04 число просмотров 40266 число записей 99
 
Дмитриева оправдали
6.04 число просмотров 694 число записей 7
 
Новое Простоквашино
5.04 число просмотров 1173 число записей 5
 
Трагедия в Кемерово
1.04 число просмотров 5275 число записей 37
 
Партия Гудкова и Собчак
29.03 число просмотров 2189 число записей 6
 
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Трагедия в Кемерово
1.04 число просмотров 5275 число записей 37
 
День голосования 18 марта
21.03 число просмотров 2880 число записей 35
 
Черный список
11.04 число просмотров 2362 число записей 12
 
Волоколамский наезд
21.03 число просмотров 2250 число записей 4
 
Партия Гудкова и Собчак
29.03 число просмотров 2189 число записей 6
 
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Посты дня
Что исчезнет из ВИЧевых лекарств
blogAnton Krasovsky    14.04 15:19 |  число просмотров 474
Что исчезнет из ВИЧевых лекарств У кого-то отберут виагру, а вот у онкологических больных, у диабетиков, у людей, живущих с ВИЧ и гепатитами готовятся отобрать не стояк, а жизнь
 
Что стоит иметь в виду пользователям Telegram
blogDurov    13.04 19:48 |  число просмотров 567
Что стоит иметь в виду пользователям Telegram Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей, однако 100%-ая доступность сервиса без VPN не гарантирована
 
Бей своих
blogОльга Романова    13.04 19:31 |  число просмотров 651
Бей своих Законопроект депутатов Госдумы, предполагающий новые санкции против США и других стран, дает правительству РФ право ограничивать ввоз в страну импортных лекарств
 
А может, тоже в мэры Москвы пойти?
blogИлья Варламов    12.04 18:47 |  число просмотров 662
А может, тоже в мэры Москвы пойти? Москвичам нужен радикальный урбанизм. И я могу его предложить: Демонтаж памятника Петру I, Крыши и подвалы – москвичам! На крышах общественные зоны, в подвалах – кладовки
 
Мы в аду
blogСталингулаг    12.04 12:32 |  число просмотров 1034
Мы в аду Как можно объяснить то, что губернатор Кемеровской области, где десятки детей сгорели в страшном пожаре, Аман Тулеев, несколько дней медленно, со скрипом сползавший с насиженного места, вновь обзавёлся властными полномочиями?
 
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Выбор редактора
Имела неосторожность пустить эту свору в квартиру
blogStanislav Dmitrievskiy    11.04 22:14 |  число просмотров 1253
Имела неосторожность пустить эту свору в квартиру Только что жена из дома позвонила - приперлись участковый и инспектор по делам несовершеннолетних составлять протокол об участии моей дочери Ирины в "несанкционированном" марше памяти Бориса Немцова
 
STOP FAKE NEWS
blogЕвгений Ревенко    10.04 08:16 |  число просмотров 1090
STOP FAKE NEWS Считаю, что ответственность за распространение fake news должны нести не только соцсети, но и сами блогеры
 
Как банки становятся налоговым контролем
blogSergey Vasiliev    6.04 13:23 |  число просмотров 1924
Как банки становятся налоговым контролем Банки превращаются в «филиалы» налоговой службы и постепенно становятся составной частью единой государственной машины, по контролю за бизнесом, учету и взиманию налогов
 
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Цитаты дня
" Из-за халатных действий начальника токсикологического цеха курс евро - 80 рэ. "
11.04 |
blog Gleb Pavlovsky
" Я думаю, что в видимом мной горизонте санкции укрепляют режим, и трансформируют его в более неприятную форму, чем их отсутствие. "
9.04 |
blog Дмитрий Волков
" Все те мерзавцы, которые придумали его «дело», которые оформили его в прокуратуре и вели в суде - все они на своих местах, никуда не делись и огрызаются сегодня на Москву, поломавшую всю малину. "
5.04 |
blog Глеб Морев
" У меня актуальный вопрос: куда скрыться от ядерной войны? Ну, там, Новая Зеландия или Южная Африка? Куда деваться? "
2.03 |
blog Mitya Aleshkovskiy
" Послание Путина в трёх словах: пушки вместо масла. Четвёртое слово: дорого. "
1.03 |
blog Лев Шлосберг
" То есть сжигание антропоморфа на масленицу вам ОК, а насчет домика из говна и веток у вас истерика? "
18.02 |
blog Екатерина Винокурова
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Статьи дня
Центр Кудрина опубликовал «семь приоритетов» для Путина
Антон Фейнберг  11.04 10:02 |  число просмотров 456
Центр Кудрина опубликовал «семь приоритетов» для Путина Центр стратегических разработок Алексея Кудрина впервые опубликовал комплексную версию своей программы. В ней говорится о бюджетном маневре, продаже госсобственности, росте пенсионного возраста и контрактной армии
Все жертвы
Тимур Олевский  7.04 15:41 |  число просмотров 949
Все жертвы История электрика Александра Никитина, арестованного после пожара в «Зимней вишне» — и его семьи
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События
"Новичок" в Лондоне
6.04 |  число просмотров 3987
"Новичок" в Лондоне
В блогах спорят о версиях отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Лондоне веществом "Новичок": кому оно было выгодно? Тем временем отношения России и Великобритании накаляются
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Кино
Новое Простоквашино
5.04 |  число просмотров 1173
Новое Простоквашино
"Союзмультфильм" показал первую часть сериала "Простоквашино", который является продолжением советского мультфильма. Теперь у дяди Федора появилась сестра Вера Павловна. Блогеры делятся впечатлениями о мультфильме.
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Музыка
Феномен ульяновских курсантов
23.01 |  число просмотров 4885
Феномен ульяновских курсантов
Пародийный ролик, который записали 14 курсантов Ульяновского института гражданской авиации, после новости о возможном отчислении авторов стал вирусным. В Рунете появились десятки видео, записанных в поддержку курсантов
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Медиа
Агент СМИт
13.01 |  число просмотров 5121
Агент СМИт
Госдума в первом чтении одобрила закон, который позволяет признавать "СМИ-иностранными агентами" физические лица
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Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |  число просмотров 5020
Нобелевская премия для Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
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