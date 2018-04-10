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|Я думаю, что в видимом мной горизонте санкции укрепляют режим, и трансформируют его в более неприятную форму, чем их отсутствие.
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|9.04 |
| Дмитрий Волков
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|Все те мерзавцы, которые придумали его «дело», которые оформили его в прокуратуре и вели в суде - все они на своих местах, никуда не делись и огрызаются сегодня на Москву, поломавшую всю малину.
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|5.04 |
| Глеб Морев
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|У меня актуальный вопрос: куда скрыться от ядерной войны? Ну, там, Новая Зеландия или Южная Африка? Куда деваться?
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|2.03 |
| Mitya Aleshkovskiy
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|Послание Путина в трёх словах: пушки вместо масла. Четвёртое слово: дорого.
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|1.03 |
| Лев Шлосберг
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|То есть сжигание антропоморфа на масленицу вам ОК, а насчет домика из говна и веток у вас истерика?
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|18.02 |
| Екатерина Винокурова
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|Интим Касьянова в праймтайм по НТВ - это общественно значимая информация и все ок, а фото двух респектабельных одетых мужчин и милой девушки - это частные фото и личная информация.
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|11.02 |
| SolominaTatiana
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