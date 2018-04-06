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Сюжеты
Партия Гудкова и Собчак
29.03 число просмотров 2078 число записей 6
 
Скандал со Слуцким
24.03 число просмотров 3470 число записей 18
 
Волоколамский наезд
21.03 число просмотров 2145 число записей 4
 
День голосования 18 марта
21.03 число просмотров 2874 число записей 35
 
Закрытие Британского совета
18.03 число просмотров 1566 число записей 6
 
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1.04 число просмотров 4886 число записей 37
 
"Новичок" в Лондоне
6.04 число просмотров 3364 число записей 10
 
День голосования 18 марта
21.03 число просмотров 2874 число записей 35
 
Волоколамский наезд
21.03 число просмотров 2145 число записей 4
 
Партия Гудкова и Собчак
29.03 число просмотров 2078 число записей 6
 
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  • Герман Клименко призвал переходить на ICQ после запрета Телеграма
  • Герман Клименко призвал переходить на ICQ после запрета Телеграма (Источник) Прямая ссылка на эту картинку
    6.04 14:30 | blogAlexander Zalessky


Посты дня
Кому смешно, идиоты?
www.facebook.com    6.04 23:17 |  число просмотров 131
Кому смешно, идиоты? Вопрос должностным лицам: По требованиям МЧС с целью обеспечения антитеррористической безопасности - пожарные выходы нужно закрывать. А по требованиям пожарной безопасности - открывать. Что делать?
 
Как банки становятся налоговым контролем
blogSergey Vasiliev    6.04 13:23 |  число просмотров 608
Как банки становятся налоговым контролем Банки превращаются в «филиалы» налоговой службы и постепенно становятся составной частью единой государственной машины, по контролю за бизнесом, учету и взиманию налогов
 
Если бы вы сами платили налоги и отчисления в фонды
blogЕвгений Терентьев    5.04 17:22 |  число просмотров 1224
Если бы вы сами платили налоги и отчисления в фонды Как бы вы отнеслись к закону, по которому работодатель выплачивал бы работнику всю заработную плату без вычета налогов и отчислений, и все эти налоги и отчисления отныне работник платил бы сам?
 
Закон о валежнике принят
blogЗариф Байгускаров    3.04 21:11 |  число просмотров 1615
Закон о валежнике принят Сегодня в третьем окончательном чтении приняли «закон о валежнике», соавтором которого я являюсь
 
Граждан устраняют от реализации конституционного права
blogGrigory Melkonyants    3.04 14:31 |  число просмотров 1229
Граждан устраняют от реализации конституционного права Ну что же, с отменой выборов главы Екатеринбурга, прямые выборы мэров сохранились только в семи региональных центрах
 
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Выбор редактора
Про Зиявудина Магомедова чуть подробнее
blogВладимир Милов    2.04 10:05 |  число просмотров 2122
Про Зиявудина Магомедова чуть подробнее Есть ли сейчас банальный хозяйственный вопрос, который может стоять за арестом Магомедова? Да разумеется. Это конфликт с влиятельным главой Транснефти Токаревым
 
В Кемерово меня прямо на выходе из аэропорта выхватили 15 крепко сбитых человек в штатском
blogMikhail Svetov    1.04 21:39 |  число просмотров 952
В Кемерово меня прямо на выходе из аэропорта выхватили 15 крепко сбитых человек в штатском Затащили силой в служебную комнату аэропорта, отняли документы и телефон. Угрожали, побили
 
Про общественный вай-фай в торговых центрах
blogМарина Ахмедова    1.04 21:36 |  число просмотров 2658
Про общественный вай-фай в торговых центрах Лично я с этих пор ни в одном общественном заведении больше не буду пользоваться wi-fi. Кстати, если вы в ТЦ, например, Глобус, злоумышленник так и назовёт точку доступа - Globus-free-wi-fi
 
Фото дня

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Цитаты дня
" Все те мерзавцы, которые придумали его «дело», которые оформили его в прокуратуре и вели в суде - все они на своих местах, никуда не делись и огрызаются сегодня на Москву, поломавшую всю малину. "
5.04 |
blog Глеб Морев
" У меня актуальный вопрос: куда скрыться от ядерной войны? Ну, там, Новая Зеландия или Южная Африка? Куда деваться? "
2.03 |
blog Mitya Aleshkovskiy
" Послание Путина в трёх словах: пушки вместо масла. Четвёртое слово: дорого. "
1.03 |
blog Лев Шлосберг
" То есть сжигание антропоморфа на масленицу вам ОК, а насчет домика из говна и веток у вас истерика? "
18.02 |
blog Екатерина Винокурова
" Интим Касьянова в праймтайм по НТВ - это общественно значимая информация и все ок, а фото двух респектабельных одетых мужчин и милой девушки - это частные фото и личная информация. "
11.02 |
blog SolominaTatiana
" А кто этот "умник" из штаба Грудинина который готовил его к Дудю? Какой формат загубили! Идиоты. "
6.02 |
blog Chesnakov
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Статьи дня
"Цель: вернуть власть народу!"
Служба новостей  6.04 12:07 |  число просмотров 394
"Цель: вернуть власть народу!" Семьи жертв пожара в Кемерове заявили о создании общественного движения
Ирина Роднина: «Моя дочь живет в Америке с 1990 года. Что здесь такого?»
Александр Головин  2.04 22:13 |  число просмотров 1080
Ирина Роднина: «Моя дочь живет в Америке с 1990 года. Что здесь такого?» Она голосует за наши законы.
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События
"Новичок" в Лондоне
6.04 |  число просмотров 3364
"Новичок" в Лондоне
В блогах спорят о версиях отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Лондоне веществом "Новичок": кому оно было выгодно? Тем временем отношения России и Великобритании накаляются
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Кино
Новое Простоквашино
5.04 |  число просмотров 567
Новое Простоквашино
"Союзмультфильм" показал первую часть сериала "Простоквашино", который является продолжением советского мультфильма. Теперь у дяди Федора появилась сестра Вера Павловна. Блогеры делятся впечатлениями о мультфильме.
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Музыка
Феномен ульяновских курсантов
23.01 |  число просмотров 4784
Феномен ульяновских курсантов
Пародийный ролик, который записали 14 курсантов Ульяновского института гражданской авиации, после новости о возможном отчислении авторов стал вирусным. В Рунете появились десятки видео, записанных в поддержку курсантов
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Медиа
Агент СМИт
13.01 |  число просмотров 5065
Агент СМИт
Госдума в первом чтении одобрила закон, который позволяет признавать "СМИ-иностранными агентами" физические лица
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Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |  число просмотров 4928
Нобелевская премия для Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
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