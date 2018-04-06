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Партия Гудкова и Собчак
29.03
2078
6
Скандал со Слуцким
24.03
3470
18
Волоколамский наезд
21.03
2145
4
День голосования 18 марта
21.03
2874
35
Закрытие Британского совета
18.03
1566
6
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6.04
3364
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День голосования 18 марта
21.03
2874
35
Волоколамский наезд
21.03
2145
4
Партия Гудкова и Собчак
29.03
2078
6
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Котик дня
от
Anna Makarova
от
Иван Давыдов
от
khodorkovski
от
Anna Makarova
от
Elena A. Panfilova
от
Это кот и пес сидят на улице ночью. и идти им некуда(
от
www.facebook.com
от
Alexandra Pintelina
от
Sultan Suleimanov
от
Olga Malareva
Герман Клименко призвал переходить на ICQ после запрета Телеграма (
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)
6.04 14:30 |
Alexander Zalessky
Посты дня
Кому смешно, идиоты?
www.facebook.com
6.04 23:17 |
131
Вопрос должностным лицам: По требованиям МЧС с целью обеспечения антитеррористической безопасности - пожарные выходы нужно закрывать. А по требованиям пожарной безопасности - открывать. Что делать?
Как банки становятся налоговым контролем
Sergey Vasiliev
6.04 13:23 |
608
Банки превращаются в «филиалы» налоговой службы и постепенно становятся составной частью единой государственной машины, по контролю за бизнесом, учету и взиманию налогов
Если бы вы сами платили налоги и отчисления в фонды
Евгений Терентьев
5.04 17:22 |
1224
Как бы вы отнеслись к закону, по которому работодатель выплачивал бы работнику всю заработную плату без вычета налогов и отчислений, и все эти налоги и отчисления отныне работник платил бы сам?
Закон о валежнике принят
Зариф Байгускаров
3.04 21:11 |
1615
Сегодня в третьем окончательном чтении приняли «закон о валежнике», соавтором которого я являюсь
Граждан устраняют от реализации конституционного права
Grigory Melkonyants
3.04 14:31 |
1229
Ну что же, с отменой выборов главы Екатеринбурга, прямые выборы мэров сохранились только в семи региональных центрах
Выбор редактора
Про Зиявудина Магомедова чуть подробнее
Владимир Милов
2.04 10:05 |
2122
Есть ли сейчас банальный хозяйственный вопрос, который может стоять за арестом Магомедова? Да разумеется. Это конфликт с влиятельным главой Транснефти Токаревым
В Кемерово меня прямо на выходе из аэропорта выхватили 15 крепко сбитых человек в штатском
Mikhail Svetov
1.04 21:39 |
952
Затащили силой в служебную комнату аэропорта, отняли документы и телефон. Угрожали, побили
Про общественный вай-фай в торговых центрах
Марина Ахмедова
1.04 21:36 |
2658
Лично я с этих пор ни в одном общественном заведении больше не буду пользоваться wi-fi. Кстати, если вы в ТЦ, например, Глобус, злоумышленник так и назовёт точку доступа - Globus-free-wi-fi
Фото дня
На мосту у здания правительства Подмосковья повесили баннер "Время защитить Волоколамск"
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У Госдумы задержали пикетчиков против Слуцкого
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Сегодня в Кемерово хоронят погибших. Вот на таких автобусах вот с такими надписями
(
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Семья Игоря Вострикова из Кемерово, которую он потерял
(
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Кинозал в ТЦ "Зимняя вишня"
(
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)
Видео дня
Игорь Востриков с тещей записал обращение к Путину. Про работу и реальную ситуацию в МЧС.
Мизулина про пожар в Кемерово
Митинг в Кемерово. Прямая трансляция
Грудинин сбрил усы
Волоколамск: снежки в губернатора Воробьёва
Слава Птрк - По**й пляшем / Slava Ptrk - Fuck it, let's dance
"Будущее детей штыком упирается в спину". Новый клип Дельфина "520" — злой и политический
"Мне говорили: ты должна сидеть дома и рожать детей": киргизские девушки строят первый в стране спутник
Дворец, на который запрещено смотреть
ТВ-новости: послание Владимира Путина и новое ядерное оружие
Цитаты дня
Все те мерзавцы, которые придумали его «дело», которые оформили его в прокуратуре и вели в суде - все они на своих местах, никуда не делись и огрызаются сегодня на Москву, поломавшую всю малину.
5.04 |
Глеб Морев
У меня актуальный вопрос: куда скрыться от ядерной войны? Ну, там, Новая Зеландия или Южная Африка? Куда деваться?
2.03 |
Mitya Aleshkovskiy
Послание Путина в трёх словах: пушки вместо масла. Четвёртое слово: дорого.
1.03 |
Лев Шлосберг
То есть сжигание антропоморфа на масленицу вам ОК, а насчет домика из говна и веток у вас истерика?
18.02 |
Екатерина Винокурова
Интим Касьянова в праймтайм по НТВ - это общественно значимая информация и все ок, а фото двух респектабельных одетых мужчин и милой девушки - это частные фото и личная информация.
11.02 |
SolominaTatiana
А кто этот "умник" из штаба Грудинина который готовил его к Дудю? Какой формат загубили! Идиоты.
6.02 |
Chesnakov
Статьи дня
"Цель: вернуть власть народу!"
Служба новостей
6.04 12:07 |
394
Семьи жертв пожара в Кемерове заявили о создании общественного движения
Ирина Роднина: «Моя дочь живет в Америке с 1990 года. Что здесь такого?»
Александр Головин
2.04 22:13 |
1080
Она голосует за наши законы.
События
"Новичок" в Лондоне
6.04 |
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В блогах спорят о версиях отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Лондоне веществом "Новичок": кому оно было выгодно? Тем временем отношения России и Великобритании накаляются
Кино
Новое Простоквашино
5.04 |
567
"Союзмультфильм" показал первую часть сериала "Простоквашино", который является продолжением советского мультфильма. Теперь у дяди Федора появилась сестра Вера Павловна. Блогеры делятся впечатлениями о мультфильме.
Музыка
Феномен ульяновских курсантов
23.01 |
4784
Пародийный ролик, который записали 14 курсантов Ульяновского института гражданской авиации, после новости о возможном отчислении авторов стал вирусным. В Рунете появились десятки видео, записанных в поддержку курсантов
Медиа
Агент СМИт
13.01 |
5065
Госдума в первом чтении одобрила закон, который позволяет признавать "СМИ-иностранными агентами" физические лица
Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |
4928
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
“BESTTODAY” 2010
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Сюжеты
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