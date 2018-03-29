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Сюжеты
Собчак против всех
16.03 число просмотров 12113 число записей 78
 
Новый коммунист
16.03 число просмотров 4514 число записей 30
 
Дело анархистов
14.03 число просмотров 1639 число записей 7
 
"Довлатов"
4.03 число просмотров 1829 число записей 6
 
Предвыборное послание
2.03 число просмотров 3167 число записей 16
 
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Трагедия в Кемерово
31.03 число просмотров 3751 число записей 36
 
Скандал со Слуцким
24.03 число просмотров 3332 число записей 18
 
Предвыборное послание
2.03 число просмотров 3167 число записей 16
 
День голосования 18 марта
21.03 число просмотров 2790 число записей 35
 
"Новичок" в Лондоне
29.03 число просмотров 2311 число записей 8
 
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  • Ребрендинг карты "Мир", который обошелся в 20 млн. руб (Источник) Прямая ссылка на эту картинку
    29.03 12:42 | blogaanechaev


Посты дня
Москвичи, знаете, как помочь детям, задыхающимся от выбросов свалки в Волокаламске?
blogVioletta Ryabko    31.03 14:02 |  число просмотров 384
Москвичи, знаете, как помочь детям, задыхающимся от выбросов свалки в Волокаламске? Начать разделять мусор. Практически весь мусор на свалки, которые сейчас травят детей в Подмосковье, везут из столицы. Можно закрыть одну, вторую, третью свалку, но потом придётся открывать новые
 
"Будет пожарная тревога, не волнуйтесь, это для нас"
blogИгорь Витренко    31.03 13:52 |  число просмотров 406
"Будет пожарная тревога, не волнуйтесь, это для нас" Задаю разумный, как мне кажется, вопрос: "А что если все по-настоящему?". "Не переживайте. Мы забежим в зал и будем вам кричать"
 
Инструкция для гражданской проверки
blogDmitry Gudkov    29.03 20:15 |  число просмотров 758
Инструкция для гражданской проверки Выкладываю инструкцию, она же чеклист, по гражданской проверке торговых центров на пожарную безопасность
 
Новые детали в деле отравления Скрипаля, мне кажется, снова непростые
blogIrina Demchenko    29.03 12:19 |  число просмотров 1414
Новые детали в деле отравления Скрипаля, мне кажется, снова непростые Наибольшая концентрация отравляющего вещества на ручке входной двери, и там, считает Скотланд-Ярд, они получили первую дозу яда
 
Отказ от звания "Лауреат премии Кузбасса"
blogAndrey Volna    28.03 19:11 |  число просмотров 1161
Отказ от звания "Лауреат премии Кузбасса" Вы струсили и не вышли к кузбассовцам. Ни к торговому центру. Ни на площадь. Вы даже не извинились пред ними. Вы обозвали граждан бузотёрами. И, тем более, Вы не подали в отставку
 
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Выбор редактора
Моей семьи больше нет
blogИгорь Востриков    27.03 11:57 |  число просмотров 2169
Моей семьи больше нет Виноват правящий режим в моей стране. Каждый чиновник мечтает воровать как Путин. Каждый гос служащий относится к людям как грязи
 
Жадность. Зависть. Грубость
blogПетр Шкуматов    26.03 16:14 |  число просмотров 1650
Жадность. Зависть. Грубость Не системы пожаротушения стали причиной трагедии. А отношение к людям как к скоту и подножному корму, который является лишь необходимой ступенькой для пути избранных в "цивилизованный мир"
 
О трагедии в Кемерово
blogБунин и Ко    26.03 11:22 |  число просмотров 1592
О трагедии в Кемерово Исходная проблема – переоборудование старого здания кондитерской фабрики в торгово-развлекательный центр
 
Фото дня

Видео дня
Цитаты дня
" У меня актуальный вопрос: куда скрыться от ядерной войны? Ну, там, Новая Зеландия или Южная Африка? Куда деваться? "
2.03 |
blog Mitya Aleshkovskiy
" Послание Путина в трёх словах: пушки вместо масла. Четвёртое слово: дорого. "
1.03 |
blog Лев Шлосберг
" То есть сжигание антропоморфа на масленицу вам ОК, а насчет домика из говна и веток у вас истерика? "
18.02 |
blog Екатерина Винокурова
" Интим Касьянова в праймтайм по НТВ - это общественно значимая информация и все ок, а фото двух респектабельных одетых мужчин и милой девушки - это частные фото и личная информация. "
11.02 |
blog SolominaTatiana
" А кто этот "умник" из штаба Грудинина который готовил его к Дудю? Какой формат загубили! Идиоты. "
6.02 |
blog Chesnakov
" Наконец-то деятельность Собянина оценена по достоинству, да еще и на международном уровне. "
30.01 |
blog Константин Янкаускас
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Статьи дня
Фактчек: Сколько человек пострадали при пожаре в Кемерове
Таня Симакова  27.03 13:15 |  число просмотров 696
Фактчек: Сколько человек пострадали при пожаре в Кемерове В Сети распространяется информация о 400 погибших
Наши дети горели, а мы просто наблюдали
Ирина Кравцова  26.03 17:22 |  число просмотров 740
Наши дети горели, а мы просто наблюдали "Дочка постоянно звонила и звонила мне. Я только кричал ей в трубку, чтобы она старалась выбраться из зала, но ничего не мог сделать — впереди был уже огонь"
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События
"Новичок" в Лондоне
29.03 |  число просмотров 2311
"Новичок" в Лондоне
В блогах спорят о версиях отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Лондоне веществом "Новичок": кому оно было выгодно? Тем временем отношения России и Великобритании накаляются
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Кино
"Довлатов"
4.03 |  число просмотров 1829
"Довлатов"
В России вышел в прокат фильм "Довлатов". Он рассказывает о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде начала 70-х годов накануне эмиграции его друга, поэта Иосифа Бродского
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Музыка
Феномен ульяновских курсантов
23.01 |  число просмотров 4322
Феномен ульяновских курсантов
Пародийный ролик, который записали 14 курсантов Ульяновского института гражданской авиации, после новости о возможном отчислении авторов стал вирусным. В Рунете появились десятки видео, записанных в поддержку курсантов
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Медиа
Агент СМИт
13.01 |  число просмотров 4629
Агент СМИт
Госдума в первом чтении одобрила закон, который позволяет признавать "СМИ-иностранными агентами" физические лица
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Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |  число просмотров 4491
Нобелевская премия для Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
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