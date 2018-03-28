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|Violetta Ryabko 31.03 14:02 | 384
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|Начать разделять мусор. Практически весь мусор на свалки, которые сейчас травят детей в Подмосковье, везут из столицы. Можно закрыть одну, вторую, третью свалку, но потом придётся открывать новые
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|Игорь Витренко 31.03 13:52 | 406
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|Задаю разумный, как мне кажется, вопрос: "А что если все по-настоящему?". "Не переживайте. Мы забежим в зал и будем вам кричать"
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|Dmitry Gudkov 29.03 20:15 | 758
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|Выкладываю инструкцию, она же чеклист, по гражданской проверке торговых центров на пожарную безопасность
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|Irina Demchenko 29.03 12:19 | 1414
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|Наибольшая концентрация отравляющего вещества на ручке входной двери, и там, считает Скотланд-Ярд, они получили первую дозу яда
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|Andrey Volna 28.03 19:11 | 1161
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|Вы струсили и не вышли к кузбассовцам. Ни к торговому центру. Ни на площадь. Вы даже не извинились пред ними. Вы обозвали граждан бузотёрами. И, тем более, Вы не подали в отставку
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