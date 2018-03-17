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Сюжеты
Собчак против всех
16.03 число просмотров 12015 число записей 78
 
Новый коммунист
16.03 число просмотров 4432 число записей 30
 
Дело анархистов
14.03 число просмотров 1591 число записей 7
 
Предвыборное послание
2.03 число просмотров 3107 число записей 16
 
Аргентинский кокаин
27.02 число просмотров 4017 число записей 7
 
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Самое читаемое
Аргентинский кокаин
27.02 число просмотров 4017 число записей 7
 
Предвыборное послание
2.03 число просмотров 3107 число записей 16
 
Сила, наглость, хамство
23.02 число просмотров 3031 число записей 6
 
Скандал со Слуцким
24.03 число просмотров 2707 число записей 18
 
День голосования 18 марта
21.03 число просмотров 2375 число записей 35
 
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Посты дня
Слуцкий по-прежнему женат
www.facebook.com    24.03 23:44 |  число просмотров 197
Слуцкий по-прежнему женат Помни, русский ванька — это у белого господина дети работают в госкорпорациях и учатся в Гарварде, а ты ходи на лекции по патриотизму и работай в Евросети за доширак
 
Какая удивительно хорошая новость, друзья! Предполагаемого убийцу Таисии Бушиной могут наказать
blogEkaterina Velikina    24.03 22:03 |  число просмотров 202
Какая удивительно хорошая новость, друзья! Предполагаемого убийцу Таисии Бушиной могут наказать Я получила ответ из прокуратуры от 23.03.2018, согласно которому по моим обращениям прокуратура провела проверку, направила материалы в СКР по области
 
#ЯндексТакси, ну как можно сотрудничать с такими му...нехорошими водителями?
blogVitaly Ivanishchev    24.03 21:47 |  число просмотров 206
#ЯндексТакси, ну как можно сотрудничать с такими му...нехорошими водителями? Сопровождаю Сашу Попова, который в силу генетического заболевания передвигается в инвалидном кресле. Водитель, увидев нас, заявил: "Я не повезу вас!"
 
"Журналисты" мучили мою бабушку почти час
blogIlya Yashin    24.03 18:36 |  число просмотров 284
"Журналисты" мучили мою бабушку почти час Вчера вслед за ЛайфНьюс к травле моей бабушки подключилось телевидение: сюжеты вышли на НТВ и ТВЦ
 
Шпакова закрыли в ШИЗО
blogPolina Nemirovsky    24.03 18:26 |  число просмотров 210
Шпакова закрыли в ШИЗО Александр Шпаков, один из первых осуждённых за 26 марта, оказался в ШИЗО на 10 суток за что бы вы думали. За то, что Ксения Собчак передала Путину список политических заключённых
 
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Выбор редактора
Своего первого приемного сына я забрала из дд, когда ему было полтора года
blogJulia Savinovskih    21.03 19:47 |  число просмотров 962
Своего первого приемного сына я забрала из дд, когда ему было полтора года Обвиняют меня в том, что ребенок "педагогически запущен", не принимая во внимание факт, что он мне достался, простите, куском мяса, с длинной историей отказов от него тех, кто приезжал на него посмотреть
 
Избирательная математика
blogЕлена Лукьянова    20.03 15:18 |  число просмотров 1276
Избирательная математика Явка в 2018 году так и не превзошла рекорд Дмитрия Медведева, на выборы которого в 2008 году пришли 74,7 млн человек (69,81% избирателей)
 
Будем жить?
blogОльга Романова    18.03 21:24 |  число просмотров 2180
Будем жить? В Николаеве застрелился летчик Владислав Волошин, который обвинялся в том, что его Су-25 сбил малазийский "Боинг"
 
Фото дня

Видео дня
Цитаты дня
" У меня актуальный вопрос: куда скрыться от ядерной войны? Ну, там, Новая Зеландия или Южная Африка? Куда деваться? "
2.03 |
blog Mitya Aleshkovskiy
" Послание Путина в трёх словах: пушки вместо масла. Четвёртое слово: дорого. "
1.03 |
blog Лев Шлосберг
" То есть сжигание антропоморфа на масленицу вам ОК, а насчет домика из говна и веток у вас истерика? "
18.02 |
blog Екатерина Винокурова
" Интим Касьянова в праймтайм по НТВ - это общественно значимая информация и все ок, а фото двух респектабельных одетых мужчин и милой девушки - это частные фото и личная информация. "
11.02 |
blog SolominaTatiana
" А кто этот "умник" из штаба Грудинина который готовил его к Дудю? Какой формат загубили! Идиоты. "
6.02 |
blog Chesnakov
" Наконец-то деятельность Собянина оценена по достоинству, да еще и на международном уровне. "
30.01 |
blog Константин Янкаускас
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Статьи дня
Это уже не беспомощность
Ольга Бешлей  23.03 17:27 |  число просмотров 251
Это уже не беспомощность Состояние беспомощности снимается действием. Поэтому история с депутатом Слуцким и тем конфликтом с Госдумой, на который пошли журналистки, журналисты и целые редакции, несет в себе куда больше смыслов, чем история об одном хаме и его несдержанности.
«Электоральные султанаты»: как голосуют в регионах — рекордсменах по явке
Александр Атасунцев, Егор Губернаторов, Мария Истомина, Светлана Бурмистрова, Илья Немченко, Дада Линделл, Владимир Дергачев  23.03 11:41 |  число просмотров 283
«Электоральные султанаты»: как голосуют в регионах — рекордсменах по явке РБК провел эксперимент с целью выяснить, откуда на выборах появляется аномально высокая явка. Пять корреспондентов провели 18 марта на избирательных участках в Дагестане, КЧР, Мордовии, Татарстане и Кузбассе
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События
"Новичок" в Лондоне
14.03 |  число просмотров 1746
"Новичок" в Лондоне
В блогах спорят о версиях отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Лондоне веществом "Новичок": кому оно было выгодно? Тем временем отношения России и Великобритании накаляются
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Кино
"Смерть Сталина" не вышла
26.02 |  число просмотров 3225
"Смерть Сталина" не вышла
Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина". В общественном совете при Минкульте фильм назвали "пасквилем", "гадостью" и оскорблением, а также усмотрели в нем "элементы экстремизма"
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Музыка
Феномен ульяновских курсантов
23.01 |  число просмотров 4248
Феномен ульяновских курсантов
Пародийный ролик, который записали 14 курсантов Ульяновского института гражданской авиации, после новости о возможном отчислении авторов стал вирусным. В Рунете появились десятки видео, записанных в поддержку курсантов
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Медиа
Агент СМИт
13.01 |  число просмотров 4573
Агент СМИт
Госдума в первом чтении одобрила закон, который позволяет признавать "СМИ-иностранными агентами" физические лица
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Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |  число просмотров 4414
Нобелевская премия для Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
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