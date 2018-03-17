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Сюжеты
Собчак против всех
16.03
12015
78
Новый коммунист
16.03
4432
30
Дело анархистов
14.03
1591
7
Предвыборное послание
2.03
3107
16
Аргентинский кокаин
27.02
4017
7
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Аргентинский кокаин
27.02
4017
7
Предвыборное послание
2.03
3107
16
Сила, наглость, хамство
23.02
3031
6
Скандал со Слуцким
24.03
2707
18
День голосования 18 марта
21.03
2375
35
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Котик дня
от
khodorkovski
от
Anna Makarova
от
Elena A. Panfilova
от
Это кот и пес сидят на улице ночью. и идти им некуда(
от
www.facebook.com
от
Alexandra Pintelina
от
Sultan Suleimanov
от
Olga Malareva
от
Elena A. Panfilova
от
Наталья Севец-Ермолина
Не понял, что 18 марта? (
Источник
)
17.03 18:30 |
Yakov N. Okhonko
Посты дня
Слуцкий по-прежнему женат
www.facebook.com
24.03 23:44 |
197
Помни, русский ванька — это у белого господина дети работают в госкорпорациях и учатся в Гарварде, а ты ходи на лекции по патриотизму и работай в Евросети за доширак
Какая удивительно хорошая новость, друзья! Предполагаемого убийцу Таисии Бушиной могут наказать
Ekaterina Velikina
24.03 22:03 |
202
Я получила ответ из прокуратуры от 23.03.2018, согласно которому по моим обращениям прокуратура провела проверку, направила материалы в СКР по области
#ЯндексТакси, ну как можно сотрудничать с такими му...нехорошими водителями?
Vitaly Ivanishchev
24.03 21:47 |
206
Сопровождаю Сашу Попова, который в силу генетического заболевания передвигается в инвалидном кресле. Водитель, увидев нас, заявил: "Я не повезу вас!"
"Журналисты" мучили мою бабушку почти час
Ilya Yashin
24.03 18:36 |
284
Вчера вслед за ЛайфНьюс к травле моей бабушки подключилось телевидение: сюжеты вышли на НТВ и ТВЦ
Шпакова закрыли в ШИЗО
Polina Nemirovsky
24.03 18:26 |
210
Александр Шпаков, один из первых осуждённых за 26 марта, оказался в ШИЗО на 10 суток за что бы вы думали. За то, что Ксения Собчак передала Путину список политических заключённых
Выбор редактора
Своего первого приемного сына я забрала из дд, когда ему было полтора года
Julia Savinovskih
21.03 19:47 |
962
Обвиняют меня в том, что ребенок "педагогически запущен", не принимая во внимание факт, что он мне достался, простите, куском мяса, с длинной историей отказов от него тех, кто приезжал на него посмотреть
Избирательная математика
Елена Лукьянова
20.03 15:18 |
1276
Явка в 2018 году так и не превзошла рекорд Дмитрия Медведева, на выборы которого в 2008 году пришли 74,7 млн человек (69,81% избирателей)
Будем жить?
Ольга Романова
18.03 21:24 |
2180
В Николаеве застрелился летчик Владислав Волошин, который обвинялся в том, что его Су-25 сбил малазийский "Боинг"
Фото дня
Охрана защищает губернатора МО Воробьева от летящих в него снежков
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В Москве на доме, где жил Борис Немцов, появилась памятная табличка
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Митинг возле мусорного полигона "Ядрово" у Волоколамска
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Одиночные пикеты у Государственной думы против депутата Слуцкого
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В Вашингтоне открыли площадь Бориса Немцова
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Видео дня
Грудинин сбрил усы
Волоколамск: снежки в губернатора Воробьёва
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Дворец, на который запрещено смотреть
ТВ-новости: послание Владимира Путина и новое ядерное оружие
Собчак облила Жириновского водой во время дебатов // 28.02.18
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Драка Норкина и Суворова
Цитаты дня
У меня актуальный вопрос: куда скрыться от ядерной войны? Ну, там, Новая Зеландия или Южная Африка? Куда деваться?
2.03 |
Mitya Aleshkovskiy
Послание Путина в трёх словах: пушки вместо масла. Четвёртое слово: дорого.
1.03 |
Лев Шлосберг
То есть сжигание антропоморфа на масленицу вам ОК, а насчет домика из говна и веток у вас истерика?
18.02 |
Екатерина Винокурова
Интим Касьянова в праймтайм по НТВ - это общественно значимая информация и все ок, а фото двух респектабельных одетых мужчин и милой девушки - это частные фото и личная информация.
11.02 |
SolominaTatiana
А кто этот "умник" из штаба Грудинина который готовил его к Дудю? Какой формат загубили! Идиоты.
6.02 |
Chesnakov
Наконец-то деятельность Собянина оценена по достоинству, да еще и на международном уровне.
30.01 |
Константин Янкаускас
Статьи дня
Это уже не беспомощность
Ольга Бешлей
23.03 17:27 |
251
Состояние беспомощности снимается действием. Поэтому история с депутатом Слуцким и тем конфликтом с Госдумой, на который пошли журналистки, журналисты и целые редакции, несет в себе куда больше смыслов, чем история об одном хаме и его несдержанности.
«Электоральные султанаты»: как голосуют в регионах — рекордсменах по явке
Александр Атасунцев, Егор Губернаторов, Мария Истомина, Светлана Бурмистрова, Илья Немченко, Дада Линделл, Владимир Дергачев
23.03 11:41 |
283
РБК провел эксперимент с целью выяснить, откуда на выборах появляется аномально высокая явка. Пять корреспондентов провели 18 марта на избирательных участках в Дагестане, КЧР, Мордовии, Татарстане и Кузбассе
События
"Новичок" в Лондоне
14.03 |
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В блогах спорят о версиях отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Лондоне веществом "Новичок": кому оно было выгодно? Тем временем отношения России и Великобритании накаляются
Кино
"Смерть Сталина" не вышла
26.02 |
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Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина". В общественном совете при Минкульте фильм назвали "пасквилем", "гадостью" и оскорблением, а также усмотрели в нем "элементы экстремизма"
Музыка
Феномен ульяновских курсантов
23.01 |
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Пародийный ролик, который записали 14 курсантов Ульяновского института гражданской авиации, после новости о возможном отчислении авторов стал вирусным. В Рунете появились десятки видео, записанных в поддержку курсантов
Медиа
Агент СМИт
13.01 |
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Госдума в первом чтении одобрила закон, который позволяет признавать "СМИ-иностранными агентами" физические лица
Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |
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Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
“BESTTODAY” 2010
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