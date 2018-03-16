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|"Только 18 марта и только для россиян: голос в обмен на продовольствие!" (Источник)
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|16.03 18:26 | dw_russian
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|www.facebook.com 24.03 23:44 | 197
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|Помни, русский ванька — это у белого господина дети работают в госкорпорациях и учатся в Гарварде, а ты ходи на лекции по патриотизму и работай в Евросети за доширак
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|Ekaterina Velikina 24.03 22:03 | 202
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|Я получила ответ из прокуратуры от 23.03.2018, согласно которому по моим обращениям прокуратура провела проверку, направила материалы в СКР по области
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|Vitaly Ivanishchev 24.03 21:47 | 206
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|Сопровождаю Сашу Попова, который в силу генетического заболевания передвигается в инвалидном кресле. Водитель, увидев нас, заявил: "Я не повезу вас!"
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|Ilya Yashin 24.03 18:36 | 284
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|Вчера вслед за ЛайфНьюс к травле моей бабушки подключилось телевидение: сюжеты вышли на НТВ и ТВЦ
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|Polina Nemirovsky 24.03 18:26 | 210
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|Александр Шпаков, один из первых осуждённых за 26 марта, оказался в ШИЗО на 10 суток за что бы вы думали. За то, что Ксения Собчак передала Путину список политических заключённых
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|Julia Savinovskih 21.03 19:47 | 962
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|Обвиняют меня в том, что ребенок "педагогически запущен", не принимая во внимание факт, что он мне достался, простите, куском мяса, с длинной историей отказов от него тех, кто приезжал на него посмотреть
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|Елена Лукьянова 20.03 15:18 | 1276
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|Явка в 2018 году так и не превзошла рекорд Дмитрия Медведева, на выборы которого в 2008 году пришли 74,7 млн человек (69,81% избирателей)
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|Ольга Романова 18.03 21:24 | 2180
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|В Николаеве застрелился летчик Владислав Волошин, который обвинялся в том, что его Су-25 сбил малазийский "Боинг"
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|Ольга Бешлей 23.03 17:27 | 251
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Состояние беспомощности снимается действием. Поэтому история с депутатом Слуцким и тем конфликтом с Госдумой, на который пошли журналистки, журналисты и целые редакции, несет в себе куда больше смыслов, чем история об одном хаме и его несдержанности.
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|Александр Атасунцев, Егор Губернаторов, Мария Истомина, Светлана Бурмистрова, Илья Немченко, Дада Линделл, Владимир Дергачев 23.03 11:41 | 283
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РБК провел эксперимент с целью выяснить, откуда на выборах появляется аномально высокая явка. Пять корреспондентов провели 18 марта на избирательных участках в Дагестане, КЧР, Мордовии, Татарстане и Кузбассе