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|Александр Зыков 6.03 21:39 | 236
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|Беликова, представляющая Волкова, сказала, что я в день нападения был "никем" и требовать у Волкова удостоверения не имел права, равно как и снимать его не должен был.Ну, а Волков-то, конечно, имел полное право бить первого встречного по голове
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|Павел Пряников 6.03 21:02 | 264
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|Вся та действительность на Западе, которая возмущает правую патриархальную общественность в России - борьба женщин за свои права, мигранты, ЛГБТ, базовый доход (вэлфер), легализация лёгких наркотиков, прямая демократия и в целом вообще гуманизация социальных отношений - придёт и в Россию
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|Сергей Смирнов 4.03 20:46 | 1248
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|Это был огромный сборник информации по всем самолётам и вертолётам, которые когда-то летали в русском небе
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|Alexandra Arkhipova 4.03 17:29 | 1704
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|Едва придя на концерт (который начался немного раньше заявленного) люди уже в 14.05 радостно шли к метро с подарками в руках (апельсинки и еще что-то — фоточка прилагается), а также все утаскивали пледики и подушки, которые выдавали, чтобы сидеть на трибунах
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|Женя Федорова 2.03 15:09 | 2652
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|Представители "Аэрофлот" с совершенно хамским поведением закрывают посадки раньше времени, снимают багаж, с подбежавшими, ничего не понимающими пассажирами разговаривают с оскорблениями, тянут время, ничего не объясняя
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