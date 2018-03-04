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|Сергей Смирнов 4.03 20:46 | 352
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|Это был огромный сборник информации по всем самолётам и вертолётам, которые когда-то летали в русском небе
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|Alexandra Arkhipova 4.03 17:29 | 657
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|Едва придя на концерт (который начался немного раньше заявленного) люди уже в 14.05 радостно шли к метро с подарками в руках (апельсинки и еще что-то — фоточка прилагается), а также все утаскивали пледики и подушки, которые выдавали, чтобы сидеть на трибунах
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|Женя Федорова 2.03 15:09 | 2166
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|Представители "Аэрофлот" с совершенно хамским поведением закрывают посадки раньше времени, снимают багаж, с подбежавшими, ничего не понимающими пассажирами разговаривают с оскорблениями, тянут время, ничего не объясняя
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|Петр Шкуматов 2.03 14:56 | 1152
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|Район "Академической" местами мало отличается от тех же Химок, Павшинской поймы или Бутово: сплошные панельные "человейники", причем крайне низкого качества. И их будет еще больше!
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|Alena Popova 2.03 14:52 | 1473
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|Ее спасали врачи. Репин пришёл и в больницу, избил ее при других пациентах. Врачи видели, полицию не вызвали
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