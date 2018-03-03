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Сюжеты
Дело анархистов
27.02 число просмотров 1225 число записей 6
 
"Смерть Сталина" не вышла
26.02 число просмотров 2483 число записей 19
 
Блогеры против: Аэрофлот
24.02 число просмотров 41258 число записей 108
 
Олимпиада в Корее
23.02 число просмотров 1453 число записей 6
 
"Додо" и наркотики
21.02 число просмотров 1252 число записей 7
 
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Рыбка, олигарх и вице-премьер
12.02 число просмотров 3869 число записей 18
 
Аргентинский кокаин
27.02 число просмотров 2606 число записей 7
 
"Гей на передержке"
19.02 число просмотров 2422 число записей 5
 
Неоценимый вклад
3.02 число просмотров 1962 число записей 4
 
Tesla в космосе
13.02 число просмотров 1875 число записей 10
 
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Посты дня
Предупреждение для всех вылетающих из Шарика "Аэрофлотом"
blogЖеня Федорова    2.03 15:09 |  число просмотров 1810
Предупреждение для всех вылетающих из Шарика "Аэрофлотом" Представители "Аэрофлот" с совершенно хамским поведением закрывают посадки раньше времени, снимают багаж, с подбежавшими, ничего не понимающими пассажирами разговаривают с оскорблениями, тянут время, ничего не объясняя
 
Думаете, что программа реновации затеяна для того, чтобы сделать наш город лучше?
blogПетр Шкуматов    2.03 14:56 |  число просмотров 898
Думаете, что программа реновации затеяна для того, чтобы сделать наш город лучше? Район "Академической" местами мало отличается от тех же Химок, Павшинской поймы или Бутово: сплошные панельные "человейники", причем крайне низкого качества. И их будет еще больше!
 
Это Наталья. Она чуть не умерла от побоев мужа
blogAlena Popova    2.03 14:52 |  число просмотров 1195
Это Наталья. Она чуть не умерла от побоев мужа Ее спасали врачи. Репин пришёл и в больницу, избил ее при других пациентах. Врачи видели, полицию не вызвали
 
Они его опять жестоко обманули
blogSerguei Parkhomenko    2.03 11:03 |  число просмотров 1008
Они его опять жестоко обманули В послании Путина показали кадр из фильма "Царь ракета" (цикл "Ударная сила"), снятый телекомпанией "Останкино" в 2007 году
 
Что я могу сделать?
blogMisha Kozyrev    2.03 01:51 |  число просмотров 1287
Что я могу сделать? Что я могу сделать, когда президент моей страны, за которого я ни разу не голосовал, на исходе второго десятилетия XXI века хвастается ядерным оружием перед всем миром?
 
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Выбор редактора
Владимир Владимирович Путин, помилуйте Владимира Лапыгина!
blogЗоя Светова    1.03 14:27 |  число просмотров 792
Владимир Владимирович Путин, помилуйте Владимира Лапыгина! Жена 77 летнего ученого Владимира Лапыгина, который не доживет в колонии до своего освобождении, обратилась к Владимиру Путину с просьбой о помиловании своего мужа. Тверская комиссия по помилованию ещё летом отказала в высшей милости знаменитому ученому
 
Всех несогласных, даже рядовых, будут "ставить на учёт"?
blogЕлизавета Александрова-Зорина    27.02 19:00 |  число просмотров 1605
Всех несогласных, даже рядовых, будут "ставить на учёт"? Позвонил участковый. Сказал, что после митинга в марте 17-го я (как и все участники) "поставлена на учёт", на год
 
Лента забита очередным тестом "как бы ты выглядел, если бы был бабой/мужиком"
www.facebook.com    27.02 17:17 |  число просмотров 1237
Лента забита очередным тестом "как бы ты выглядел, если бы был бабой/мужиком" Вы все люди технически грамотные, наверняка перед использованием сервиса ознакомились с политикой конфиденциальности компании Yoto Media Group LTD
 
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Цитаты дня
" У меня актуальный вопрос: куда скрыться от ядерной войны? Ну, там, Новая Зеландия или Южная Африка? Куда деваться? "
2.03 |
blog Mitya Aleshkovskiy
" Послание Путина в трёх словах: пушки вместо масла. Четвёртое слово: дорого. "
1.03 |
blog Лев Шлосберг
" То есть сжигание антропоморфа на масленицу вам ОК, а насчет домика из говна и веток у вас истерика? "
18.02 |
blog Екатерина Винокурова
" Интим Касьянова в праймтайм по НТВ - это общественно значимая информация и все ок, а фото двух респектабельных одетых мужчин и милой девушки - это частные фото и личная информация. "
11.02 |
blog SolominaTatiana
" А кто этот "умник" из штаба Грудинина который готовил его к Дудю? Какой формат загубили! Идиоты. "
6.02 |
blog Chesnakov
" Наконец-то деятельность Собянина оценена по достоинству, да еще и на международном уровне. "
30.01 |
blog Константин Янкаускас
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Статьи дня
Аргентинский "кокаин" был доставлен в Москву на самолете Патрушева
Редакция  24.02 23:20 |  число просмотров 992
Аргентинский "кокаин" был доставлен в Москву на самолете Патрушева Telegraph пишет, что у Патрушева была и секретная миссия – он занимался операцией по сопровождению сумок с мукой в Россию. План наркоторговцев-дипломатов предполагал, что наркотики в Россию доставят именно самолетом Патрушева.
"Чем мой сын хуже": мать убитого в Сирии бойца ЧВК борется за его признание солдатом
Нина Назарова, Илья Барабанов  19.02 22:46 |  число просмотров 1314
"Чем мой сын хуже": мать убитого в Сирии бойца ЧВК борется за его признание солдатом Гибель десятков россиян в Сирии 7 февраля - не первая трагедия подобного рода. Только в сентябре 2017 года там погибло как минимум 54 бойца частных военных компаний из России. Русская служба Би-би-си выяснила это, изучив историю одного из погибших - Евгения Аликова из поселка Североонежск Архангельской области
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События
Дело Кирилла Серебренникова
20.02 |  число просмотров 11742
Дело Кирилла Серебренникова
Режиссеру Кириллу Серебренникову предъявлены обвинения в организации мошенничества в особо крупном размере. Сам он под домашним арестом, а экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский — в СИЗО. В феврале в Ростове-на-Дону умерла мать Серебренникова, он не смог с ней увидется
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Кино
"Смерть Сталина" не вышла
26.02 |  число просмотров 2483
"Смерть Сталина" не вышла
Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина". В общественном совете при Минкульте фильм назвали "пасквилем", "гадостью" и оскорблением, а также усмотрели в нем "элементы экстремизма"
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Музыка
Феномен ульяновских курсантов
23.01 |  число просмотров 3640
Феномен ульяновских курсантов
Пародийный ролик, который записали 14 курсантов Ульяновского института гражданской авиации, после новости о возможном отчислении авторов стал вирусным. В Рунете появились десятки видео, записанных в поддержку курсантов
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Медиа
Агент СМИт
13.01 |  число просмотров 4007
Агент СМИт
Госдума в первом чтении одобрила закон, который позволяет признавать "СМИ-иностранными агентами" физические лица
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Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |  число просмотров 3825
Нобелевская премия для Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
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