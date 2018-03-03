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|Женя Федорова 2.03 15:09 | 1810
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|Представители "Аэрофлот" с совершенно хамским поведением закрывают посадки раньше времени, снимают багаж, с подбежавшими, ничего не понимающими пассажирами разговаривают с оскорблениями, тянут время, ничего не объясняя
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|Петр Шкуматов 2.03 14:56 | 898
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|Район "Академической" местами мало отличается от тех же Химок, Павшинской поймы или Бутово: сплошные панельные "человейники", причем крайне низкого качества. И их будет еще больше!
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|Alena Popova 2.03 14:52 | 1195
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|Ее спасали врачи. Репин пришёл и в больницу, избил ее при других пациентах. Врачи видели, полицию не вызвали
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|Serguei Parkhomenko 2.03 11:03 | 1008
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|В послании Путина показали кадр из фильма "Царь ракета" (цикл "Ударная сила"), снятый телекомпанией "Останкино" в 2007 году
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|Misha Kozyrev 2.03 01:51 | 1287
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|Что я могу сделать, когда президент моей страны, за которого я ни разу не голосовал, на исходе второго десятилетия XXI века хвастается ядерным оружием перед всем миром?
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