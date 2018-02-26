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Сюжеты
Блогеры против: Аэрофлот
24.02 число просмотров 41106 число записей 108
 
Олимпиада в Корее
23.02 число просмотров 1382 число записей 6
 
"Смерть Сталина" не вышла
22.02 число просмотров 2412 число записей 18
 
"Додо" и наркотики
21.02 число просмотров 1157 число записей 7
 
Готический скандал
18.02 число просмотров 735 число записей 6
 
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Олимпиада в Корее
23.02 число просмотров 1382 число записей 6
 
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Посты дня
Путин решил поучаствовать в еще одной войне - в Ливии
blogavmalgin    26.02 14:43 |  число просмотров 248
Путин решил поучаствовать в еще одной войне - в Ливии В Тунисе задержали судно с грузом оружия из России. По мнению силовиков, оружие предназначалось для незаконных вооруженных формирований, и теперь делом занимается антитеррористическое подразделение Минюста
 
Про аргентинский кокаин, или Почему МИД врет?
blogmmironov    26.02 13:08 |  число просмотров 328
Про аргентинский кокаин, или Почему МИД врет? Двое моих детей сейчас учатся в этой школе и я лично знаком с помощником посла по безопасности Олегом Воробьевым, имя которого неоднократно фигурирует в переговорах наркоторговцев
 
Цензура на Марше Немцова
blogРыклин Александр    25.02 21:22 |  число просмотров 639
Цензура на Марше Немцова Знакомьтесь - замглавы управы Тверского района Светлана Александровна Золотова. Именно её сегодня назначили отвечать за цензурирование всей наглядной агитации, проносимой на территорию марша
 
Мэрия для борьбы с нами рекрутировала наших же сторонников?
blogIlya Yashin    24.02 14:09 |  число просмотров 778
Мэрия для борьбы с нами рекрутировала наших же сторонников? Уже неделю каждый день (!) у метро "Красносельская" стоит группа балбесов с плакатами и требует распустить наш совет депутатов
 
Это Виктор Викторович Коронелли — посол России в Аргентине
blogРоман Хабаров    24.02 01:19 |  число просмотров 1637
Это Виктор Викторович Коронелли — посол России в Аргентине С его санкции власти Аргентины смогли войти в посольство РФ (территория другого государства) и накрыть 400 кг кокаина мафии, готовых к отправке в Европу
 
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Выбор редактора
Анастасию, беременную вторым ребенком, незаконно арестовали
blogAlena Popova    20.02 23:34 |  число просмотров 1386
Анастасию, беременную вторым ребенком, незаконно арестовали По статье, по которой вообще арестовывать запрещено: ст.172 (незаконная банковская деятельность) УК РФ. По первому требованию она послушно являлась к следователю
 
Пугает вот эта показуха гадских дел
blogAndrey Frolchenkov    20.02 16:00 |  число просмотров 1606
Пугает вот эта показуха гадских дел Бывший руководитель направления SMM и управления репутацией одного известного агентства купила себе лицензию такси, чтобы ездить по выделенке, о чём открыто написала у себя в фейсбуке
 
Разводка с монетами и рабочими
blogРоман Майоров    18.02 22:34 |  число просмотров 2009
Разводка с монетами и рабочими Часа три назад выхожу из "БиМ"а на Куусинена. Ко мне подлетает мужик южного типа в строительной робе, показывает "монеты" и говорит:"Вот посмотри, что я нашел! Что это???"
 
Фото дня

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Цитаты дня
" То есть сжигание антропоморфа на масленицу вам ОК, а насчет домика из говна и веток у вас истерика? "
18.02 |
blog Екатерина Винокурова
" Интим Касьянова в праймтайм по НТВ - это общественно значимая информация и все ок, а фото двух респектабельных одетых мужчин и милой девушки - это частные фото и личная информация. "
11.02 |
blog SolominaTatiana
" А кто этот "умник" из штаба Грудинина который готовил его к Дудю? Какой формат загубили! Идиоты. "
6.02 |
blog Chesnakov
" Наконец-то деятельность Собянина оценена по достоинству, да еще и на международном уровне. "
30.01 |
blog Константин Янкаускас
" В минфиновском списке особенно умиляет наличие Галицкого, Тинькова и Воложа. Они-то чем перед US провинились? "
30.01 |
blog www.facebook.com
" За эту неделю мы узнали: рубить однокашников топором безопаснее, чем танцевать с ними в трусах: меньше внимания центральных СМИ и резонанса. "
20.01 |
blog Leonid Volkov
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Статьи дня
Аргентинский "кокаин" был доставлен в Москву на самолете Патрушева
Редакция  24.02 23:20 |  число просмотров 377
Аргентинский "кокаин" был доставлен в Москву на самолете Патрушева Telegraph пишет, что у Патрушева была и секретная миссия – он занимался операцией по сопровождению сумок с мукой в Россию. План наркоторговцев-дипломатов предполагал, что наркотики в Россию доставят именно самолетом Патрушева.
"Чем мой сын хуже": мать убитого в Сирии бойца ЧВК борется за его признание солдатом
Нина Назарова, Илья Барабанов  19.02 22:46 |  число просмотров 819
"Чем мой сын хуже": мать убитого в Сирии бойца ЧВК борется за его признание солдатом Гибель десятков россиян в Сирии 7 февраля - не первая трагедия подобного рода. Только в сентябре 2017 года там погибло как минимум 54 бойца частных военных компаний из России. Русская служба Би-би-си выяснила это, изучив историю одного из погибших - Евгения Аликова из поселка Североонежск Архангельской области
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События
Дело Кирилла Серебренникова
20.02 |  число просмотров 11445
Дело Кирилла Серебренникова
Режиссеру Кириллу Серебренникову предъявлены обвинения в организации мошенничества в особо крупном размере. Сам он под домашним арестом, а экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский — в СИЗО. В феврале в Ростове-на-Дону умерла мать Серебренникова, он не смог с ней увидется
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Кино
"Смерть Сталина" не вышла
22.02 |  число просмотров 2412
"Смерть Сталина" не вышла
Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина". В общественном совете при Минкульте фильм назвали "пасквилем", "гадостью" и оскорблением, а также усмотрели в нем "элементы экстремизма"
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Музыка
Феномен ульяновских курсантов
23.01 |  число просмотров 3582
Феномен ульяновских курсантов
Пародийный ролик, который записали 14 курсантов Ульяновского института гражданской авиации, после новости о возможном отчислении авторов стал вирусным. В Рунете появились десятки видео, записанных в поддержку курсантов
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Медиа
Агент СМИт
13.01 |  число просмотров 3959
Агент СМИт
Госдума в первом чтении одобрила закон, который позволяет признавать "СМИ-иностранными агентами" физические лица
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Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |  число просмотров 3780
Нобелевская премия для Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
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