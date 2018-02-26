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Блогеры против: Аэрофлот
24.02
41106
108
Олимпиада в Корее
23.02
1382
6
"Смерть Сталина" не вышла
22.02
2412
18
"Додо" и наркотики
21.02
1157
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Готический скандал
18.02
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Неоценимый вклад
3.02
1913
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Tesla в космосе
13.02
1809
10
Олимпиада в Корее
23.02
1382
6
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Котик дня
от
Elena A. Panfilova
от
Это кот и пес сидят на улице ночью. и идти им некуда(
от
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от
Alexandra Pintelina
от
Sultan Suleimanov
от
Olga Malareva
от
Elena A. Panfilova
от
Наталья Севец-Ермолина
от
www.facebook.com
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Ksenia Pominova
Аргентинская мука (
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)
26.02 14:25 |
Sergey Elkin
Посты дня
Путин решил поучаствовать в еще одной войне - в Ливии
avmalgin
26.02 14:43 |
248
В Тунисе задержали судно с грузом оружия из России. По мнению силовиков, оружие предназначалось для незаконных вооруженных формирований, и теперь делом занимается антитеррористическое подразделение Минюста
Про аргентинский кокаин, или Почему МИД врет?
mmironov
26.02 13:08 |
328
Двое моих детей сейчас учатся в этой школе и я лично знаком с помощником посла по безопасности Олегом Воробьевым, имя которого неоднократно фигурирует в переговорах наркоторговцев
Цензура на Марше Немцова
Рыклин Александр
25.02 21:22 |
639
Знакомьтесь - замглавы управы Тверского района Светлана Александровна Золотова. Именно её сегодня назначили отвечать за цензурирование всей наглядной агитации, проносимой на территорию марша
Мэрия для борьбы с нами рекрутировала наших же сторонников?
Ilya Yashin
24.02 14:09 |
778
Уже неделю каждый день (!) у метро "Красносельская" стоит группа балбесов с плакатами и требует распустить наш совет депутатов
Это Виктор Викторович Коронелли — посол России в Аргентине
Роман Хабаров
24.02 01:19 |
1637
С его санкции власти Аргентины смогли войти в посольство РФ (территория другого государства) и накрыть 400 кг кокаина мафии, готовых к отправке в Европу
Выбор редактора
Анастасию, беременную вторым ребенком, незаконно арестовали
Alena Popova
20.02 23:34 |
1386
По статье, по которой вообще арестовывать запрещено: ст.172 (незаконная банковская деятельность) УК РФ. По первому требованию она послушно являлась к следователю
Пугает вот эта показуха гадских дел
Andrey Frolchenkov
20.02 16:00 |
1606
Бывший руководитель направления SMM и управления репутацией одного известного агентства купила себе лицензию такси, чтобы ездить по выделенке, о чём открыто написала у себя в фейсбуке
Разводка с монетами и рабочими
Роман Майоров
18.02 22:34 |
2009
Часа три назад выхожу из "БиМ"а на Куусинена. Ко мне подлетает мужик южного типа в строительной робе, показывает "монеты" и говорит:"Вот посмотри, что я нашел! Что это???"
Фото дня
В Москве прошел Марш Немцова
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Аргентинская полиция обнаружила на территории Посольства России 12 дипломатических чемоданов с кокаином (389 кг).
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Российские фигуристки Медведева и Загитова получили серебрянкую и золотую олимпийские медали
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Российский и украинский фристайлисты обнялись на пьедестале на олимпийской церемонии награждения
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Масленица 2018 в Никола-Ленивце, «Пламенеющая готика» Николая Полисского.
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Видео дня
Настя Рыбка и Алекс Лесли. Большое интервью
Драка Норкина и Суворова
Парфенон #1: Леонид Парфенов о дагестанском деле, Берлине, Башлачеве и Березовском
Ролик про выборы 2018 года
Итальянцы пробуют блины на Масленицу
Медведева с мировым рекордом выиграла короткую программу // Олимпиада-2018
Опрос участников путинга
Грудинин: Сталин наш лучший лидер за 100 лет / вДудь
Снегопад столетия в Москве
Никита Белых перед вынесением приговора
Цитаты дня
То есть сжигание антропоморфа на масленицу вам ОК, а насчет домика из говна и веток у вас истерика?
18.02 |
Екатерина Винокурова
Интим Касьянова в праймтайм по НТВ - это общественно значимая информация и все ок, а фото двух респектабельных одетых мужчин и милой девушки - это частные фото и личная информация.
11.02 |
SolominaTatiana
А кто этот "умник" из штаба Грудинина который готовил его к Дудю? Какой формат загубили! Идиоты.
6.02 |
Chesnakov
Наконец-то деятельность Собянина оценена по достоинству, да еще и на международном уровне.
30.01 |
Константин Янкаускас
В минфиновском списке особенно умиляет наличие Галицкого, Тинькова и Воложа. Они-то чем перед US провинились?
30.01 |
www.facebook.com
За эту неделю мы узнали: рубить однокашников топором безопаснее, чем танцевать с ними в трусах: меньше внимания центральных СМИ и резонанса.
20.01 |
Leonid Volkov
Статьи дня
Аргентинский "кокаин" был доставлен в Москву на самолете Патрушева
Редакция
24.02 23:20 |
377
Telegraph пишет, что у Патрушева была и секретная миссия – он занимался операцией по сопровождению сумок с мукой в Россию. План наркоторговцев-дипломатов предполагал, что наркотики в Россию доставят именно самолетом Патрушева.
"Чем мой сын хуже": мать убитого в Сирии бойца ЧВК борется за его признание солдатом
Нина Назарова, Илья Барабанов
19.02 22:46 |
819
Гибель десятков россиян в Сирии 7 февраля - не первая трагедия подобного рода. Только в сентябре 2017 года там погибло как минимум 54 бойца частных военных компаний из России. Русская служба Би-би-си выяснила это, изучив историю одного из погибших - Евгения Аликова из поселка Североонежск Архангельской области
События
Дело Кирилла Серебренникова
20.02 |
11445
Режиссеру Кириллу Серебренникову предъявлены обвинения в организации мошенничества в особо крупном размере. Сам он под домашним арестом, а экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский — в СИЗО. В феврале в Ростове-на-Дону умерла мать Серебренникова, он не смог с ней увидется
Кино
"Смерть Сталина" не вышла
22.02 |
2412
Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина". В общественном совете при Минкульте фильм назвали "пасквилем", "гадостью" и оскорблением, а также усмотрели в нем "элементы экстремизма"
Музыка
Феномен ульяновских курсантов
23.01 |
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Пародийный ролик, который записали 14 курсантов Ульяновского института гражданской авиации, после новости о возможном отчислении авторов стал вирусным. В Рунете появились десятки видео, записанных в поддержку курсантов
Медиа
Агент СМИт
13.01 |
3959
Госдума в первом чтении одобрила закон, который позволяет признавать "СМИ-иностранными агентами" физические лица
Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |
3780
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
“BESTTODAY” 2010
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