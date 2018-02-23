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Сюжеты
Олимпиада в Корее
23.02 число просмотров 1337 число записей 6
 
"Смерть Сталина" не вышла
22.02 число просмотров 2383 число записей 18
 
Блогеры против: Аэрофлот
22.02 число просмотров 41021 число записей 107
 
"Додо" и наркотики
21.02 число просмотров 1124 число записей 7
 
#ОтвалиОтАли
16.02 число просмотров 1654 число записей 12
 
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Рыбка, олигарх и вице-премьер
12.02 число просмотров 3715 число записей 18
 
Неоценимый вклад
3.02 число просмотров 1884 число записей 4
 
Русские в Париже
25.01 число просмотров 1792 число записей 4
 
Tesla в космосе
13.02 число просмотров 1772 число записей 10
 
"Гей на передержке"
19.02 число просмотров 1718 число записей 5
 
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Посты дня
По итогам вчерашнего оккупай-ректората в МГУ
www.facebook.com    23.02 15:14 |  число просмотров 133
По итогам вчерашнего оккупай-ректората в МГУ После долгих слёзных уговоров назначить делегатов и другой день для встречи с ректором мы согласились, но при условии, что сам ректор подойдёт и из первых уст объявит о дате встречи
 
Лекция Грефа в Университете ИТМО
www.facebook.com    22.02 23:13 |  число просмотров 551
Лекция Грефа в Университете ИТМО Итак, мы прослушали 45-минутное выступление о том, что теперь работа Сбербанка основана на данных, на новых технологиях, в мире количество данных только растет и в ближайшее время ситуация не изменится. Что же мы видим на практике?
 
Американец Алекс Д'Джамос, бывший российский сирота Саша Шульчев
www.instagram.com    22.02 22:59 |  число просмотров 756
Американец Алекс Д'Джамос, бывший российский сирота Саша Шульчев Короче в ужасной и жестокой Америке Сашке сделали операцию. Теперь у него самые современные протезы, и он не только научился кататься на горных лыжах, но взошел на Килиманджаро
 
Грустный кейс про "Аэрофлот"
blogEkaterina Vinokurova    21.02 22:55 |  число просмотров 930
Грустный кейс про "Аэрофлот" Они ввели какие-то адские новые правила провоза ручной клади, причем противоречащие правилам других авиакомпаний Sky Team (это вызовет дополнительные неудобства у летящих стыковкнй авиакомпаниями альянса)
 
Кто же у нас такой весельчак и шутник?
blogAnna Rivina    21.02 22:45 |  число просмотров 934
Кто же у нас такой весельчак и шутник? По сей день находятся уроды, которые такое снимают, потому что это до сих пор многим кажется смешным и "а че такого". И все это в стране, где совсем недавно муж Маргариты Грачевой отвез ее в лес и отрубил кисти рук
 
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Выбор редактора
Анастасию, беременную вторым ребенком, незаконно арестовали
blogAlena Popova    20.02 23:34 |  число просмотров 1002
Анастасию, беременную вторым ребенком, незаконно арестовали По статье, по которой вообще арестовывать запрещено: ст.172 (незаконная банковская деятельность) УК РФ. По первому требованию она послушно являлась к следователю
 
Пугает вот эта показуха гадских дел
blogAndrey Frolchenkov    20.02 16:00 |  число просмотров 1164
Пугает вот эта показуха гадских дел Бывший руководитель направления SMM и управления репутацией одного известного агентства купила себе лицензию такси, чтобы ездить по выделенке, о чём открыто написала у себя в фейсбуке
 
Разводка с монетами и рабочими
blogРоман Майоров    18.02 22:34 |  число просмотров 1598
Разводка с монетами и рабочими Часа три назад выхожу из "БиМ"а на Куусинена. Ко мне подлетает мужик южного типа в строительной робе, показывает "монеты" и говорит:"Вот посмотри, что я нашел! Что это???"
 
Фото дня

Видео дня
Цитаты дня
" То есть сжигание антропоморфа на масленицу вам ОК, а насчет домика из говна и веток у вас истерика? "
18.02 |
blog Екатерина Винокурова
" Интим Касьянова в праймтайм по НТВ - это общественно значимая информация и все ок, а фото двух респектабельных одетых мужчин и милой девушки - это частные фото и личная информация. "
11.02 |
blog SolominaTatiana
" А кто этот "умник" из штаба Грудинина который готовил его к Дудю? Какой формат загубили! Идиоты. "
6.02 |
blog Chesnakov
" Наконец-то деятельность Собянина оценена по достоинству, да еще и на международном уровне. "
30.01 |
blog Константин Янкаускас
" В минфиновском списке особенно умиляет наличие Галицкого, Тинькова и Воложа. Они-то чем перед US провинились? "
30.01 |
blog www.facebook.com
" За эту неделю мы узнали: рубить однокашников топором безопаснее, чем танцевать с ними в трусах: меньше внимания центральных СМИ и резонанса. "
20.01 |
blog Leonid Volkov
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Статьи дня
"Чем мой сын хуже": мать убитого в Сирии бойца ЧВК борется за его признание солдатом
Нина Назарова, Илья Барабанов  19.02 22:46 |  число просмотров 518
"Чем мой сын хуже": мать убитого в Сирии бойца ЧВК борется за его признание солдатом Гибель десятков россиян в Сирии 7 февраля - не первая трагедия подобного рода. Только в сентябре 2017 года там погибло как минимум 54 бойца частных военных компаний из России. Русская служба Би-би-си выяснила это, изучив историю одного из погибших - Евгения Аликова из поселка Североонежск Архангельской области
Наставник Насти Рыбки по соблазнению оказался резидентом «Сколково», занимающимся космическими программами
Ива Цой  15.02 19:38 |  число просмотров 920
Наставник Насти Рыбки по соблазнению оказался резидентом «Сколково», занимающимся космическими программами Наставник Насти Рыбки, опубликовавшей книгу о миллиардере Олеге Дерипаске и вице-премьере Сергее Приходько, тренер по соблазнению Алекс Лесли (Александр Кириллов) оказался «директором по науке» Центра интеллектуальных систем прогнозирования в Фонде «Сколково».
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События
Дело Кирилла Серебренникова
20.02 |  число просмотров 11269
Дело Кирилла Серебренникова
Режиссеру Кириллу Серебренникову предъявлены обвинения в организации мошенничества в особо крупном размере. Сам он под домашним арестом, а экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский — в СИЗО. В феврале в Ростове-на-Дону умерла мать Серебренникова, он не смог с ней увидется
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Кино
"Смерть Сталина" не вышла
22.02 |  число просмотров 2383
"Смерть Сталина" не вышла
Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина". В общественном совете при Минкульте фильм назвали "пасквилем", "гадостью" и оскорблением, а также усмотрели в нем "элементы экстремизма"
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Музыка
Феномен ульяновских курсантов
23.01 |  число просмотров 3548
Феномен ульяновских курсантов
Пародийный ролик, который записали 14 курсантов Ульяновского института гражданской авиации, после новости о возможном отчислении авторов стал вирусным. В Рунете появились десятки видео, записанных в поддержку курсантов
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Медиа
Агент СМИт
13.01 |  число просмотров 3933
Агент СМИт
Госдума в первом чтении одобрила закон, который позволяет признавать "СМИ-иностранными агентами" физические лица
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Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |  число просмотров 3762
Нобелевская премия для Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
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