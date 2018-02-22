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|www.facebook.com 22.02 23:13 | 210
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|Итак, мы прослушали 45-минутное выступление о том, что теперь работа Сбербанка основана на данных, на новых технологиях, в мире количество данных только растет и в ближайшее время ситуация не изменится. Что же мы видим на практике?
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|www.instagram.com 22.02 22:59 | 320
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|Короче в ужасной и жестокой Америке Сашке сделали операцию. Теперь у него самые современные протезы, и он не только научился кататься на горных лыжах, но взошел на Килиманджаро
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|Ekaterina Vinokurova 21.02 22:55 | 816
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|Они ввели какие-то адские новые правила провоза ручной клади, причем противоречащие правилам других авиакомпаний Sky Team (это вызовет дополнительные неудобства у летящих стыковкнй авиакомпаниями альянса)
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|Anna Rivina 21.02 22:45 | 822
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|По сей день находятся уроды, которые такое снимают, потому что это до сих пор многим кажется смешным и "а че такого". И все это в стране, где совсем недавно муж Маргариты Грачевой отвез ее в лес и отрубил кисти рук
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|Федор Овчинников 21.02 14:57 | 603
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|Когда наша история получила, благодаря вашей поддержке, очень широкую огласку, наше дело из ОВД Южное Медведково передали в вышестоящую инстанцию
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