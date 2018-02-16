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Сюжеты
Кандидат Титов
8.02 число просмотров 1592 число записей 12
 
Блогеры против: Билайн
7.02 число просмотров 25174 число записей 78
 
Новый коммунист
6.02 число просмотров 4082 число записей 29
 
Кремлевский доклад
6.02 число просмотров 4659 число записей 38
 
Собчак против всех
6.02 число просмотров 11488 число записей 77
 
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Кремлевский доклад
6.02 число просмотров 4659 число записей 38
 
Феномен ульяновских курсантов
23.01 число просмотров 3433 число записей 18
 
Рыбка, олигарх и вице-премьер
12.02 число просмотров 3190 число записей 18
 
Убийство студентки в Москве
25.01 число просмотров 2563 число записей 10
 
"Смерть Сталина" не вышла
5.02 число просмотров 2300 число записей 17
 
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Котик дня
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  • pff300: "Вот такие жилеты выдал @izbirkomMO членам УИК для обхода избирателей. Найдите больше одного отличия"
  • pff300: "Вот такие жилеты выдал @izbirkomMO членам УИК для обхода избирателей. Найдите больше одного отличия" (Источник) Прямая ссылка на эту картинку
    16.02 14:17 | blogpff300


Посты дня
Нам отказали абсолютно все фонды нашей страны
blogИрина Соловьева    16.02 13:15 |  число просмотров 214
Нам отказали абсолютно все фонды нашей страны Алексей своим примером и смелостью показал дорогу и дал шанс очень многим людям с инсультом. Тем не менее, надеяться и ждать внезапной большой помощи со стороны "сильных" больше не приходится
 
Не парадокс, а закономерность
blogOleg Kozlovsky    16.02 12:54 |  число просмотров 417
Не парадокс, а закономерность На верхнем фото - дом министра образования Дагестана. На нижнем - акция в поддержку Путина в дагестанской школе
 
Опыт посещения 9-го апелляционного арбитражного суда в Москве
blogАнна Ставицкая    16.02 11:35 |  число просмотров 318
Опыт посещения 9-го апелляционного арбитражного суда в Москве Я, безусловно, закалена в боях в уголовных судах, тк я адвокат исключительно по уголовным делам, но даже у меня как открылся рот от изумления от происходящего в арбитраже
 
О нетворкинге, о сторителлинге, о побочной пользе маникюра
blogAnna Vall    16.02 11:26 |  число просмотров 325
О нетворкинге, о сторителлинге, о побочной пользе маникюра Из гипсокартонной выгородки выходит маникюрщица. Невысокая, юная - лет двадцати семи - неславянской и вообще не европейской внешности. "Таджичка", - поняла я (глаза большие)
 
Избрали нового председателя Союза писателей России
blogIvan Polikarov    16.02 00:31 |  число просмотров 521
Избрали нового председателя Союза писателей России "В армии думать и надевать портянки надо на свежую голову"
 
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Выбор редактора
"Черный", "чурка", "хачик", "черножопый"
blogEmil Allakhverdiev    15.02 12:08 |  число просмотров 900
"Черный", "чурка", "хачик", "черножопый" Я, Аллахвердиев Эмиль Сулейман оглы, гражданин РФ, родился в Москве. Однако мне активно намекают - мне здесь не рады. Уже около полутора лет живу в съёмной квартире
 
О последнем бое "ЧВК Вагнера"
blogpolynkov    15.02 02:07 |  число просмотров 1536
О последнем бое "ЧВК Вагнера" О потерях источник говорит, что из его отряда погибли более двухсот человек. И это учитывая то, что его отряд не принимал участие в штурме
 
Первая статистика по переселенцам в реновационные дома
blogКрасный Сион    14.02 21:07 |  число просмотров 1100
Первая статистика по переселенцам в реновационные дома За три дня, с 10 по 12 февраля, 141 из 160 семей, проживающих в пятиэтажках, включенных в Программу реновации, осмотрели свои квартиры. 85 семей согласились с предложенным вариантом и готовы на переезд
 
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Видео дня
Цитаты дня
" Интим Касьянова в праймтайм по НТВ - это общественно значимая информация и все ок, а фото двух респектабельных одетых мужчин и милой девушки - это частные фото и личная информация. "
11.02 |
blog SolominaTatiana
" А кто этот "умник" из штаба Грудинина который готовил его к Дудю? Какой формат загубили! Идиоты. "
6.02 |
blog Chesnakov
" Наконец-то деятельность Собянина оценена по достоинству, да еще и на международном уровне. "
30.01 |
blog Константин Янкаускас
" В минфиновском списке особенно умиляет наличие Галицкого, Тинькова и Воложа. Они-то чем перед US провинились? "
30.01 |
blog www.facebook.com
" За эту неделю мы узнали: рубить однокашников топором безопаснее, чем танцевать с ними в трусах: меньше внимания центральных СМИ и резонанса. "
20.01 |
blog Leonid Volkov
" "Мы должны сделать Россию молодой", – заявил 65-летний усталый человек, идущий на пятый президентский срок. "
24.12 |
blog Dmitry Gudkov
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Статьи дня
Наставник Насти Рыбки по соблазнению оказался резидентом «Сколково», занимающимся космическими программами
Ива Цой  15.02 19:38 |  число просмотров 198
Наставник Насти Рыбки по соблазнению оказался резидентом «Сколково», занимающимся космическими программами Наставник Насти Рыбки, опубликовавшей книгу о миллиардере Олеге Дерипаске и вице-премьере Сергее Приходько, тренер по соблазнению Алекс Лесли (Александр Кириллов) оказался «директором по науке» Центра интеллектуальных систем прогнозирования в Фонде «Сколково».
Неопознанная армия. Что такое ЧВК Вагнера
Анастасия Якорева, Светлана Рейтер  15.02 11:43 |  число просмотров 231
Неопознанная армия. Что такое ЧВК Вагнера На прошлой неделе в Сирии при атаке со стороны США погибли десятки наемников российской частной военной компании. Официальных данных об этом, а также о числе погибших и раненых – нет: цифры, называемые в СМИ, разнятся от «десятков погибших» до 200 человек. Если так, то это самые большие единовременные потери России за время сирийской кампании. Кто их понес?
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События
Нападение на школу в Бурятии
23.01 |  число просмотров 1535
Нападение на школу в Бурятии
Через несколько дней после резни в пермской школе в Бурятии 9-классник напал с топором и коктейлями Молотова на учеников седьмого класса и учительницу. Пострадали семеро человек, сам нападавший госпитализирован после попытки суицида
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Кино
"Золотой глобус" получили "Три билборда"
5.02 |  число просмотров 1301
"Золотой глобус" получили "Три билборда"
В Лос-Анджелесе состоялась 75-я церемония вручения премии "Золотой глобус". Лучшим фильмом по версии "Золотого глобуса" стала кинокартина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". "Нелюбовь" Андрея Звягинцева приза не получила
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Музыка
Феномен ульяновских курсантов
23.01 |  число просмотров 3433
Феномен ульяновских курсантов
Пародийный ролик, который записали 14 курсантов Ульяновского института гражданской авиации, после новости о возможном отчислении авторов стал вирусным. В Рунете появились десятки видео, записанных в поддержку курсантов
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Медиа
Агент СМИт
13.01 |  число просмотров 3860
Агент СМИт
Госдума в первом чтении одобрила закон, который позволяет признавать "СМИ-иностранными агентами" физические лица
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Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |  число просмотров 3697
Нобелевская премия для Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
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