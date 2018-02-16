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|pff300: "Вот такие жилеты выдал @izbirkomMO членам УИК для обхода избирателей. Найдите больше одного отличия" (Источник)
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|16.02 14:17 | pff300
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|Ирина Соловьева 16.02 13:15 | 214
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|Алексей своим примером и смелостью показал дорогу и дал шанс очень многим людям с инсультом. Тем не менее, надеяться и ждать внезапной большой помощи со стороны "сильных" больше не приходится
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|Oleg Kozlovsky 16.02 12:54 | 417
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|На верхнем фото - дом министра образования Дагестана. На нижнем - акция в поддержку Путина в дагестанской школе
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|Анна Ставицкая 16.02 11:35 | 318
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|Я, безусловно, закалена в боях в уголовных судах, тк я адвокат исключительно по уголовным делам, но даже у меня как открылся рот от изумления от происходящего в арбитраже
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|Anna Vall 16.02 11:26 | 325
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|Из гипсокартонной выгородки выходит маникюрщица. Невысокая, юная - лет двадцати семи - неславянской и вообще не европейской внешности. "Таджичка", - поняла я (глаза большие)
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|Ivan Polikarov 16.02 00:31 | 521
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|"В армии думать и надевать портянки надо на свежую голову"
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|Emil Allakhverdiev 15.02 12:08 | 900
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|Я, Аллахвердиев Эмиль Сулейман оглы, гражданин РФ, родился в Москве. Однако мне активно намекают - мне здесь не рады. Уже около полутора лет живу в съёмной квартире
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|polynkov 15.02 02:07 | 1536
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|О потерях источник говорит, что из его отряда погибли более двухсот человек. И это учитывая то, что его отряд не принимал участие в штурме
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|Красный Сион 14.02 21:07 | 1100
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|За три дня, с 10 по 12 февраля, 141 из 160 семей, проживающих в пятиэтажках, включенных в Программу реновации, осмотрели свои квартиры. 85 семей согласились с предложенным вариантом и готовы на переезд
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