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Сюжеты
Кандидат Титов
8.02 число просмотров 1445 число записей 12
 
Блогеры против: Билайн
7.02 число просмотров 25006 число записей 78
 
Новый коммунист
6.02 число просмотров 3933 число записей 29
 
Собчак против всех
6.02 число просмотров 11334 число записей 77
 
"Золотой глобус" получили "Три билборда"
5.02 число просмотров 957 число записей 5
 
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Кремлевский доклад
6.02 число просмотров 4326 число записей 38
 
Феномен ульяновских курсантов
23.01 число просмотров 2916 число записей 18
 
Убийство студентки в Москве
25.01 число просмотров 2372 число записей 10
 
Рыбка, олигарх и вице-премьер
12.02 число просмотров 2436 число записей 18
 
"Смерть Сталина" не вышла
5.02 число просмотров 2125 число записей 17
 
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Посты дня
Нужна лишь политическая воля
www.facebook.com    13.02 23:38 |  число просмотров 157
Нужна лишь политическая воля Неужели нельзя организовать процесс так, чтобы сразу по выходу из аэропорта потерпевшие получали максимум информации о том, что, когда и где им предстоит сделать?
 
Узнала основную причину несистемной работы московских дворников
blogЮлия Галямина    12.02 22:24 |  число просмотров 717
Узнала основную причину несистемной работы московских дворников Все очень просто: дворников постоянно дергают для устранения жалоб на Нашем городе
 
Вечная память
blogAndrey Pesotsky    12.02 20:22 |  число просмотров 819
Вечная память 7 февраля в бою на берегу реки Евфрат в районе сирийского городка Хишам погиб нацбол Кирилл Ананьев
 
Россия и США стремятся минимизировать результаты боевого столкновения
blogBuninCo    12.02 20:17 |  число просмотров 976
Россия и США стремятся минимизировать результаты боевого столкновения Подразделения пытались занять газовое месторождение на левом берегу Евфрата в районе Дейр-эз-Зора, контролируемое курдскими формированиями
 
Наши пошли отжимать завод у американцев
blogViktor Alksnis    11.02 10:16 |  число просмотров 2148
Наши пошли отжимать завод у американцев В Сирии погибли десятки бойцов ЧВК "Вагнер", а также предположительно военнослужащие Минобороны РФ. Власти молчат
 
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Выбор редактора
Ищу тварь на АМР или они охренели
blogEkaterina Vinokurova    8.02 13:12 |  число просмотров 2192
Ищу тварь на АМР или они охренели Красный свет водителям, зеленый мне. Аккуратно иду, скольжу точнее. И тут на перекресто выезжает Он. Мерзотный черный танк с номерами АМР808 с включенной мигалкой
 
Почему часть населения как с бубном и в истерике носится со своим Илоном Маском
blogАндрей Тимонов    8.02 13:01 |  число просмотров 1812
Почему часть населения как с бубном и в истерике носится со своим Илоном Маском Что у нас? У нас Роскосмос (40 000 чел) против Спэйс икс (4 000 чел), параллельная разработка нескольких абсолютно разных ракет (Ангара, Союз 5, проект ракеты с Казахстаном + попытка локализовать Зенит), отсутствие стратегии или хотя бы понимания что нам нужно
 
Меня допросили по делу о ввозе наркотиков из Латинской Америки
blogФедор Овчинников    7.02 23:30 |  число просмотров 1294
Меня допросили по делу о ввозе наркотиков из Латинской Америки На Петровку, 38 в главное управление МВД России по городу Москва поступило заявление от некой Прониной Е.В. о том, что под прикрытием сети пиццерий я и наш партнер-франчайзи в Москве занимаемся распространением наркотических средств. Поставки идут из Латинской Америки
 
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Цитаты дня
" Интим Касьянова в праймтайм по НТВ - это общественно значимая информация и все ок, а фото двух респектабельных одетых мужчин и милой девушки - это частные фото и личная информация. "
11.02 |
blog SolominaTatiana
" А кто этот "умник" из штаба Грудинина который готовил его к Дудю? Какой формат загубили! Идиоты. "
6.02 |
blog Chesnakov
" Наконец-то деятельность Собянина оценена по достоинству, да еще и на международном уровне. "
30.01 |
blog Константин Янкаускас
" В минфиновском списке особенно умиляет наличие Галицкого, Тинькова и Воложа. Они-то чем перед US провинились? "
30.01 |
blog www.facebook.com
" За эту неделю мы узнали: рубить однокашников топором безопаснее, чем танцевать с ними в трусах: меньше внимания центральных СМИ и резонанса. "
20.01 |
blog Leonid Volkov
" "Мы должны сделать Россию молодой", – заявил 65-летний усталый человек, идущий на пятый президентский срок. "
24.12 |
blog Dmitry Gudkov
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Статьи дня
Как кошмарят бизнес: Главные вопросы к делу о наркотиках в Dodo Pizza
 10.02 22:22 |  число просмотров 423
Как кошмарят бизнес: Главные вопросы к делу о наркотиках в Dodo Pizza Основатель компании Фёдор Овчинников считает, что его подставили. Но кто?
Между идишем и ивритом
Илья Азар  2.02 14:11 |  число просмотров 1155
Между идишем и ивритом Биробиджан — осколок утопии. Можно ли на этом месте создать новую "обетованную землю"?
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События
Нападение на школу в Бурятии
23.01 |  число просмотров 1148
Нападение на школу в Бурятии
Через несколько дней после резни в пермской школе в Бурятии 9-классник напал с топором и коктейлями Молотова на учеников седьмого класса и учительницу. Пострадали семеро человек, сам нападавший госпитализирован после попытки суицида
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Кино
"Золотой глобус" получили "Три билборда"
5.02 |  число просмотров 957
"Золотой глобус" получили "Три билборда"
В Лос-Анджелесе состоялась 75-я церемония вручения премии "Золотой глобус". Лучшим фильмом по версии "Золотого глобуса" стала кинокартина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". "Нелюбовь" Андрея Звягинцева приза не получила
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Музыка
Феномен ульяновских курсантов
23.01 |  число просмотров 2916
Феномен ульяновских курсантов
Пародийный ролик, который записали 14 курсантов Ульяновского института гражданской авиации, после новости о возможном отчислении авторов стал вирусным. В Рунете появились десятки видео, записанных в поддержку курсантов
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Медиа
Агент СМИт
13.01 |  число просмотров 3524
Агент СМИт
Госдума в первом чтении одобрила закон, который позволяет признавать "СМИ-иностранными агентами" физические лица
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Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |  число просмотров 3357
Нобелевская премия для Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
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