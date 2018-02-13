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Кандидат Титов
8.02
1445
12
Блогеры против: Билайн
7.02
25006
78
Новый коммунист
6.02
3933
29
Собчак против всех
6.02
11334
77
"Золотой глобус" получили "Три билборда"
5.02
957
5
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Феномен ульяновских курсантов
23.01
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Убийство студентки в Москве
25.01
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10
Рыбка, олигарх и вице-премьер
12.02
2436
18
"Смерть Сталина" не вышла
5.02
2125
17
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Котик дня
от
Это кот и пес сидят на улице ночью. и идти им некуда(
от
www.facebook.com
от
Alexandra Pintelina
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Elena A. Panfilova
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Наталья Севец-Ермолина
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Ksenia Pominova
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The Someday Times
Армейские плакаты об информационной безопасности (
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)
13.02 19:25 |
Pavel Konagen
Посты дня
Нужна лишь политическая воля
www.facebook.com
13.02 23:38 |
157
Неужели нельзя организовать процесс так, чтобы сразу по выходу из аэропорта потерпевшие получали максимум информации о том, что, когда и где им предстоит сделать?
Узнала основную причину несистемной работы московских дворников
Юлия Галямина
12.02 22:24 |
717
Все очень просто: дворников постоянно дергают для устранения жалоб на Нашем городе
Вечная память
Andrey Pesotsky
12.02 20:22 |
819
7 февраля в бою на берегу реки Евфрат в районе сирийского городка Хишам погиб нацбол Кирилл Ананьев
Россия и США стремятся минимизировать результаты боевого столкновения
BuninCo
12.02 20:17 |
976
Подразделения пытались занять газовое месторождение на левом берегу Евфрата в районе Дейр-эз-Зора, контролируемое курдскими формированиями
Наши пошли отжимать завод у американцев
Viktor Alksnis
11.02 10:16 |
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В Сирии погибли десятки бойцов ЧВК "Вагнер", а также предположительно военнослужащие Минобороны РФ. Власти молчат
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Ищу тварь на АМР или они охренели
Ekaterina Vinokurova
8.02 13:12 |
2192
Красный свет водителям, зеленый мне. Аккуратно иду, скольжу точнее. И тут на перекресто выезжает Он. Мерзотный черный танк с номерами АМР808 с включенной мигалкой
Почему часть населения как с бубном и в истерике носится со своим Илоном Маском
Андрей Тимонов
8.02 13:01 |
1812
Что у нас? У нас Роскосмос (40 000 чел) против Спэйс икс (4 000 чел), параллельная разработка нескольких абсолютно разных ракет (Ангара, Союз 5, проект ракеты с Казахстаном + попытка локализовать Зенит), отсутствие стратегии или хотя бы понимания что нам нужно
Меня допросили по делу о ввозе наркотиков из Латинской Америки
Федор Овчинников
7.02 23:30 |
1294
На Петровку, 38 в главное управление МВД России по городу Москва поступило заявление от некой Прониной Е.В. о том, что под прикрытием сети пиццерий я и наш партнер-франчайзи в Москве занимаемся распространением наркотических средств. Поставки идут из Латинской Америки
Фото дня
Новые виды Москвы
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Команда российских спортсменов на открытии Олимпиады
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Фото избирательного бюллетеня на президентских выборах 2018 года
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В Новосибирске стали выпускать мыльного Путина
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В Москве вручили Орден им. Сахарова
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Видео дня
Медведева с мировым рекордом выиграла короткую программу // Олимпиада-2018
Опрос участников путинга
Грудинин: Сталин наш лучший лидер за 100 лет / вДудь
Снегопад столетия в Москве
Никита Белых перед вынесением приговора
"Эркинай". История о парне, который отказался похищать невесту
Задержание Навального на акции 28 января в Москве
Ройзман - о Собчак, предателях и легалайзе / вДудь
Клип от курсантов Ульяновского летного училища
Нападение на школу в Перми
Цитаты дня
Интим Касьянова в праймтайм по НТВ - это общественно значимая информация и все ок, а фото двух респектабельных одетых мужчин и милой девушки - это частные фото и личная информация.
11.02 |
SolominaTatiana
А кто этот "умник" из штаба Грудинина который готовил его к Дудю? Какой формат загубили! Идиоты.
6.02 |
Chesnakov
Наконец-то деятельность Собянина оценена по достоинству, да еще и на международном уровне.
30.01 |
Константин Янкаускас
В минфиновском списке особенно умиляет наличие Галицкого, Тинькова и Воложа. Они-то чем перед US провинились?
30.01 |
www.facebook.com
За эту неделю мы узнали: рубить однокашников топором безопаснее, чем танцевать с ними в трусах: меньше внимания центральных СМИ и резонанса.
20.01 |
Leonid Volkov
"Мы должны сделать Россию молодой", – заявил 65-летний усталый человек, идущий на пятый президентский срок.
24.12 |
Dmitry Gudkov
Статьи дня
Как кошмарят бизнес: Главные вопросы к делу о наркотиках в Dodo Pizza
10.02 22:22 |
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Основатель компании Фёдор Овчинников считает, что его подставили. Но кто?
Между идишем и ивритом
Илья Азар
2.02 14:11 |
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Биробиджан — осколок утопии. Можно ли на этом месте создать новую "обетованную землю"?
События
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Через несколько дней после резни в пермской школе в Бурятии 9-классник напал с топором и коктейлями Молотова на учеников седьмого класса и учительницу. Пострадали семеро человек, сам нападавший госпитализирован после попытки суицида
Кино
"Золотой глобус" получили "Три билборда"
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В Лос-Анджелесе состоялась 75-я церемония вручения премии "Золотой глобус". Лучшим фильмом по версии "Золотого глобуса" стала кинокартина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". "Нелюбовь" Андрея Звягинцева приза не получила
Музыка
Феномен ульяновских курсантов
23.01 |
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Пародийный ролик, который записали 14 курсантов Ульяновского института гражданской авиации, после новости о возможном отчислении авторов стал вирусным. В Рунете появились десятки видео, записанных в поддержку курсантов
Медиа
Агент СМИт
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Госдума в первом чтении одобрила закон, который позволяет признавать "СМИ-иностранными агентами" физические лица
Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |
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Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
“BESTTODAY” 2010
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Тексты дня
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Цитаты дня
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Видео дня
Сюжеты
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