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Сюжеты
Кандидат Титов
8.02 число просмотров 1423 число записей 12
 
Блогеры против: Билайн
7.02 число просмотров 24970 число записей 78
 
Новый коммунист
6.02 число просмотров 3907 число записей 29
 
Собчак против всех
6.02 число просмотров 11297 число записей 77
 
"Золотой глобус" получили "Три билборда"
5.02 число просмотров 934 число записей 5
 
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Кремлевский доклад
6.02 число просмотров 4167 число записей 38
 
Феномен ульяновских курсантов
23.01 число просмотров 2882 число записей 18
 
Убийство студентки в Москве
25.01 число просмотров 2349 число записей 10
 
"Смерть Сталина" не вышла
5.02 число просмотров 2103 число записей 17
 
Русские в Париже
25.01 число просмотров 1697 число записей 4
 
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Посты дня
Наши пошли отжимать завод у американцев
blogViktor Alksnis    11.02 10:16 |  число просмотров 473
Наши пошли отжимать завод у американцев В Сирии погибли десятки бойцов ЧВК "Вагнер", а также предположительно военнослужащие Минобороны РФ. Власти молчат
 
Не будь, как Олежа. Будь умным
blogАркадий Бабченко    10.02 22:29 |  число просмотров 647
Не будь, как Олежа. Будь умным С таким баблом ты можешь добиться самых умных, самых красивых, самых потрясающих женщин. А если не хочешь добиваться - то можешь даже и проституток купить с кандидатской степенью и внешним видом, соответствующим твоему положению
 
Как УФСБ получает признательные показания
blogPavel Konagen    9.02 18:50 |  число просмотров 1028
Как УФСБ получает признательные показания Ток пошел до колен, у меня стали сокращаться мышцы икровые у ног, меня охватила паралитическая боль, я стал кричать, начал биться спиной и головой о стену
 
Собрала в один пост телеграм-каналы с вакансиями в медиа
blogИрина Конторева    8.02 13:15 |  число просмотров 1031
Собрала в один пост телеграм-каналы с вакансиями в медиа Если есть у вас ещё проверенные и актуальные - делитесь в комментариях. Да пребудет с вами работа :)
 
Ищу тварь на АМР или они охренели
blogEkaterina Vinokurova    8.02 13:12 |  число просмотров 1699
Ищу тварь на АМР или они охренели Красный свет водителям, зеленый мне. Аккуратно иду, скольжу точнее. И тут на перекресто выезжает Он. Мерзотный черный танк с номерами АМР808 с включенной мигалкой
 
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Выбор редактора
Это даст десятки лишних смертей в год
blogAndrei Rostovtsev    7.02 23:19 |  число просмотров 874
Это даст десятки лишних смертей в год После приговора Мисюриной любой врач сто раз подумает, помогать ли пациенту в тяжелой ситуации или дать ему самому спокойно уйти
 
Ублюдки. Разводка на пропаже ваших животных
www.facebook.com    6.02 23:56 |  число просмотров 1388
Ублюдки. Разводка на пропаже ваших животных Молодой мужской голос по телефону: Вам нужна Ваша собака? 15 тыс руб + 5 тыс, если захотите узнать, кто заказал ее украсть
 
"Геополитика"! Уходи отсюда, лживая старуха
blogДмитрий Ольшанский    6.02 19:24 |  число просмотров 1687
"Геополитика"! Уходи отсюда, лживая старуха Ни одного русского солдата, ни одного русского рубля не должно быть потрачено там, где не живут русские
 
Фото дня

Видео дня
Цитаты дня
" А кто этот "умник" из штаба Грудинина который готовил его к Дудю? Какой формат загубили! Идиоты. "
6.02 |
blog Chesnakov
" Наконец-то деятельность Собянина оценена по достоинству, да еще и на международном уровне. "
30.01 |
blog Константин Янкаускас
" В минфиновском списке особенно умиляет наличие Галицкого, Тинькова и Воложа. Они-то чем перед US провинились? "
30.01 |
blog www.facebook.com
" За эту неделю мы узнали: рубить однокашников топором безопаснее, чем танцевать с ними в трусах: меньше внимания центральных СМИ и резонанса. "
20.01 |
blog Leonid Volkov
" "Мы должны сделать Россию молодой", – заявил 65-летний усталый человек, идущий на пятый президентский срок. "
24.12 |
blog Dmitry Gudkov
" Я думаю на фоне Грудинина и Собчак дедушка Григорий Алексеевич обречен на позор) Если ему повезет, его может быть не зарегистрируют - это позволило бы вместо унизительного провала благородно изобразит "
24.12 |
blog Alexander Kynev
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Статьи дня
Как кошмарят бизнес: Главные вопросы к делу о наркотиках в Dodo Pizza
 10.02 22:22 |  число просмотров 140
Как кошмарят бизнес: Главные вопросы к делу о наркотиках в Dodo Pizza Основатель компании Фёдор Овчинников считает, что его подставили. Но кто?
Между идишем и ивритом
Илья Азар  2.02 14:11 |  число просмотров 935
Между идишем и ивритом Биробиджан — осколок утопии. Можно ли на этом месте создать новую "обетованную землю"?
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События
Нападение на школу в Бурятии
23.01 |  число просмотров 1125
Нападение на школу в Бурятии
Через несколько дней после резни в пермской школе в Бурятии 9-классник напал с топором и коктейлями Молотова на учеников седьмого класса и учительницу. Пострадали семеро человек, сам нападавший госпитализирован после попытки суицида
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Кино
"Золотой глобус" получили "Три билборда"
5.02 |  число просмотров 934
"Золотой глобус" получили "Три билборда"
В Лос-Анджелесе состоялась 75-я церемония вручения премии "Золотой глобус". Лучшим фильмом по версии "Золотого глобуса" стала кинокартина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". "Нелюбовь" Андрея Звягинцева приза не получила
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Музыка
Феномен ульяновских курсантов
23.01 |  число просмотров 2882
Феномен ульяновских курсантов
Пародийный ролик, который записали 14 курсантов Ульяновского института гражданской авиации, после новости о возможном отчислении авторов стал вирусным. В Рунете появились десятки видео, записанных в поддержку курсантов
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Медиа
Агент СМИт
13.01 |  число просмотров 3501
Агент СМИт
Госдума в первом чтении одобрила закон, который позволяет признавать "СМИ-иностранными агентами" физические лица
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Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |  число просмотров 3336
Нобелевская премия для Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
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