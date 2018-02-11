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|Viktor Alksnis 11.02 10:16 | 473
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|В Сирии погибли десятки бойцов ЧВК "Вагнер", а также предположительно военнослужащие Минобороны РФ. Власти молчат
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|Аркадий Бабченко 10.02 22:29 | 647
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|С таким баблом ты можешь добиться самых умных, самых красивых, самых потрясающих женщин. А если не хочешь добиваться - то можешь даже и проституток купить с кандидатской степенью и внешним видом, соответствующим твоему положению
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|Pavel Konagen 9.02 18:50 | 1028
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|Ток пошел до колен, у меня стали сокращаться мышцы икровые у ног, меня охватила паралитическая боль, я стал кричать, начал биться спиной и головой о стену
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|Ирина Конторева 8.02 13:15 | 1031
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|Если есть у вас ещё проверенные и актуальные - делитесь в комментариях. Да пребудет с вами работа :)
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|Ekaterina Vinokurova 8.02 13:12 | 1699
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|Красный свет водителям, зеленый мне. Аккуратно иду, скольжу точнее. И тут на перекресто выезжает Он. Мерзотный черный танк с номерами АМР808 с включенной мигалкой
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