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Блогеры против: Билайн
7.02 число просмотров 24895 число записей 78
 
Новый коммунист
6.02 число просмотров 3869 число записей 29
 
Собчак против всех
6.02 число просмотров 11236 число записей 77
 
Кандидат Титов
6.02 число просмотров 1384 число записей 11
 
"Золотой глобус" получили "Три билборда"
5.02 число просмотров 895 число записей 5
 
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Кремлевский доклад
6.02 число просмотров 3847 число записей 38
 
Феномен ульяновских курсантов
23.01 число просмотров 2826 число записей 18
 
Убийство студентки в Москве
25.01 число просмотров 2296 число записей 10
 
"Смерть Сталина" не вышла
5.02 число просмотров 1935 число записей 17
 
Штаб Путина
13.01 число просмотров 1723 число записей 13
 
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Посты дня
"Азбука Вкуса" расточительно относится к пластиковой таре
blogKatya Dobryakova    7.02 23:54 |  число просмотров 129
"Азбука Вкуса" расточительно относится к пластиковой таре Такую упаковку надо запретить на законодательном уровне. Как можно один апельсин или мандарин класть в пластиковую коробку, которая десятки лет будет разлагаться?
 
Меня допросили по делу о ввозе наркотиков из Латинской Америки
blogФедор Овчинников    7.02 23:30 |  число просмотров 133
Меня допросили по делу о ввозе наркотиков из Латинской Америки На Петровку, 38 в главное управление МВД России по городу Москва поступило заявление от некой Прониной Е.В. о том, что под прикрытием сети пиццерий я и наш партнер-франчайзи в Москве занимаемся распространением наркотических средств. Поставки идут из Латинской Америки
 
Это даст десятки лишних смертей в год
blogAndrei Rostovtsev    7.02 23:19 |  число просмотров 121
Это даст десятки лишних смертей в год После приговора Мисюриной любой врач сто раз подумает, помогать ли пациенту в тяжелой ситуации или дать ему самому спокойно уйти
 
Ублюдки. Разводка на пропаже ваших животных
www.facebook.com    6.02 23:56 |  число просмотров 771
Ублюдки. Разводка на пропаже ваших животных Молодой мужской голос по телефону: Вам нужна Ваша собака? 15 тыс руб + 5 тыс, если захотите узнать, кто заказал ее украсть
 
"Геополитика"! Уходи отсюда, лживая старуха
blogДмитрий Ольшанский    6.02 19:24 |  число просмотров 974
"Геополитика"! Уходи отсюда, лживая старуха Ни одного русского солдата, ни одного русского рубля не должно быть потрачено там, где не живут русские
 
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Выбор редактора
Прикольно дзюдоисты Ротенберги управляют Шереметьево
blogKonstantin Senchenko    5.02 23:49 |  число просмотров 1225
Прикольно дзюдоисты Ротенберги управляют Шереметьево Это, конечно, нечто! 19 самолётов получили повреждения из-за плохо почищенной взлетной полосы!
 
Party-власть или десакрализация правителей
blogЛюся Штейн    5.02 21:37 |  число просмотров 844
Party-власть или десакрализация правителей На "Аллее правителей", созданной министром культуры и главой РВИО Владимиром Мединским, я празднично принарядила бюсты экс-руководителей России сообразно дате
 
Про #буллинг в классе моего сына
blogTsymbalenko Natalia    4.02 12:11 |  число просмотров 1576
Про #буллинг в классе моего сына Мой сын после младшей школы поступил в гимназию (на тот момент). Дети разные, кто-то активный, кто-то стеснительный – обычное дело. Быстро сформировался костяк класса, так называемых "крутых", которые, стали цепляться к "некрутым"
 
Фото дня

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Цитаты дня
" А кто этот "умник" из штаба Грудинина который готовил его к Дудю? Какой формат загубили! Идиоты. "
6.02 |
blog Chesnakov
" Наконец-то деятельность Собянина оценена по достоинству, да еще и на международном уровне. "
30.01 |
blog Константин Янкаускас
" В минфиновском списке особенно умиляет наличие Галицкого, Тинькова и Воложа. Они-то чем перед US провинились? "
30.01 |
blog www.facebook.com
" За эту неделю мы узнали: рубить однокашников топором безопаснее, чем танцевать с ними в трусах: меньше внимания центральных СМИ и резонанса. "
20.01 |
blog Leonid Volkov
" "Мы должны сделать Россию молодой", – заявил 65-летний усталый человек, идущий на пятый президентский срок. "
24.12 |
blog Dmitry Gudkov
" Я думаю на фоне Грудинина и Собчак дедушка Григорий Алексеевич обречен на позор) Если ему повезет, его может быть не зарегистрируют - это позволило бы вместо унизительного провала благородно изобразит "
24.12 |
blog Alexander Kynev
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Статьи дня
Между идишем и ивритом
Илья Азар  2.02 14:11 |  число просмотров 601
Между идишем и ивритом Биробиджан — осколок утопии. Можно ли на этом месте создать новую «обетованную землю»?
Рождаемость в России упала до минимума за 10 лет
Редакция  30.01 11:09 |  число просмотров 804
Рождаемость в России упала до минимума за 10 лет Спад рождаемости зафиксировали во всех регионах, помимо Чечни
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События
Нападение на школу в Бурятии
23.01 |  число просмотров 1098
Нападение на школу в Бурятии
Через несколько дней после резни в пермской школе в Бурятии 9-классник напал с топором и коктейлями Молотова на учеников седьмого класса и учительницу. Пострадали семеро человек, сам нападавший госпитализирован после попытки суицида
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Кино
"Золотой глобус" получили "Три билборда"
5.02 |  число просмотров 895
"Золотой глобус" получили "Три билборда"
В Лос-Анджелесе состоялась 75-я церемония вручения премии "Золотой глобус". Лучшим фильмом по версии "Золотого глобуса" стала кинокартина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". "Нелюбовь" Андрея Звягинцева приза не получила
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Музыка
Феномен ульяновских курсантов
23.01 |  число просмотров 2826
Феномен ульяновских курсантов
Пародийный ролик, который записали 14 курсантов Ульяновского института гражданской авиации, после новости о возможном отчислении авторов стал вирусным. В Рунете появились десятки видео, записанных в поддержку курсантов
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Медиа
Агент СМИт
13.01 |  число просмотров 3465
Агент СМИт
Госдума в первом чтении одобрила закон, который позволяет признавать "СМИ-иностранными агентами" физические лица
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Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |  число просмотров 3309
Нобелевская премия для Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
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