Сюжеты
Афиша
Посты дня
Репортажи дня
Тексты дня
Видео дня
Фото дня
Сюжеты
Блогеры против: Билайн
7.02
24895
78
Новый коммунист
6.02
3869
29
Собчак против всех
6.02
11236
77
Кандидат Титов
6.02
1384
11
"Золотой глобус" получили "Три билборда"
5.02
895
5
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Кремлевский доклад
6.02
3847
38
Феномен ульяновских курсантов
23.01
2826
18
Убийство студентки в Москве
25.01
2296
10
"Смерть Сталина" не вышла
5.02
1935
17
Штаб Путина
13.01
1723
13
Прислать свою ссылку
Котик дня
от
www.facebook.com
от
Alexandra Pintelina
от
Sultan Suleimanov
от
Olga Malareva
от
Elena A. Panfilova
от
Наталья Севец-Ермолина
от
www.facebook.com
от
Ksenia Pominova
от
The Someday Times
от
Ольга Романова
Документики показываем! (
Источник
)
7.02 19:42 |
Edward Yakerson
Посты дня
"Азбука Вкуса" расточительно относится к пластиковой таре
Katya Dobryakova
7.02 23:54 |
129
Такую упаковку надо запретить на законодательном уровне. Как можно один апельсин или мандарин класть в пластиковую коробку, которая десятки лет будет разлагаться?
Меня допросили по делу о ввозе наркотиков из Латинской Америки
Федор Овчинников
7.02 23:30 |
133
На Петровку, 38 в главное управление МВД России по городу Москва поступило заявление от некой Прониной Е.В. о том, что под прикрытием сети пиццерий я и наш партнер-франчайзи в Москве занимаемся распространением наркотических средств. Поставки идут из Латинской Америки
Это даст десятки лишних смертей в год
Andrei Rostovtsev
7.02 23:19 |
121
После приговора Мисюриной любой врач сто раз подумает, помогать ли пациенту в тяжелой ситуации или дать ему самому спокойно уйти
Ублюдки. Разводка на пропаже ваших животных
www.facebook.com
6.02 23:56 |
771
Молодой мужской голос по телефону: Вам нужна Ваша собака? 15 тыс руб + 5 тыс, если захотите узнать, кто заказал ее украсть
"Геополитика"! Уходи отсюда, лживая старуха
Дмитрий Ольшанский
6.02 19:24 |
974
Ни одного русского солдата, ни одного русского рубля не должно быть потрачено там, где не живут русские
Выбор редактора
Прикольно дзюдоисты Ротенберги управляют Шереметьево
Konstantin Senchenko
5.02 23:49 |
1225
Это, конечно, нечто! 19 самолётов получили повреждения из-за плохо почищенной взлетной полосы!
Party-власть или десакрализация правителей
Люся Штейн
5.02 21:37 |
844
На "Аллее правителей", созданной министром культуры и главой РВИО Владимиром Мединским, я празднично принарядила бюсты экс-руководителей России сообразно дате
Про #буллинг в классе моего сына
Tsymbalenko Natalia
4.02 12:11 |
1576
Мой сын после младшей школы поступил в гимназию (на тот момент). Дети разные, кто-то активный, кто-то стеснительный – обычное дело. Быстро сформировался костяк класса, так называемых "крутых", которые, стали цепляться к "некрутым"
Фото дня
В Новосибирске стали выпускать мыльного Путина
(
Источник
)
В Москве вручили Орден им. Сахарова
(
Источник
)
"Забастовка избирателей" в Москве
(
Источник
)
В Казани вытоптали слово "вор" рядом с Кремлем. Полицию прислали закапывать
(
Источник
)
Акция движения "Весна"
(
Источник
)
Видео дня
Опрос участников путинга
Грудинин: Сталин наш лучший лидер за 100 лет / вДудь
Снегопад столетия в Москве
Никита Белых перед вынесением приговора
"Эркинай". История о парне, который отказался похищать невесту
Задержание Навального на акции 28 января в Москве
Ройзман - о Собчак, предателях и легалайзе / вДудь
Клип от курсантов Ульяновского летного училища
Нападение на школу в Перми
Видео с застрявшим на краю обрыва турецким самолетом
Цитаты дня
А кто этот "умник" из штаба Грудинина который готовил его к Дудю? Какой формат загубили! Идиоты.
6.02 |
Chesnakov
Наконец-то деятельность Собянина оценена по достоинству, да еще и на международном уровне.
30.01 |
Константин Янкаускас
В минфиновском списке особенно умиляет наличие Галицкого, Тинькова и Воложа. Они-то чем перед US провинились?
30.01 |
www.facebook.com
За эту неделю мы узнали: рубить однокашников топором безопаснее, чем танцевать с ними в трусах: меньше внимания центральных СМИ и резонанса.
20.01 |
Leonid Volkov
"Мы должны сделать Россию молодой", – заявил 65-летний усталый человек, идущий на пятый президентский срок.
24.12 |
Dmitry Gudkov
Я думаю на фоне Грудинина и Собчак дедушка Григорий Алексеевич обречен на позор) Если ему повезет, его может быть не зарегистрируют - это позволило бы вместо унизительного провала благородно изобразит
24.12 |
Alexander Kynev
Статьи дня
Между идишем и ивритом
Илья Азар
2.02 14:11 |
601
Биробиджан — осколок утопии. Можно ли на этом месте создать новую «обетованную землю»?
Рождаемость в России упала до минимума за 10 лет
Редакция
30.01 11:09 |
804
Спад рождаемости зафиксировали во всех регионах, помимо Чечни
События
Нападение на школу в Бурятии
23.01 |
1098
Через несколько дней после резни в пермской школе в Бурятии 9-классник напал с топором и коктейлями Молотова на учеников седьмого класса и учительницу. Пострадали семеро человек, сам нападавший госпитализирован после попытки суицида
Кино
"Золотой глобус" получили "Три билборда"
5.02 |
895
В Лос-Анджелесе состоялась 75-я церемония вручения премии "Золотой глобус". Лучшим фильмом по версии "Золотого глобуса" стала кинокартина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". "Нелюбовь" Андрея Звягинцева приза не получила
Музыка
Феномен ульяновских курсантов
23.01 |
2826
Пародийный ролик, который записали 14 курсантов Ульяновского института гражданской авиации, после новости о возможном отчислении авторов стал вирусным. В Рунете появились десятки видео, записанных в поддержку курсантов
Медиа
Агент СМИт
13.01 |
3465
Госдума в первом чтении одобрила закон, который позволяет признавать "СМИ-иностранными агентами" физические лица
Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |
3309
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
“BESTTODAY” 2010
О сайте
Контакты
ЖЖ редакции
Реклама
RSS
Наш информер
Статьи
Посты дня
Репортажи дня
Тексты дня
Статьи дня
Цитаты дня
Фото дня
Видео дня
Сюжеты
Афиша