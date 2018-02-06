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Сюжеты
Собчак против всех
6.02 число просмотров 11219 число записей 77
 
Кандидат Титов
6.02 число просмотров 1377 число записей 11
 
"Золотой глобус" получили "Три билборда"
5.02 число просмотров 877 число записей 5
 
Убийство студентки в Москве
25.01 число просмотров 2282 число записей 10
 
Феномен ульяновских курсантов
23.01 число просмотров 2805 число записей 18
 
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Кремлевский доклад
6.02 число просмотров 3701 число записей 38
 
Феномен ульяновских курсантов
23.01 число просмотров 2805 число записей 18
 
Убийство студентки в Москве
25.01 число просмотров 2282 число записей 10
 
Подгузник майора ФСБ
8.01 число просмотров 1942 число записей 4
 
"Смерть Сталина" не вышла
5.02 число просмотров 1880 число записей 17
 
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Котик дня
все котики дня
  • Что могли бы купить российские политики вместо сбора подписей
  • Что могли бы купить российские политики вместо сбора подписей (Источник) Прямая ссылка на эту картинку
    6.02 20:52 | blogAndre Gorianov


Посты дня
Ублюдки
www.facebook.com    6.02 23:56 |  число просмотров 138
Ублюдки Молодой мужской голос по телефону: Вам нужна Ваша собака? 15 тыс руб + 5 тыс, если захотите узнать, кто заказал ее украсть
 
"Геополитика"! Уходи отсюда, лживая старуха
blogДмитрий Ольшанский    6.02 19:24 |  число просмотров 378
"Геополитика"! Уходи отсюда, лживая старуха Ни одного русского солдата, ни одного русского рубля не должно быть потрачено там, где не живут русские
 
Здесь в 1923 году работал над романом "Пётр I" Алексей Толстой
blogAndrey Novichkov    6.02 18:31 |  число просмотров 252
Здесь в 1923 году работал над романом "Пётр I" Алексей Толстой Парадный подъезд ещё недавно украшали атланты, которые поддерживали фронтон над входом. Теперь тут глухая стена, заложенная плиткой, а весь декор уничтожен
 
Прикольно дзюдоисты Ротенберги управляют Шереметьево
blogKonstantin Senchenko    5.02 23:49 |  число просмотров 944
Прикольно дзюдоисты Ротенберги управляют Шереметьево Это, конечно, нечто! 19 самолётов получили повреждения из-за плохо почищенной взлетной полосы!
 
Party-власть или десакрализация правителей
blogЛюся Штейн    5.02 21:37 |  число просмотров 660
Party-власть или десакрализация правителей На "Аллее правителей", созданной министром культуры и главой РВИО Владимиром Мединским, я празднично принарядила бюсты экс-руководителей России сообразно дате
 
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Выбор редактора
Погибший пилот Роман Филипов был российского происхождения
blogCITeam    4.02 19:43 |  число просмотров 925
Погибший пилот Роман Филипов был российского происхождения Впоследствии источник Минобороны сообщил "Новой Газете", что Роман Филипов — бывший украинский летчик из Симферополя
 
Про #буллинг в классе моего сына
blogTsymbalenko Natalia    4.02 12:11 |  число просмотров 1384
Про #буллинг в классе моего сына Мой сын после младшей школы поступил в гимназию (на тот момент). Дети разные, кто-то активный, кто-то стеснительный – обычное дело. Быстро сформировался костяк класса, так называемых "крутых", которые, стали цепляться к "некрутым"
 
Ирада Москвина. Зарезана бывшим мужем
blogAlena Popova    3.02 21:27 |  число просмотров 1044
Ирада Москвина. Зарезана бывшим мужем Бывший супруг Ирады – Андрей - ворвался в школу парикмахерского искусства, владелицей которой она была, вызвал ее в подсобное помещение и дважды ударил ножом
 
Фото дня

Видео дня
Цитаты дня
" А кто этот "умник" из штаба Грудинина который готовил его к Дудю? Какой формат загубили! Идиоты. "
6.02 |
blog Chesnakov
" Наконец-то деятельность Собянина оценена по достоинству, да еще и на международном уровне. "
30.01 |
blog Константин Янкаускас
" В минфиновском списке особенно умиляет наличие Галицкого, Тинькова и Воложа. Они-то чем перед US провинились? "
30.01 |
blog www.facebook.com
" За эту неделю мы узнали: рубить однокашников топором безопаснее, чем танцевать с ними в трусах: меньше внимания центральных СМИ и резонанса. "
20.01 |
blog Leonid Volkov
" "Мы должны сделать Россию молодой", – заявил 65-летний усталый человек, идущий на пятый президентский срок. "
24.12 |
blog Dmitry Gudkov
" Я думаю на фоне Грудинина и Собчак дедушка Григорий Алексеевич обречен на позор) Если ему повезет, его может быть не зарегистрируют - это позволило бы вместо унизительного провала благородно изобразит "
24.12 |
blog Alexander Kynev
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Статьи дня
Между идишем и ивритом
Илья Азар  2.02 14:11 |  число просмотров 514
Между идишем и ивритом Биробиджан — осколок утопии. Можно ли на этом месте создать новую «обетованную землю»?
Рождаемость в России упала до минимума за 10 лет
Редакция  30.01 11:09 |  число просмотров 726
Рождаемость в России упала до минимума за 10 лет Спад рождаемости зафиксировали во всех регионах, помимо Чечни
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События
Нападение на школу в Бурятии
23.01 |  число просмотров 1091
Нападение на школу в Бурятии
Через несколько дней после резни в пермской школе в Бурятии 9-классник напал с топором и коктейлями Молотова на учеников седьмого класса и учительницу. Пострадали семеро человек, сам нападавший госпитализирован после попытки суицида
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Кино
"Золотой глобус" получили "Три билборда"
5.02 |  число просмотров 877
"Золотой глобус" получили "Три билборда"
В Лос-Анджелесе состоялась 75-я церемония вручения премии "Золотой глобус". Лучшим фильмом по версии "Золотого глобуса" стала кинокартина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". "Нелюбовь" Андрея Звягинцева приза не получила
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Музыка
Феномен ульяновских курсантов
23.01 |  число просмотров 2805
Феномен ульяновских курсантов
Пародийный ролик, который записали 14 курсантов Ульяновского института гражданской авиации, после новости о возможном отчислении авторов стал вирусным. В Рунете появились десятки видео, записанных в поддержку курсантов
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Медиа
Агент СМИт
13.01 |  число просмотров 3460
Агент СМИт
Госдума в первом чтении одобрила закон, который позволяет признавать "СМИ-иностранными агентами" физические лица
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Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |  число просмотров 3300
Нобелевская премия для Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
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