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|www.facebook.com 6.02 23:56 | 138
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|Молодой мужской голос по телефону: Вам нужна Ваша собака? 15 тыс руб + 5 тыс, если захотите узнать, кто заказал ее украсть
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|Дмитрий Ольшанский 6.02 19:24 | 378
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|Ни одного русского солдата, ни одного русского рубля не должно быть потрачено там, где не живут русские
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|Andrey Novichkov 6.02 18:31 | 252
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|Парадный подъезд ещё недавно украшали атланты, которые поддерживали фронтон над входом. Теперь тут глухая стена, заложенная плиткой, а весь декор уничтожен
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|Konstantin Senchenko 5.02 23:49 | 944
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|Это, конечно, нечто! 19 самолётов получили повреждения из-за плохо почищенной взлетной полосы!
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|Люся Штейн 5.02 21:37 | 660
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|На "Аллее правителей", созданной министром культуры и главой РВИО Владимиром Мединским, я празднично принарядила бюсты экс-руководителей России сообразно дате
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