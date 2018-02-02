|
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Прислать свою ссылку
|
|
-
-
|В Москве в метро "Киевская" на мозаике девушку деукраинизировали" (Источник)
|
|2.02 23:23 | Churchill_N1
|
|
|
|Дмитрий Некрасов 2.02 23:33 | 131
|
|Ему инкриминируют ни много ни мало, а попытку совершения государственного переворота (!) в Казахстане (!). Я не шучу
|
|
|Pavel Konagen 2.02 22:59 | 108
|
|Уже было ясно, что Али не отдадут в Узбекистан. Тем не менее российские государственные органы ещё месяцок-другой помучили Али просто так - ночными судами, одиночной камерой, а подонки из России-24 продолжали снимать о нем сюжеты
|
|
|Pavel Nikulin 2.02 22:56 | 116
|
|У меня и у Саши Хайн изъяли два макбука, айфон, нетбук. Я журналист и учусь в РГГУ, комп мне нужен для работы
|
|
|Ernest Mezak 2.02 22:49 | 174
|
|Когда одаренные лишней хромосомой начинают указывать сапиенсам, какое кино смотреть, это не может не вызвать у меня ответной реакции. Вот, собственно, что получилось. Спасибо всем, кто помогал составлять этот иск
|
|
|www.facebook.com 2.02 18:38 | 231
|
|От имени профессионалов, работающих сегодня с детской литературой (писателей, редакторов, издателей, библиотекарей, критиков, учителей), обращаем Ваше внимание на несправедливость претензий, которые Вы предъявили к современной российской детской литературе
|
|
|Julia Arkhipova 1.02 17:54 | 1167
|
|Дорогие анархисты, либералы, коммунисты, националисты, социалисты, пофигисты, прочие -исты, свидетели Иеговы, пастафарианцы, гомосексуалы, сторонники бойкота, компота, цейтнота и все-все-все. Сделайте загранпаспорт. Пожалуйста
|
|
|Ilya Klishin 30.01 22:17 | 1063
|
|В руках у нее книжка, которую она сама написала и издала в 1996 году. Продавать их она решила только сейчас. Продает за копейки. Стоит каждый день на морозе у торгового центра
|
|
|Федор Овчинников 30.01 22:07 | 1060
|
|Звонящий представился оперуполномоченным отдела полиции Южное Медведково: "Федор Владимирович, вы обязаны явиться на допрос по делу о распространении наркотиков в ваших пиццериях"
|