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Сюжеты
Собчак против всех
30.01 число просмотров 11151 число записей 76
 
Нападение на школу в Бурятии
23.01 число просмотров 1056 число записей 5
 
Болотное дело
23.01 число просмотров 261964 число записей 663
 
Минкульт покажет
20.01 число просмотров 1314 число записей 9
 
Керимов вернулся
20.01 число просмотров 4233 число записей 13
 
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1.02 число просмотров 3277 число записей 34
 
Феномен ульяновских курсантов
23.01 число просмотров 2622 число записей 18
 
Убийство студентки в Москве
25.01 число просмотров 2046 число записей 10
 
Подгузник майора ФСБ
8.01 число просмотров 1901 число записей 4
 
Штаб Путина
13.01 число просмотров 1691 число записей 13
 
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  • В Москве в метро "Киевская" на мозаике девушку деукраинизировали"
  • В Москве в метро "Киевская" на мозаике девушку деукраинизировали" (Источник) Прямая ссылка на эту картинку
    2.02 23:23 | blogChurchill_N1


Посты дня
Арестовали Петра Милосердова
blogДмитрий Некрасов    2.02 23:33 |  число просмотров 131
Арестовали Петра Милосердова Ему инкриминируют ни много ни мало, а попытку совершения государственного переворота (!) в Казахстане (!). Я не шучу
 
Скоро Али сможет выехать из России в Германию
blogPavel Konagen    2.02 22:59 |  число просмотров 108
Скоро Али сможет выехать из России в Германию Уже было ясно, что Али не отдадут в Узбекистан. Тем не менее российские государственные органы ещё месяцок-другой помучили Али просто так - ночными судами, одиночной камерой, а подонки из России-24 продолжали снимать о нем сюжеты
 
Пока со мной все в порядке, я в статусе свидетеля
blogPavel Nikulin    2.02 22:56 |  число просмотров 116
Пока со мной все в порядке, я в статусе свидетеля У меня и у Саши Хайн изъяли два макбука, айфон, нетбук. Я журналист и учусь в РГГУ, комп мне нужен для работы
 
За "Смерть Сталина"
blogErnest Mezak    2.02 22:49 |  число просмотров 174
За "Смерть Сталина" Когда одаренные лишней хромосомой начинают указывать сапиенсам, какое кино смотреть, это не может не вызвать у меня ответной реакции. Вот, собственно, что получилось. Спасибо всем, кто помогал составлять этот иск
 
Открытое письмо уполномоченному при президенте по правам ребенка Анне Кузнецовой
www.facebook.com    2.02 18:38 |  число просмотров 231
Открытое письмо уполномоченному при президенте по правам ребенка Анне Кузнецовой От имени профессионалов, работающих сегодня с детской литературой (писателей, редакторов, издателей, библиотекарей, критиков, учителей), обращаем Ваше внимание на несправедливость претензий, которые Вы предъявили к современной российской детской литературе
 
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Выбор редактора
Сделайте загранпаспорт!
blogJulia Arkhipova    1.02 17:54 |  число просмотров 1167
Сделайте загранпаспорт! Дорогие анархисты, либералы, коммунисты, националисты, социалисты, пофигисты, прочие -исты, свидетели Иеговы, пастафарианцы, гомосексуалы, сторонники бойкота, компота, цейтнота и все-все-все. Сделайте загранпаспорт. Пожалуйста
 
Это Вера Васильевна из Екатеринбурга, ей 89 лет
blogIlya Klishin    30.01 22:17 |  число просмотров 1063
Это Вера Васильевна из Екатеринбурга, ей 89 лет В руках у нее книжка, которую она сама написала и издала в 1996 году. Продавать их она решила только сейчас. Продает за копейки. Стоит каждый день на морозе у торгового центра
 
Основатель "Додо-пиццы" ищет адвоката
blogФедор Овчинников    30.01 22:07 |  число просмотров 1060
Основатель "Додо-пиццы" ищет адвоката Звонящий представился оперуполномоченным отдела полиции Южное Медведково: "Федор Владимирович, вы обязаны явиться на допрос по делу о распространении наркотиков в ваших пиццериях"
 
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Цитаты дня
" Наконец-то деятельность Собянина оценена по достоинству, да еще и на международном уровне. "
30.01 |
blog Константин Янкаускас
" В минфиновском списке особенно умиляет наличие Галицкого, Тинькова и Воложа. Они-то чем перед US провинились? "
30.01 |
blog www.facebook.com
" За эту неделю мы узнали: рубить однокашников топором безопаснее, чем танцевать с ними в трусах: меньше внимания центральных СМИ и резонанса. "
20.01 |
blog Leonid Volkov
" "Мы должны сделать Россию молодой", – заявил 65-летний усталый человек, идущий на пятый президентский срок. "
24.12 |
blog Dmitry Gudkov
" Я думаю на фоне Грудинина и Собчак дедушка Григорий Алексеевич обречен на позор) Если ему повезет, его может быть не зарегистрируют - это позволило бы вместо унизительного провала благородно изобразит "
24.12 |
blog Alexander Kynev
" Кстати Грудинин и есть реальный кандидат от бизнеса, а не политический импотент Титов. "
23.12 |
blog Alexander Kynev
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Статьи дня
Между идишем и ивритом
Илья Азар  2.02 14:11 |  число просмотров 121
Между идишем и ивритом Биробиджан — осколок утопии. Можно ли на этом месте создать новую «обетованную землю»?
Рождаемость в России упала до минимума за 10 лет
Редакция  30.01 11:09 |  число просмотров 414
Рождаемость в России упала до минимума за 10 лет Спад рождаемости зафиксировали во всех регионах, помимо Чечни
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События
Дело Кирилла Серебренникова
16.01 |  число просмотров 10722
Дело Кирилла Серебренникова
Режиссеру Кириллу Серебренникову предъявлены обвинения в организации мошенничества в особо крупном размере. Сам он под домашним арестом, а экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский — в СИЗО
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Кино
Минкульт покажет
20.01 |  число просмотров 1314
Минкульт покажет
За день до ожидаемой премьеры "Приключений Паддингтона-2" Минкульт сдвинул его выход на 1 февраля. Однако благодаря начавшемуся скандалу семейная комедия "Приключения Паддингтона-2" все-таки выйдет на экраны кинотеатров 20 января
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Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 9859
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Медиа
Агент СМИт
13.01 |  число просмотров 3425
Агент СМИт
Госдума в первом чтении одобрила закон, который позволяет признавать "СМИ-иностранными агентами" физические лица
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Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |  число просмотров 3267
Нобелевская премия для Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
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