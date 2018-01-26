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|Ilya Peresedov 26.01 15:44 | 364
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|Этого смешливого и светлого человека сегодня насмерть сбил поезд. Он погиб, спасая бездомного, который упал на рельсы платформы "Красногорская". Бездомного спас
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|Bozhena Rynska 25.01 01:01 | 1266
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|Права белого, успешного, коренного и титульного налогоплательщика бессовестно попираются не белыми, не успешными и сидящими на пособиях понаехами. Реально за@@@@@
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|Pavel Rudnev 25.01 00:56 | 1224
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|Эта талантливая девочка, которая написала так мало, но которая писала так честно, и многие другие жертвы - погибли, были изувечены из-за сраных денег и сфер влияния, из-за бездарности служб безопасности, из-за похуизма и цинизма
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|Александрина Елагина 24.01 20:40 | 841
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|Текст был удален без моего ведома технической службой по решению наших инвесторов
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|Зоя Светова 23.01 19:53 | 1044
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|Нынешний председатель Верховного суда Вячеслав Михайлович Лебедев, будучи председателем Мосгорсуда, приговорил Феликса Светова к году тюрьмы и пяти годам ссылки
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|За эту неделю мы узнали: рубить однокашников топором безопаснее, чем танцевать с ними в трусах: меньше внимания центральных СМИ и резонанса.
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|20.01 |
| Leonid Volkov
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|"Мы должны сделать Россию молодой", – заявил 65-летний усталый человек, идущий на пятый президентский срок.
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|24.12 |
| Dmitry Gudkov
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|Я думаю на фоне Грудинина и Собчак дедушка Григорий Алексеевич обречен на позор) Если ему повезет, его может быть не зарегистрируют - это позволило бы вместо унизительного провала благородно изобразит
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|24.12 |
| Alexander Kynev
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|Кстати Грудинин и есть реальный кандидат от бизнеса, а не политический импотент Титов.
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|23.12 |
| Alexander Kynev
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|Ну что, чемпионат-2017 "Попади на пресс-конференцию Путина и задай ему самый бессмысленный и бесполезный вопрос" начался, делайте ваши ставки.
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|14.12 |
| kpotupchik
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|Когда вы читаете новость начинающуюся с "Мутко пожизненно отстранили...", вы же внутри себя надеетесь, что там будет написано не "от посещения Олимпиады", а "от всех государственных должностей"?
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|5.12 |
| Медиатехнолог
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