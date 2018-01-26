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Минкульт покажет
20.01 число просмотров 1231 число записей 9
 
Керимов вернулся
20.01 число просмотров 4130 число записей 13
 
Новый коммунист
18.01 число просмотров 3726 число записей 28
 
Собчак против всех
16.01 число просмотров 11030 число записей 75
 
Умер Виктор Анпилов
16.01 число просмотров 739 число записей 12
 
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Феномен ульяновских курсантов
23.01 число просмотров 2149 число записей 18
 
Беспорядки в Иране
13.01 число просмотров 1863 число записей 8
 
Подгузник майора ФСБ
8.01 число просмотров 1808 число записей 4
 
Провожая 2017
1.01 число просмотров 1772 число записей 6
 
Штаб Путина
13.01 число просмотров 1635 число записей 13
 
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Посты дня
Он погиб, спасая бездомного, который упал на рельсы
blogIlya Peresedov    26.01 15:44 |  число просмотров 364
Он погиб, спасая бездомного, который упал на рельсы Этого смешливого и светлого человека сегодня насмерть сбил поезд. Он погиб, спасая бездомного, который упал на рельсы платформы "Красногорская". Бездомного спас
 
Какой бред вся эта история с Думой
blogBozhena Rynska    25.01 01:01 |  число просмотров 1266
Какой бред вся эта история с Думой Права белого, успешного, коренного и титульного налогоплательщика бессовестно попираются не белыми, не успешными и сидящими на пособиях понаехами. Реально за@@@@@
 
Про смерть Ани Яблонской в Домодедово
blogPavel Rudnev    25.01 00:56 |  число просмотров 1224
Про смерть Ани Яблонской в Домодедово Эта талантливая девочка, которая написала так мало, но которая писала так честно, и многие другие жертвы - погибли, были изувечены из-за сраных денег и сфер влияния, из-за бездарности служб безопасности, из-за похуизма и цинизма
 
Расследование про незадекларированную недвижимость Бортникова
blogАлександрина Елагина    24.01 20:40 |  число просмотров 841
Расследование про незадекларированную недвижимость Бортникова Текст был удален без моего ведома технической службой по решению наших инвесторов
 
Такие времена
blogЗоя Светова    23.01 19:53 |  число просмотров 1044
Такие времена Нынешний председатель Верховного суда Вячеслав Михайлович Лебедев, будучи председателем Мосгорсуда, приговорил Феликса Светова к году тюрьмы и пяти годам ссылки
 
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Выбор редактора
Как вам приятно иметь рабов
blogTonia Samsonova    23.01 13:26 |  число просмотров 1402
Как вам приятно иметь рабов Есть люди, которым доставляет удовольствие ездить в бедные страны и чувствовать, что с 1000 рублями в кармане там они могут жить как арабские шейхи
 
Целый вагон московского метрополитена посвящён генералу Ермолову
blogLeonid Zilberg    23.01 12:47 |  число просмотров 882
Целый вагон московского метрополитена посвящён генералу Ермолову Этот "герой" был безжалостным палачом адыгского народа, изведшим его почти под корень. Выжигая аулы вместе с людьми, он этого нисколько не стыдился
 
Мозговой штурм
blogmi3ch    23.01 10:02 |  число просмотров 1261
Мозговой штурм Товар у нас – Путин. Заурядный диктатор, который тормозит развитие нашей страны. Мы должны найти все его болевые точки и бить именно по ним. Корректно, без перехода на личности, но очень больно.
 
Фото дня

Видео дня
Цитаты дня
" За эту неделю мы узнали: рубить однокашников топором безопаснее, чем танцевать с ними в трусах: меньше внимания центральных СМИ и резонанса. "
20.01 |
blog Leonid Volkov
" "Мы должны сделать Россию молодой", – заявил 65-летний усталый человек, идущий на пятый президентский срок. "
24.12 |
blog Dmitry Gudkov
" Я думаю на фоне Грудинина и Собчак дедушка Григорий Алексеевич обречен на позор) Если ему повезет, его может быть не зарегистрируют - это позволило бы вместо унизительного провала благородно изобразит "
24.12 |
blog Alexander Kynev
" Кстати Грудинин и есть реальный кандидат от бизнеса, а не политический импотент Титов. "
23.12 |
blog Alexander Kynev
" Ну что, чемпионат-2017 "Попади на пресс-конференцию Путина и задай ему самый бессмысленный и бесполезный вопрос" начался, делайте ваши ставки. "
14.12 |
blog kpotupchik
" Когда вы читаете новость начинающуюся с "Мутко пожизненно отстранили...", вы же внутри себя надеетесь, что там будет написано не "от посещения Олимпиады", а "от всех государственных должностей"? "
5.12 |
blog Медиатехнолог
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Статьи дня
О перспективе конституционного кризиса в России
Александр Филиппов  20.01 00:52 |  число просмотров 1161
О перспективе конституционного кризиса в России Александр Филиппов о политическом строе и планах модернизировать Конституцию
Беспощадный маховик. Юристы из России и США об Усманове, Чайке и «кремлевском докладе»
Андрей Злобин  19.01 16:46 |  число просмотров 1304
Беспощадный маховик. Юристы из России и США об Усманове, Чайке и «кремлевском докладе» В ближайшие десять дней в конгресс США представят доклад о том, кто из «российских олигархов» и чиновников может попасть в новый санкционный список
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События
Дело Кирилла Серебренникова
16.01 |  число просмотров 10656
Дело Кирилла Серебренникова
Режиссеру Кириллу Серебренникову предъявлены обвинения в организации мошенничества в особо крупном размере. Сам он под домашним арестом, а экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский — в СИЗО
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Кино
Минкульт покажет
20.01 |  число просмотров 1231
Минкульт покажет
За день до ожидаемой премьеры "Приключений Паддингтона-2" Минкульт сдвинул его выход на 1 февраля. Однако благодаря начавшемуся скандалу семейная комедия "Приключения Паддингтона-2" все-таки выйдет на экраны кинотеатров 20 января
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Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 9791
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Медиа
Агент СМИт
13.01 |  число просмотров 3363
Агент СМИт
Госдума в первом чтении одобрила закон, который позволяет признавать "СМИ-иностранными агентами" физические лица
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Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |  число просмотров 3201
Нобелевская премия для Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
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