  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
 
Сюжеты
Собчак против всех
16.01 число просмотров 10814 число записей 75
 
Умер Виктор Анпилов
16.01 число просмотров 542 число записей 12
 
Штаб Путина
13.01 число просмотров 1254 число записей 13
 
Агент СМИт
13.01 число просмотров 2802 число записей 11
 
Беспорядки в Иране
13.01 число просмотров 1499 число записей 8
 
все записи
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Новый коммунист
18.01 число просмотров 3328 число записей 28
 
Подгузник майора ФСБ
8.01 число просмотров 1558 число записей 4
 
Провожая 2017
1.01 число просмотров 1529 число записей 6
 
Беспорядки в Иране
13.01 число просмотров 1499 число записей 8
 
Штаб Путина
13.01 число просмотров 1254 число записей 13
 
Прислать свою ссылку
Котик дня
все котики дня
Посты дня
Вы - подонки
blogAlexander Osovtsov    20.01 22:28 |  число просмотров 197
Вы - подонки 18 января в Москве состоялся закрытый показ фильма «Блокадная кровь. Генетика», в котором утверждается, что люди, прошедшую блокаду, передали некие генетические особенности своим детям и внукам
 
Наш православный царь во время недавних пиарных купаний перекрестился-то неправильно
blogwhalesgohigh    20.01 17:45 |  число просмотров 438
Наш православный царь во время недавних пиарных купаний перекрестился-то неправильно Наглядная демонстрация того, что же представляет собой "новый российский консерватизм": культ-карго, плохую имитацию, дурно отрепетированный спектакль
 
В деле Грозовского для меня очень много неясностей
blogVsevolod Chaplin    20.01 17:27 |  число просмотров 240
В деле Грозовского для меня очень много неясностей Единственный правильный выход из этой ситуации - назвать все своими именами. Надеюсь, отец Глеб понял, что намеками и полуправдой он ничего не добьется, если действительно невиновен
 
Оценили расходы на стадионы к Чемпионату мира по футболу 2018
blogАлексей Карнаухов    20.01 17:16 |  число просмотров 242
Оценили расходы на стадионы к Чемпионату мира по футболу 2018 Цена оказалась на 95,2 млрд выше зарубежных аналогов, а главными выгодополучателями стали олигархи из окружения Путина и депутат от "Единой России" из Татарстана
 
Это Маргарита Грачева, которой муж отрубил руки
blogAlena Popova    20.01 17:07 |  число просмотров 316
Это Маргарита Грачева, которой муж отрубил руки Самое страшное, что изувер, бывший муж Риты, шлёт ей письма: "Никому тебя не отдам". А через знакомых передаёт, что когда выйдет из тюрьмы, закончит начатое. Проще говоря, убьёт
 
все записи
Выбор редактора
Мария Захарова олицетворяет Манхеттен
blogMaria Zakharova    19.01 14:54 |  число просмотров 838
Мария Захарова олицетворяет Манхеттен Утром в ожидании коллеги прохаживаюсь по лобби нью-йоркского отеля. Наслаждаюсь минутами утренней умиротворённости
 
Почему в те самые ужасные 90-е в школах не происходило что-то типа историй в Перми и Улан-Удэ
blogAndrei Konyaev    19.01 13:37 |  число просмотров 677
Почему в те самые ужасные 90-е в школах не происходило что-то типа историй в Перми и Улан-Удэ В наше время взрослые занимались выживанием и будущее принадлежало нам. А сейчас, @@@, куча ребят не может записать, @@@, пародию на ролик, пародирующий клип Satisfaction, без того, чтобы усатые мрази не вылезли в публичное поле со своим @@@ мнением
 
Запуск школы спутникостроения для девочек в Кыргызстане
blogBektour Iskender    18.01 23:48 |  число просмотров 481
Запуск школы спутникостроения для девочек в Кыргызстане Если всё получится, в 2020 году Кыргызстан присоединится к списку спутникостроительных стран. Ура!!! Но что ещё важнее, девочки из Кыргызстана перестанут бояться браться за те профессии, которые сейчас по каким-то причинам считаются "не женскими"
 
Фото дня

Видео дня
Цитаты дня
" За эту неделю мы узнали: рубить однокашников топором безопаснее, чем танцевать с ними в трусах: меньше внимания центральных СМИ и резонанса. "
20.01 |
blog Leonid Volkov
" "Мы должны сделать Россию молодой", – заявил 65-летний усталый человек, идущий на пятый президентский срок. "
24.12 |
blog Dmitry Gudkov
" Я думаю на фоне Грудинина и Собчак дедушка Григорий Алексеевич обречен на позор) Если ему повезет, его может быть не зарегистрируют - это позволило бы вместо унизительного провала благородно изобразит "
24.12 |
blog Alexander Kynev
" Кстати Грудинин и есть реальный кандидат от бизнеса, а не политический импотент Титов. "
23.12 |
blog Alexander Kynev
" Ну что, чемпионат-2017 "Попади на пресс-конференцию Путина и задай ему самый бессмысленный и бесполезный вопрос" начался, делайте ваши ставки. "
14.12 |
blog kpotupchik
" Когда вы читаете новость начинающуюся с "Мутко пожизненно отстранили...", вы же внутри себя надеетесь, что там будет написано не "от посещения Олимпиады", а "от всех государственных должностей"? "
5.12 |
blog Медиатехнолог
все записи
Статьи дня
О перспективе конституционного кризиса в России
Александр Филиппов  20.01 00:52 |  число просмотров 184
О перспективе конституционного кризиса в России Александр Филиппов о политическом строе и планах модернизировать Конституцию
Беспощадный маховик. Юристы из России и США об Усманове, Чайке и «кремлевском докладе»
Андрей Злобин  19.01 16:46 |  число просмотров 266
Беспощадный маховик. Юристы из России и США об Усманове, Чайке и «кремлевском докладе» В ближайшие десять дней в конгресс США представят доклад о том, кто из «российских олигархов» и чиновников может попасть в новый санкционный список
все записи
События
Дело Кирилла Серебренникова
16.01 |  число просмотров 10141
Дело Кирилла Серебренникова
Режиссеру Кириллу Серебренникову предъявлены обвинения в организации мошенничества в особо крупном размере. Сам он под домашним арестом, а экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский — в СИЗО
все записи
Кино
Минкульт покажет
20.01 |  число просмотров 492
Минкульт покажет
За день до ожидаемой премьеры "Приключений Паддингтона-2" Минкульт сдвинул его выход на 1 февраля. Однако благодаря начавшемуся скандалу семейная комедия "Приключения Паддингтона-2" все-таки выйдет на экраны кинотеатров 20 января
все записи
Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 9361
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
все записи
Медиа
Агент СМИт
13.01 |  число просмотров 2802
Агент СМИт
Госдума в первом чтении одобрила закон, который позволяет признавать "СМИ-иностранными агентами" физические лица
все записи
Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |  число просмотров 2760
Нобелевская премия для Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012