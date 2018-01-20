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|Alexander Osovtsov 20.01 22:28 | 197
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|18 января в Москве состоялся закрытый показ фильма «Блокадная кровь. Генетика», в котором утверждается, что люди, прошедшую блокаду, передали некие генетические особенности своим детям и внукам
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|whalesgohigh 20.01 17:45 | 438
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|Наглядная демонстрация того, что же представляет собой "новый российский консерватизм": культ-карго, плохую имитацию, дурно отрепетированный спектакль
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|Vsevolod Chaplin 20.01 17:27 | 240
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|Единственный правильный выход из этой ситуации - назвать все своими именами. Надеюсь, отец Глеб понял, что намеками и полуправдой он ничего не добьется, если действительно невиновен
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|Алексей Карнаухов 20.01 17:16 | 242
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| Цена оказалась на 95,2 млрд выше зарубежных аналогов, а главными выгодополучателями стали олигархи из окружения Путина и депутат от "Единой России" из Татарстана
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|Alena Popova 20.01 17:07 | 316
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|Самое страшное, что изувер, бывший муж Риты, шлёт ей письма: "Никому тебя не отдам". А через знакомых передаёт, что когда выйдет из тюрьмы, закончит начатое. Проще говоря, убьёт
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|Maria Zakharova 19.01 14:54 | 838
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|Утром в ожидании коллеги прохаживаюсь по лобби нью-йоркского отеля. Наслаждаюсь минутами утренней умиротворённости
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|Andrei Konyaev 19.01 13:37 | 677
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|В наше время взрослые занимались выживанием и будущее принадлежало нам. А сейчас, @@@, куча ребят не может записать, @@@, пародию на ролик, пародирующий клип Satisfaction, без того, чтобы усатые мрази не вылезли в публичное поле со своим @@@ мнением
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|Bektour Iskender 18.01 23:48 | 481
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|Если всё получится, в 2020 году Кыргызстан присоединится к списку спутникостроительных стран. Ура!!! Но что ещё важнее, девочки из Кыргызстана перестанут бояться браться за те профессии, которые сейчас по каким-то причинам считаются "не женскими"
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|За эту неделю мы узнали: рубить однокашников топором безопаснее, чем танцевать с ними в трусах: меньше внимания центральных СМИ и резонанса.
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|20.01 |
| Leonid Volkov
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|"Мы должны сделать Россию молодой", – заявил 65-летний усталый человек, идущий на пятый президентский срок.
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|24.12 |
| Dmitry Gudkov
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|Я думаю на фоне Грудинина и Собчак дедушка Григорий Алексеевич обречен на позор) Если ему повезет, его может быть не зарегистрируют - это позволило бы вместо унизительного провала благородно изобразит
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|24.12 |
| Alexander Kynev
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|Кстати Грудинин и есть реальный кандидат от бизнеса, а не политический импотент Титов.
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|23.12 |
| Alexander Kynev
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|Ну что, чемпионат-2017 "Попади на пресс-конференцию Путина и задай ему самый бессмысленный и бесполезный вопрос" начался, делайте ваши ставки.
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|14.12 |
| kpotupchik
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|Когда вы читаете новость начинающуюся с "Мутко пожизненно отстранили...", вы же внутри себя надеетесь, что там будет написано не "от посещения Олимпиады", а "от всех государственных должностей"?
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|5.12 |
| Медиатехнолог
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