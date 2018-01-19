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Сюжеты
Собчак против всех
16.01 число просмотров 10802 число записей 75
 
Умер Виктор Анпилов
16.01 число просмотров 538 число записей 12
 
Штаб Путина
13.01 число просмотров 1248 число записей 13
 
Агент СМИт
13.01 число просмотров 2795 число записей 11
 
Беспорядки в Иране
13.01 число просмотров 1491 число записей 8
 
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Самое читаемое
Новый коммунист
18.01 число просмотров 3267 число записей 28
 
Подгузник майора ФСБ
8.01 число просмотров 1542 число записей 4
 
Провожая 2017
1.01 число просмотров 1518 число записей 6
 
Беспорядки в Иране
13.01 число просмотров 1491 число записей 8
 
Штаб Путина
13.01 число просмотров 1248 число записей 13
 
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Посты дня
Мария Захарова олицетворяет Манхеттен
blogMaria Zakharova    19.01 14:54 |  число просмотров 483
Мария Захарова олицетворяет Манхеттен Утром в ожидании коллеги прохаживаюсь по лобби нью-йоркского отеля. Наслаждаюсь минутами утренней умиротворённости
 
Теперь мне правда подарят квартиру
blogLida Moniava    19.01 14:48 |  число просмотров 255
Теперь мне правда подарят квартиру Родители детей хосписа придумали номинировать меня на премию Headliner года, чтобы мне подарили квартиру. Собрали кучу голосов – больше 32 тысяч – и теперь мне правда подарят квартиру
 
Почему в те самые ужасные 90-е в школах не происходило что-то типа историй в Перми и Улан-Удэ
blogAndrei Konyaev    19.01 13:37 |  число просмотров 411
Почему в те самые ужасные 90-е в школах не происходило что-то типа историй в Перми и Улан-Удэ В наше время взрослые занимались выживанием и будущее принадлежало нам. А сейчас, @@@, куча ребят не может записать, @@@, пародию на ролик, пародирующий клип Satisfaction, без того, чтобы усатые мрази не вылезли в публичное поле со своим @@@ мнением
 
Запуск школы спутникостроения для девочек в Кыргызстане
blogBektour Iskender    18.01 23:48 |  число просмотров 354
Запуск школы спутникостроения для девочек в Кыргызстане Если всё получится, в 2020 году Кыргызстан присоединится к списку спутникостроительных стран. Ура!!! Но что ещё важнее, девочки из Кыргызстана перестанут бояться браться за те профессии, которые сейчас по каким-то причинам считаются "не женскими"
 
Медведя завтра не покажут
blogКсения Болецкая    18.01 00:53 |  число просмотров 802
Медведя завтра не покажут Чиновники внезапно сняли с проката в январе две иностранные картины - продолжение истории о медведе Паддингтоне и "Бегущего в лабиринте"
 
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Выбор редактора
Будем падать, не нарушая вековых устоев
blogPavel Konagen    17.01 09:40 |  число просмотров 1301
Будем падать, не нарушая вековых устоев Только в нынешнем российском обществе видеоролик с полуголыми курсантами ульяновского лётного училища становится новостью на федеральных каналах в прайм-тайм
 
Новый ректор уничтожает Тимирязевскую академию
blogЮлия Галямина    17.01 09:29 |  число просмотров 704
Новый ректор уничтожает Тимирязевскую академию Действия начальника с/х академии с филологическим образованием, которая с двух попыток так и не смогла защитить диссертацию, направлены на одно - развалить академию и эксплуатацию полей и леса с одной целью - признать владение ими со стороны академии неэффективными и передать их под застройку
 
Возраст революционеров
blogКрасный Сион    16.01 23:24 |  число просмотров 1027
Возраст революционеров Сталину 39 лет в момент Революции, он младше нынешнего Навального. Троцкому 38, Зиновьеву 34 года - он младше нынешнего всё ещё "молодого и перспективного политика" Ильи Яшина
 
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Цитаты дня
" "Мы должны сделать Россию молодой", – заявил 65-летний усталый человек, идущий на пятый президентский срок. "
24.12 |
blog Dmitry Gudkov
" Я думаю на фоне Грудинина и Собчак дедушка Григорий Алексеевич обречен на позор) Если ему повезет, его может быть не зарегистрируют - это позволило бы вместо унизительного провала благородно изобразит "
24.12 |
blog Alexander Kynev
" Кстати Грудинин и есть реальный кандидат от бизнеса, а не политический импотент Титов. "
23.12 |
blog Alexander Kynev
" Ну что, чемпионат-2017 "Попади на пресс-конференцию Путина и задай ему самый бессмысленный и бесполезный вопрос" начался, делайте ваши ставки. "
14.12 |
blog kpotupchik
" Когда вы читаете новость начинающуюся с "Мутко пожизненно отстранили...", вы же внутри себя надеетесь, что там будет написано не "от посещения Олимпиады", а "от всех государственных должностей"? "
5.12 |
blog Медиатехнолог
" Спасти ситуацию могло бы незамедлительное выдвижение кандидатуры Путина в президенты МОК! "
5.12 |
blog Gleb Pavlovsky
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Статьи дня
О перспективе конституционного кризиса в России
Александр Филиппов  20.01 00:52 |  число просмотров 10
О перспективе конституционного кризиса в России Александр Филиппов о политическом строе и планах модернизировать Конституцию
Беспощадный маховик. Юристы из России и США об Усманове, Чайке и «кремлевском докладе»
Андрей Злобин  19.01 16:46 |  число просмотров 117
Беспощадный маховик. Юристы из России и США об Усманове, Чайке и «кремлевском докладе» В ближайшие десять дней в конгресс США представят доклад о том, кто из «российских олигархов» и чиновников может попасть в новый санкционный список
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События
Дело Кирилла Серебренникова
16.01 |  число просмотров 10132
Дело Кирилла Серебренникова
Режиссеру Кириллу Серебренникову предъявлены обвинения в организации мошенничества в особо крупном размере. Сам он под домашним арестом, а экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский — в СИЗО
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Кино
Минкульт покажет
18.01 |  число просмотров 320
Минкульт покажет
Минкульт без стеснения расчистил кинопрокат под отечественное кино. За день до ожидаемой премьеры "Приключений Паддингтона-2" его выход сдвинули на 1 февраля, на эту же дату перенесли выход третьей части "Бегущего в лабиринте". Все это необходимо было ради поддержки российских фильмов "Скиф" и "Движение вверх". В соцсетях просят Минкульт "окститься"
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Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 9356
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Медиа
Агент СМИт
13.01 |  число просмотров 2795
Агент СМИт
Госдума в первом чтении одобрила закон, который позволяет признавать "СМИ-иностранными агентами" физические лица
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Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |  число просмотров 2752
Нобелевская премия для Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
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