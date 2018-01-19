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|Maria Zakharova 19.01 14:54 | 483
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|Утром в ожидании коллеги прохаживаюсь по лобби нью-йоркского отеля. Наслаждаюсь минутами утренней умиротворённости
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|Lida Moniava 19.01 14:48 | 255
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|Родители детей хосписа придумали номинировать меня на премию Headliner года, чтобы мне подарили квартиру. Собрали кучу голосов – больше 32 тысяч – и теперь мне правда подарят квартиру
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|Andrei Konyaev 19.01 13:37 | 411
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|В наше время взрослые занимались выживанием и будущее принадлежало нам. А сейчас, @@@, куча ребят не может записать, @@@, пародию на ролик, пародирующий клип Satisfaction, без того, чтобы усатые мрази не вылезли в публичное поле со своим @@@ мнением
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|Bektour Iskender 18.01 23:48 | 354
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|Если всё получится, в 2020 году Кыргызстан присоединится к списку спутникостроительных стран. Ура!!! Но что ещё важнее, девочки из Кыргызстана перестанут бояться браться за те профессии, которые сейчас по каким-то причинам считаются "не женскими"
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|Ксения Болецкая 18.01 00:53 | 802
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|Чиновники внезапно сняли с проката в январе две иностранные картины - продолжение истории о медведе Паддингтоне и "Бегущего в лабиринте"
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