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Агент СМИт
13.01 число просмотров 2770 число записей 11
 
Беспорядки в Иране
13.01 число просмотров 1473 число записей 8
 
"Золотой глобус" получили "Три билборда"
8.01 число просмотров 775 число записей 4
 
Подгузник майора ФСБ
8.01 число просмотров 1514 число записей 4
 
Провожая 2017
1.01 число просмотров 1490 число записей 6
 
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Новый коммунист
16.01 число просмотров 3092 число записей 27
 
Подгузник майора ФСБ
8.01 число просмотров 1514 число записей 4
 
Провожая 2017
1.01 число просмотров 1490 число записей 6
 
Беспорядки в Иране
13.01 число просмотров 1473 число записей 8
 
Штаб Путина
13.01 число просмотров 1150 число записей 13
 
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    17.01 19:17 | blogkalitka


Посты дня
Нам разрешили создавать угрозу безопасности, подрывать стабильность и кататься на горке
blogNavalny    17.01 21:21 |  число просмотров 159
Нам разрешили создавать угрозу безопасности, подрывать стабильность и кататься на горке Утром я написал пост о том, что власти Свердловской области по беспределу запретили нам акцию 28 января. Спустя три часа правительство области передумало и акцию разрешило
 
Будем падать, не нарушая вековых устоев
blogPavel Konagen    17.01 09:40 |  число просмотров 860
Будем падать, не нарушая вековых устоев Только в нынешнем российском обществе видеоролик с полуголыми курсантами ульяновского лётного училища становится новостью на федеральных каналах в прайм-тайм
 
Новый ректор уничтожает Тимирязевскую академию
blogЮлия Галямина    17.01 09:29 |  число просмотров 378
Новый ректор уничтожает Тимирязевскую академию Действия начальника с/х академии с филологическим образованием, которая с двух попыток так и не смогла защитить диссертацию, направлены на одно - развалить академию и эксплуатацию полей и леса с одной целью - признать владение ими со стороны академии неэффективными и передать их под застройку
 
О конфликте интересов
blogElena L. Rusakova    17.01 09:24 |  число просмотров 326
О конфликте интересов Муниципальный депутат у нас - волонтер-общественник, в его распоряжении вечера и выходные после работы, и более никаких ресурсов
 
Возраст революционеров
blogКрасный Сион    16.01 23:24 |  число просмотров 751
Возраст революционеров Сталину 39 лет в момент Революции, он младше нынешнего Навального. Троцкому 38, Зиновьеву 34 года - он младше нынешнего всё ещё "молодого и перспективного политика" Ильи Яшина
 
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Выбор редактора
Моя речь на вручении
blogMitya Aleshkovskiy    15.01 22:21 |  число просмотров 709
Моя речь на вручении Сегодня нам (Андрей Лошак, Валерий Панюшкин, Дмитрий Хитаров и мне) вручили государственную премию в области средств массовой информации
 
Возвращение балерины
blogАрхитектурные излишества    15.01 16:36 |  число просмотров 651
Возвращение балерины Редакция "Архитектурных излишеств" начинает общественную кампанию по воссозданию знаменитой фигуры балерины на "доме под юбкой"
 
Kremlin Report
blogCorruptionTV    13.01 20:00 |  число просмотров 1474
Kremlin Report Доклад должен стать основой для формирования новых санкционных списков США. На поверхности видно метание российских бизнесменов
 
Фото дня

Видео дня
Цитаты дня
" "Мы должны сделать Россию молодой", – заявил 65-летний усталый человек, идущий на пятый президентский срок. "
24.12 |
blog Dmitry Gudkov
" Я думаю на фоне Грудинина и Собчак дедушка Григорий Алексеевич обречен на позор) Если ему повезет, его может быть не зарегистрируют - это позволило бы вместо унизительного провала благородно изобразит "
24.12 |
blog Alexander Kynev
" Кстати Грудинин и есть реальный кандидат от бизнеса, а не политический импотент Титов. "
23.12 |
blog Alexander Kynev
" Ну что, чемпионат-2017 "Попади на пресс-конференцию Путина и задай ему самый бессмысленный и бесполезный вопрос" начался, делайте ваши ставки. "
14.12 |
blog kpotupchik
" Когда вы читаете новость начинающуюся с "Мутко пожизненно отстранили...", вы же внутри себя надеетесь, что там будет написано не "от посещения Олимпиады", а "от всех государственных должностей"? "
5.12 |
blog Медиатехнолог
" Спасти ситуацию могло бы незамедлительное выдвижение кандидатуры Путина в президенты МОК! "
5.12 |
blog Gleb Pavlovsky
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Статьи дня
Фейкогон: как Никита Михалков свихнулся на почве “альтернативной истории”
Алексей Ковалев  8.01 22:09 |  число просмотров 1343
Фейкогон: как Никита Михалков свихнулся на почве “альтернативной истории” Никита Сергеевич не только заслуженнейший режиссёр, но и общественный деятель с гигантским послужным списком, который заканчивается пунктом “Доверенное лицо президента Путина В.В”
Как работает политическая реклама во «ВКонтакте»: Собянину можно, Собчак и Навальному — нет
Никита Лихачёв  6.01 12:45 |  число просмотров 1062
Как работает политическая реклама во «ВКонтакте»: Собянину можно, Собчак и Навальному — нет Соцсеть считает политикой попытку взять власть, а не удержать её.
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События
Дело Кирилла Серебренникова
16.01 |  число просмотров 10111
Дело Кирилла Серебренникова
Режиссеру Кириллу Серебренникову предъявлены обвинения в организации мошенничества в особо крупном размере. Сам он под домашним арестом, а экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский — в СИЗО
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Кино
"Золотой глобус" получили "Три билборда"
8.01 |  число просмотров 775
"Золотой глобус" получили "Три билборда"
В Лос-Анджелесе состоялась 75-я церемония вручения премии "Золотой глобус". Лучшим фильмом по версии "Золотого глобуса" стала кинокартина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". "Нелюбовь" Андрея Звягинцева приза не получила
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Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 9341
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Медиа
Агент СМИт
13.01 |  число просмотров 2770
Агент СМИт
Госдума в первом чтении одобрила закон, который позволяет признавать "СМИ-иностранными агентами" физические лица
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Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |  число просмотров 2730
Нобелевская премия для Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
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