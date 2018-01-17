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Агент СМИт
13.01
2770
11
Беспорядки в Иране
13.01
1473
8
"Золотой глобус" получили "Три билборда"
8.01
775
4
Подгузник майора ФСБ
8.01
1514
4
Провожая 2017
1.01
1490
6
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Новый коммунист
16.01
3092
27
Подгузник майора ФСБ
8.01
1514
4
Провожая 2017
1.01
1490
6
Беспорядки в Иране
13.01
1473
8
Штаб Путина
13.01
1150
13
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Котик дня
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Зарегистрированные домены не предвещают ничего хорошего (
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)
17.01 19:17 |
kalitka
Посты дня
Нам разрешили создавать угрозу безопасности, подрывать стабильность и кататься на горке
Navalny
17.01 21:21 |
159
Утром я написал пост о том, что власти Свердловской области по беспределу запретили нам акцию 28 января. Спустя три часа правительство области передумало и акцию разрешило
Будем падать, не нарушая вековых устоев
Pavel Konagen
17.01 09:40 |
860
Только в нынешнем российском обществе видеоролик с полуголыми курсантами ульяновского лётного училища становится новостью на федеральных каналах в прайм-тайм
Новый ректор уничтожает Тимирязевскую академию
Юлия Галямина
17.01 09:29 |
378
Действия начальника с/х академии с филологическим образованием, которая с двух попыток так и не смогла защитить диссертацию, направлены на одно - развалить академию и эксплуатацию полей и леса с одной целью - признать владение ими со стороны академии неэффективными и передать их под застройку
О конфликте интересов
Elena L. Rusakova
17.01 09:24 |
326
Муниципальный депутат у нас - волонтер-общественник, в его распоряжении вечера и выходные после работы, и более никаких ресурсов
Возраст революционеров
Красный Сион
16.01 23:24 |
751
Сталину 39 лет в момент Революции, он младше нынешнего Навального. Троцкому 38, Зиновьеву 34 года - он младше нынешнего всё ещё "молодого и перспективного политика" Ильи Яшина
Выбор редактора
Моя речь на вручении
Mitya Aleshkovskiy
15.01 22:21 |
709
Сегодня нам (Андрей Лошак, Валерий Панюшкин, Дмитрий Хитаров и мне) вручили государственную премию в области средств массовой информации
Возвращение балерины
Архитектурные излишества
15.01 16:36 |
651
Редакция "Архитектурных излишеств" начинает общественную кампанию по воссозданию знаменитой фигуры балерины на "доме под юбкой"
Kremlin Report
CorruptionTV
13.01 20:00 |
1474
Доклад должен стать основой для формирования новых санкционных списков США. На поверхности видно метание российских бизнесменов
Фото дня
В России начали появляться билборды в поддержку В.Путина
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Довренные лица В.Путина
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Дочь Министра энергетики Александра Новака на новогодних каникулах в Альпах
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Инициативная группа по выдвижению В. Путина кандидатом в президенты РФ
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Руководитель штаба Навального Леонид Волков вышел на свободу после 30-суточного ареста
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Видео дня
Клип от курсантов Ульяновского летного училища
Нападение на школу в Перми
Видео с застрявшим на краю обрыва турецким самолетом
Врачи кардиоцентра в Рязани устроили застолье вместо приема пациентов
Земфира спела Ветлицкую
Александр Гудков танцует в Пушкинском музее. Новогоднее видео
Собчак о финансировании кампании и рекламе в инстаграме
Обращение Алексея Навального в связи с недопуском на выборы
Выступление Навального на заседании ЦИК и перепалка с Памфиловой
Реклама новых купюр с участием Эльвиры Набиуллиной
Цитаты дня
"Мы должны сделать Россию молодой", – заявил 65-летний усталый человек, идущий на пятый президентский срок.
24.12 |
Dmitry Gudkov
Я думаю на фоне Грудинина и Собчак дедушка Григорий Алексеевич обречен на позор) Если ему повезет, его может быть не зарегистрируют - это позволило бы вместо унизительного провала благородно изобразит
24.12 |
Alexander Kynev
Кстати Грудинин и есть реальный кандидат от бизнеса, а не политический импотент Титов.
23.12 |
Alexander Kynev
Ну что, чемпионат-2017 "Попади на пресс-конференцию Путина и задай ему самый бессмысленный и бесполезный вопрос" начался, делайте ваши ставки.
14.12 |
kpotupchik
Когда вы читаете новость начинающуюся с "Мутко пожизненно отстранили...", вы же внутри себя надеетесь, что там будет написано не "от посещения Олимпиады", а "от всех государственных должностей"?
5.12 |
Медиатехнолог
Спасти ситуацию могло бы незамедлительное выдвижение кандидатуры Путина в президенты МОК!
5.12 |
Gleb Pavlovsky
Статьи дня
Фейкогон: как Никита Михалков свихнулся на почве “альтернативной истории”
Алексей Ковалев
8.01 22:09 |
1343
Никита Сергеевич не только заслуженнейший режиссёр, но и общественный деятель с гигантским послужным списком, который заканчивается пунктом “Доверенное лицо президента Путина В.В”
Как работает политическая реклама во «ВКонтакте»: Собянину можно, Собчак и Навальному — нет
Никита Лихачёв
6.01 12:45 |
1062
Соцсеть считает политикой попытку взять власть, а не удержать её.
События
Дело Кирилла Серебренникова
16.01 |
10111
Режиссеру Кириллу Серебренникову предъявлены обвинения в организации мошенничества в особо крупном размере. Сам он под домашним арестом, а экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский — в СИЗО
Кино
"Золотой глобус" получили "Три билборда"
8.01 |
775
В Лос-Анджелесе состоялась 75-я церемония вручения премии "Золотой глобус". Лучшим фильмом по версии "Золотого глобуса" стала кинокартина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". "Нелюбовь" Андрея Звягинцева приза не получила
Музыка
Без Евровидения
23.03 |
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Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
Медиа
Агент СМИт
13.01 |
2770
Госдума в первом чтении одобрила закон, который позволяет признавать "СМИ-иностранными агентами" физические лица
Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |
2730
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
“BESTTODAY” 2010
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Репортажи дня
Тексты дня
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Цитаты дня
Фото дня
Видео дня
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