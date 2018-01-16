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Агент СМИт
13.01 число просмотров 2763 число записей 11
 
Беспорядки в Иране
13.01 число просмотров 1468 число записей 8
 
"Золотой глобус" получили "Три билборда"
8.01 число просмотров 764 число записей 4
 
Провожая 2017
1.01 число просмотров 1484 число записей 6
 
Бан Рамзана
28.12 число просмотров 1048 число записей 7
 
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Новый коммунист
16.01 число просмотров 2998 число записей 27
 
Провожая 2017
1.01 число просмотров 1484 число записей 6
 
Беспорядки в Иране
13.01 число просмотров 1468 число записей 8
 
Подгузник майора ФСБ
8.01 число просмотров 1458 число записей 4
 
Штаб Путина
13.01 число просмотров 1096 число записей 13
 
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Посты дня
Возраст революционеров
blogКрасный Сион    16.01 23:24 |  число просмотров 149
Возраст революционеров Сталину 39 лет в момент Революции, он младше нынешнего Навального. Троцкому 38, Зиновьеву 34 года - он младше нынешнего всё ещё "молодого и перспективного политика" Ильи Яшина
 
FB отреагировал на новый немецкий закон о строгой ответственности за hate-speech
blogfuckyouthatswhy    16.01 23:18 |  число просмотров 116
FB отреагировал на новый немецкий закон о строгой ответственности за hate-speech Вчера в FB полностью снесли личный аккаунт организатора (ки) Марша Женщин в Берлине. За то, что она опубликовала свою программу этого марша. Что она написала?
 
Гнилая медицина России
blogruslanviktorov    16.01 15:22 |  число просмотров 554
Гнилая медицина России И вот ОНО, сотни людей на 5 врачей. Узкий коридор, пропахший потом, гневом, да еще и прорванной трубой в туалете
 
Виктор Анпилов умер
blogСергей Смирнов    15.01 23:27 |  число просмотров 560
Виктор Анпилов умер Человек, который так ни разу и не был в парламенте, хотя должен был. Лидер улицы начала 90-х
 
Процесс Белых хотят закрыть
blogПавел Чиков    15.01 22:58 |  число просмотров 455
Процесс Белых хотят закрыть В связи с тем, что журналисты почти наверняка допускаться на процесс не будут, Агора намерена сопровождать корреспонента Медиазоны, ведущеи онлайн с первого дня суда
 
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Выбор редактора
Моя речь на вручении
blogMitya Aleshkovskiy    15.01 22:21 |  число просмотров 526
Моя речь на вручении Сегодня нам (Андрей Лошак, Валерий Панюшкин, Дмитрий Хитаров и мне) вручили государственную премию в области средств массовой информации
 
Возвращение балерины
blogАрхитектурные излишества    15.01 16:36 |  число просмотров 498
Возвращение балерины Редакция "Архитектурных излишеств" начинает общественную кампанию по воссозданию знаменитой фигуры балерины на "доме под юбкой"
 
Kremlin Report
blogCorruptionTV    13.01 20:00 |  число просмотров 1335
Kremlin Report Доклад должен стать основой для формирования новых санкционных списков США. На поверхности видно метание российских бизнесменов
 
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Цитаты дня
" "Мы должны сделать Россию молодой", – заявил 65-летний усталый человек, идущий на пятый президентский срок. "
24.12 |
blog Dmitry Gudkov
" Я думаю на фоне Грудинина и Собчак дедушка Григорий Алексеевич обречен на позор) Если ему повезет, его может быть не зарегистрируют - это позволило бы вместо унизительного провала благородно изобразит "
24.12 |
blog Alexander Kynev
" Кстати Грудинин и есть реальный кандидат от бизнеса, а не политический импотент Титов. "
23.12 |
blog Alexander Kynev
" Ну что, чемпионат-2017 "Попади на пресс-конференцию Путина и задай ему самый бессмысленный и бесполезный вопрос" начался, делайте ваши ставки. "
14.12 |
blog kpotupchik
" Когда вы читаете новость начинающуюся с "Мутко пожизненно отстранили...", вы же внутри себя надеетесь, что там будет написано не "от посещения Олимпиады", а "от всех государственных должностей"? "
5.12 |
blog Медиатехнолог
" Спасти ситуацию могло бы незамедлительное выдвижение кандидатуры Путина в президенты МОК! "
5.12 |
blog Gleb Pavlovsky
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Статьи дня
Фейкогон: как Никита Михалков свихнулся на почве “альтернативной истории”
Алексей Ковалев  8.01 22:09 |  число просмотров 1219
Фейкогон: как Никита Михалков свихнулся на почве “альтернативной истории” Никита Сергеевич не только заслуженнейший режиссёр, но и общественный деятель с гигантским послужным списком, который заканчивается пунктом “Доверенное лицо президента Путина В.В”
Как работает политическая реклама во «ВКонтакте»: Собянину можно, Собчак и Навальному — нет
Никита Лихачёв  6.01 12:45 |  число просмотров 973
Как работает политическая реклама во «ВКонтакте»: Собянину можно, Собчак и Навальному — нет Соцсеть считает политикой попытку взять власть, а не удержать её.
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События
Дело Кирилла Серебренникова
16.01 |  число просмотров 10104
Дело Кирилла Серебренникова
Режиссеру Кириллу Серебренникову предъявлены обвинения в организации мошенничества в особо крупном размере. Сам он под домашним арестом, а экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский — в СИЗО
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Кино
"Золотой глобус" получили "Три билборда"
8.01 |  число просмотров 764
"Золотой глобус" получили "Три билборда"
В Лос-Анджелесе состоялась 75-я церемония вручения премии "Золотой глобус". Лучшим фильмом по версии "Золотого глобуса" стала кинокартина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". "Нелюбовь" Андрея Звягинцева приза не получила
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Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 9338
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Медиа
Агент СМИт
13.01 |  число просмотров 2763
Агент СМИт
Госдума в первом чтении одобрила закон, который позволяет признавать "СМИ-иностранными агентами" физические лица
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Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |  число просмотров 2722
Нобелевская премия для Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
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