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|Красный Сион 16.01 23:24 | 149
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|Сталину 39 лет в момент Революции, он младше нынешнего Навального. Троцкому 38, Зиновьеву 34 года - он младше нынешнего всё ещё "молодого и перспективного политика" Ильи Яшина
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|fuckyouthatswhy 16.01 23:18 | 116
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|Вчера в FB полностью снесли личный аккаунт организатора (ки) Марша Женщин в Берлине. За то, что она опубликовала свою программу этого марша. Что она написала?
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|ruslanviktorov 16.01 15:22 | 554
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|И вот ОНО, сотни людей на 5 врачей. Узкий коридор, пропахший потом, гневом, да еще и прорванной трубой в туалете
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|Сергей Смирнов 15.01 23:27 | 560
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|Человек, который так ни разу и не был в парламенте, хотя должен был. Лидер улицы начала 90-х
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|Павел Чиков 15.01 22:58 | 455
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|В связи с тем, что журналисты почти наверняка допускаться на процесс не будут, Агора намерена сопровождать корреспонента Медиазоны, ведущеи онлайн с первого дня суда
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