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Агент СМИт
13.01 число просмотров 2714 число записей 11
 
Провожая 2017
1.01 число просмотров 1453 число записей 6
 
Бан Рамзана
28.12 число просмотров 1010 число записей 7
 
Забастовка Навального
27.12 число просмотров 9230 число записей 74
 
Дело Дмитриева
27.12 число просмотров 2462 число записей 13
 
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Новый коммунист
13.01 число просмотров 2637 число записей 23
 
Провожая 2017
1.01 число просмотров 1453 число записей 6
 
Беспорядки в Иране
13.01 число просмотров 1318 число записей 8
 
Подгузник майора ФСБ
8.01 число просмотров 1229 число записей 4
 
Бан Рамзана
28.12 число просмотров 1010 число записей 7
 
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Посты дня
Kremlin Report
blogCorruptionTV    13.01 20:00 |  число просмотров 254
Kremlin Report Доклад должен стать основой для формирования новых санкционных списков США. На поверхности видно метание российских бизнесменов
 
Я в такой редакции голосовать за закон не буду
blogOleg Shein    13.01 19:50 |  число просмотров 159
Я в такой редакции голосовать за закон не буду Обсуждаются очередные поправки в закон о СМИ. По тексту, внесенному Петром Толстым, к иностранным агентам относятся ы пользователи соцсети, получающие денежные средства или имущество от иностранных граждан, международных организаций и т.п.
 
Мой новый процесс
blogАлександр Бывшев    13.01 19:31 |  число просмотров 151
Мой новый процесс "Показания" этих свидетелей написаны как под копирку и буквально дословно повторяют друг друга, что совершенно невозможно по теории вероятности (хотя оба уверяли, что давали показания добровольно и внимательно читали протокол допроса, прежде чем его подписать)
 
Мою младшую сестру убили голыми руками
www.facebook.com    12.01 23:48 |  число просмотров 849
Мою младшую сестру убили голыми руками Эксперты выявили - 13 ударов в голову и сломаны все ребра, некоторые аж в двух местах, оторвана ключица. Убийцу задержали на 5 часов и отпустили, ибо, как решил следак, хз от чего она умерла
 
29-летняя Алена Верба. Муж забил ее ножом
blogAlena Popova    12.01 23:43 |  число просмотров 710
29-летняя Алена Верба. Муж забил ее ножом При этом в квартире находился ребенок. Муж - экс-сотрудник ФСКН Сергей Гусятников. Полиция прекрасно знала, что жизнь Алены под угрозой
 
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Выбор редактора
Проверьте свое прикрепление
blogOleg Kozyrev    12.01 18:50 |  число просмотров 681
Проверьте свое прикрепление Благодаря своему перелому смог узнать некоторые реалии сегодняшней медицины в Москве
 
"Молодой и прогрессивный" главред Ленты.ру
blogПостправда    12.01 00:01 |  число просмотров 976
"Молодой и прогрессивный" главред Ленты.ру Он попросил президента зарегулировать криптовалюты и напомнил, что в телеграме общаются террористы, а в даркнете торгуют наркотиками
 
Apple — всё
blogctodaily    11.01 23:34 |  число просмотров 722
Apple — всё Apple передаст данные iCloud китайских пользователей китайской государственной компании 28 февраля. Apple легко посылал на фиг наши роскомнадзоры, но теперь я не вижу аргументов, которыми они могли бы защитить своих российских пользователей
 
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Цитаты дня
" "Мы должны сделать Россию молодой", – заявил 65-летний усталый человек, идущий на пятый президентский срок. "
24.12 |
blog Dmitry Gudkov
" Я думаю на фоне Грудинина и Собчак дедушка Григорий Алексеевич обречен на позор) Если ему повезет, его может быть не зарегистрируют - это позволило бы вместо унизительного провала благородно изобразит "
24.12 |
blog Alexander Kynev
" Кстати Грудинин и есть реальный кандидат от бизнеса, а не политический импотент Титов. "
23.12 |
blog Alexander Kynev
" Ну что, чемпионат-2017 "Попади на пресс-конференцию Путина и задай ему самый бессмысленный и бесполезный вопрос" начался, делайте ваши ставки. "
14.12 |
blog kpotupchik
" Когда вы читаете новость начинающуюся с "Мутко пожизненно отстранили...", вы же внутри себя надеетесь, что там будет написано не "от посещения Олимпиады", а "от всех государственных должностей"? "
5.12 |
blog Медиатехнолог
" Спасти ситуацию могло бы незамедлительное выдвижение кандидатуры Путина в президенты МОК! "
5.12 |
blog Gleb Pavlovsky
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Статьи дня
Фейкогон: как Никита Михалков свихнулся на почве “альтернативной истории”
Алексей Ковалев  8.01 22:09 |  число просмотров 880
Фейкогон: как Никита Михалков свихнулся на почве “альтернативной истории” Никита Сергеевич не только заслуженнейший режиссёр, но и общественный деятель с гигантским послужным списком, который заканчивается пунктом “Доверенное лицо президента Путина В.В”
Как работает политическая реклама во «ВКонтакте»: Собянину можно, Собчак и Навальному — нет
Никита Лихачёв  6.01 12:45 |  число просмотров 715
Как работает политическая реклама во «ВКонтакте»: Собянину можно, Собчак и Навальному — нет Соцсеть считает политикой попытку взять власть, а не удержать её.
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События
Дело Улюкаева
18.12 |  число просмотров 13293
Дело Улюкаева
Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев приговорен к восьми годам. Его виновность в получении взятки от главы "Роснефти" Игоря Сечина полностью доказана, решила судья
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Кино
"Матильда"
31.10 |  число просмотров 7969
"Матильда"
В России начались показы "Матильды" Алексея Учителя, против которых так яростно боролась депутат Поклонская. Первые зрители удивлены тому, насколько беспомощным вышел фильм
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Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 9301
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Медиа
Агент СМИт
13.01 |  число просмотров 2714
Агент СМИт
Госдума в первом чтении одобрила закон, который позволяет признавать "СМИ-иностранными агентами" физические лица
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Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |  число просмотров 2693
Нобелевская премия для Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
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