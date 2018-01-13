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|CorruptionTV 13.01 20:00 | 254
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|Доклад должен стать основой для формирования новых санкционных списков США. На поверхности видно метание российских бизнесменов
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|Oleg Shein 13.01 19:50 | 159
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|Обсуждаются очередные поправки в закон о СМИ. По тексту, внесенному Петром Толстым, к иностранным агентам относятся ы пользователи соцсети, получающие денежные средства или имущество от иностранных граждан, международных организаций и т.п.
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|Александр Бывшев 13.01 19:31 | 151
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|"Показания" этих свидетелей написаны как под копирку и буквально дословно повторяют друг друга, что совершенно невозможно по теории вероятности (хотя оба уверяли, что давали показания добровольно и внимательно читали протокол допроса, прежде чем его подписать)
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|www.facebook.com 12.01 23:48 | 849
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|Эксперты выявили - 13 ударов в голову и сломаны все ребра, некоторые аж в двух местах, оторвана ключица. Убийцу задержали на 5 часов и отпустили, ибо, как решил следак, хз от чего она умерла
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|Alena Popova 12.01 23:43 | 710
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|При этом в квартире находился ребенок. Муж - экс-сотрудник ФСКН Сергей Гусятников. Полиция прекрасно знала, что жизнь Алены под угрозой
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