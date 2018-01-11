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|Постправда 12.01 00:01 | 27
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|Он попросил президента зарегулировать криптовалюты и напомнил, что в телеграме общаются террористы, а в даркнете торгуют наркотиками
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|ctodaily 11.01 23:34 | 51
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|Apple передаст данные iCloud китайских пользователей китайской государственной компании 28 февраля. Apple легко посылал на фиг наши роскомнадзоры, но теперь я не вижу аргументов, которыми они могли бы защитить своих российских пользователей
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|Fantastic Plastic Mashine 11.01 12:29 | 377
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|100 французских женщин, включая Катрин Денев, Катарину Роб-Грийе и Ингрид Кавен, подписали открытое письмо против флешмоба #metoo, нового пуританизма и в защиту мужчин и их «права на назойливое поведение»
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|Мария Орлова 10.01 21:23 | 1007
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|Нам с гордостью рассказали, что на вагонзаводе разработан плацкартный вагон из нержавейки, который прослужит на 50 лет дольше обычного
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|Shura Burtin 9.01 23:02 | 507
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|Сегодня утром в Чечне похитили нашего друга, руководителя грозненского "Мемориала" Оюба Титиева
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