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Провожая 2017
1.01 число просмотров 1434 число записей 6
 
Бан Рамзана
28.12 число просмотров 1001 число записей 7
 
Забастовка Навального
27.12 число просмотров 9198 число записей 74
 
Дело Дмитриева
27.12 число просмотров 2454 число записей 13
 
"Полет пули" и Бубенец
25.12 число просмотров 2645 число записей 8
 
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Самое читаемое
Пресс-конференция Путина
15.12 число просмотров 3611 число записей 23
 
Новый коммунист
8.01 число просмотров 2508 число записей 22
 
Провожая 2017
1.01 число просмотров 1434 число записей 6
 
Беспорядки в Иране
2.01 число просмотров 1200 число записей 7
 
Подгузник майора ФСБ
8.01 число просмотров 1065 число записей 4
 
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Посты дня
"Молодой и прогрессивный" главред Ленты.ру
blogПостправда    12.01 00:01 |  число просмотров 27
"Молодой и прогрессивный" главред Ленты.ру Он попросил президента зарегулировать криптовалюты и напомнил, что в телеграме общаются террористы, а в даркнете торгуют наркотиками
 
Apple — всё
blogctodaily    11.01 23:34 |  число просмотров 51
Apple — всё Apple передаст данные iCloud китайских пользователей китайской государственной компании 28 февраля. Apple легко посылал на фиг наши роскомнадзоры, но теперь я не вижу аргументов, которыми они могли бы защитить своих российских пользователей
 
Письмо 100 французских женщин
blogFantastic Plastic Mashine    11.01 12:29 |  число просмотров 377
Письмо 100 французских женщин 100 французских женщин, включая Катрин Денев, Катарину Роб-Грийе и Ингрид Кавен, подписали открытое письмо против флешмоба #metoo, нового пуританизма и в защиту мужчин и их «права на назойливое поведение»
 
О тверском вагонзаводе, который посещал Путин
blogМария Орлова    10.01 21:23 |  число просмотров 1007
О тверском вагонзаводе, который посещал Путин Нам с гордостью рассказали, что на вагонзаводе разработан плацкартный вагон из нержавейки, который прослужит на 50 лет дольше обычного
 
Оюбу шьют дело о наркотиках. Прямо сейчас
blogShura Burtin    9.01 23:02 |  число просмотров 507
Оюбу шьют дело о наркотиках. Прямо сейчас Сегодня утром в Чечне похитили нашего друга, руководителя грозненского "Мемориала" Оюба Титиева
 
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Выбор редактора
Гусев, сын главного редактора газеты "Московский комсомолец", бьет женщин
www.facebook.com    9.01 19:23 |  число просмотров 940
Гусев, сын главного редактора газеты "Московский комсомолец", бьет женщин 12 декабря Алексей Гусев ударил меня. Кулаком в лицо. Заявление в полицию я написала
 
Пройдемся по истории "бедности" патриарха
blogНезыгарь    7.01 23:22 |  число просмотров 1610
Пройдемся по истории "бедности" патриарха Семья Гундяевых жила на Васильевском острове в 19 метровой квартире. Однако, как вспоминал будущий патриарх, домашняя библиотека составляла около 3 тыс книг
 
Что я думаю про революцию
blogmaxkatz    7.01 19:09 |  число просмотров 1111
Что я думаю про революцию Реальная возможность революции приведёт к тому, что убегут как фейковые официальные, так и серокардинальские неофициальные структуры управления, а власть возьмут те, у кого будет больше силы
 
Фото дня

Видео дня
Цитаты дня
" "Мы должны сделать Россию молодой", – заявил 65-летний усталый человек, идущий на пятый президентский срок. "
24.12 |
blog Dmitry Gudkov
" Я думаю на фоне Грудинина и Собчак дедушка Григорий Алексеевич обречен на позор) Если ему повезет, его может быть не зарегистрируют - это позволило бы вместо унизительного провала благородно изобразит "
24.12 |
blog Alexander Kynev
" Кстати Грудинин и есть реальный кандидат от бизнеса, а не политический импотент Титов. "
23.12 |
blog Alexander Kynev
" Ну что, чемпионат-2017 "Попади на пресс-конференцию Путина и задай ему самый бессмысленный и бесполезный вопрос" начался, делайте ваши ставки. "
14.12 |
blog kpotupchik
" Когда вы читаете новость начинающуюся с "Мутко пожизненно отстранили...", вы же внутри себя надеетесь, что там будет написано не "от посещения Олимпиады", а "от всех государственных должностей"? "
5.12 |
blog Медиатехнолог
" Спасти ситуацию могло бы незамедлительное выдвижение кандидатуры Путина в президенты МОК! "
5.12 |
blog Gleb Pavlovsky
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Статьи дня
Фейкогон: как Никита Михалков свихнулся на почве “альтернативной истории”
Алексей Ковалев  8.01 22:09 |  число просмотров 656
Фейкогон: как Никита Михалков свихнулся на почве “альтернативной истории” Никита Сергеевич не только заслуженнейший режиссёр, но и общественный деятель с гигантским послужным списком, который заканчивается пунктом “Доверенное лицо президента Путина В.В”
Как работает политическая реклама во «ВКонтакте»: Собянину можно, Собчак и Навальному — нет
Никита Лихачёв  6.01 12:45 |  число просмотров 551
Как работает политическая реклама во «ВКонтакте»: Собянину можно, Собчак и Навальному — нет Соцсеть считает политикой попытку взять власть, а не удержать её.
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События
Дело Улюкаева
18.12 |  число просмотров 13268
Дело Улюкаева
Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев приговорен к восьми годам. Его виновность в получении взятки от главы "Роснефти" Игоря Сечина полностью доказана, решила судья
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Кино
"Матильда"
31.10 |  число просмотров 7957
"Матильда"
В России начались показы "Матильды" Алексея Учителя, против которых так яростно боролась депутат Поклонская. Первые зрители удивлены тому, насколько беспомощным вышел фильм
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Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 9287
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Медиа
"Полет пули" и Бубенец
25.12 |  число просмотров 2645
"Полет пули" и Бубенец
В Москве активисты движения SERB сорвали показ документального фильма режиссера Беаты Бубенец "Полет пули", посвященный войне на Донбассе. В соцсетях обсуждают акцию и "нашистское" прошлое Бубенец
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Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |  число просмотров 2671
Нобелевская премия для Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
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