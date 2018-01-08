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|Сталингулаг 8.01 15:41 | 453
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|О дорогой одежде, замужестве с бизнесменом или иностранцем, карьере певицы, косметике, путешествиях и прочем. Но сегодня всё изменилось, теперь девушки хотят стать майором ФСБ
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|Oleg Kashin 8.01 11:35 | 572
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|Где же на самом деле были крещены родители Путина?
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|Ксения Собчак 7.01 23:31 | 393
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|Он ходил по соседям, в собственном доме и какой-то, видимо широко отпраздновавший Рождество сосед, не услышав даже еще мою фамилию, набросился на Сергея с кулаками
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|Незыгарь 7.01 23:22 | 838
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|Семья Гундяевых жила на Васильевском острове в 19 метровой квартире. Однако, как вспоминал будущий патриарх, домашняя библиотека составляла около 3 тыс книг
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|maxkatz 7.01 19:09 | 675
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| Реальная возможность революции приведёт к тому, что убегут как фейковые официальные, так и серокардинальские неофициальные структуры управления, а власть возьмут те, у кого будет больше силы
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