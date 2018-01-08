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Сюжеты
Бан Рамзана
28.12 число просмотров 982 число записей 7
 
Дело Дмитриева
27.12 число просмотров 2439 число записей 13
 
"Полет пули" и Бубенец
25.12 число просмотров 2614 число записей 8
 
Дал ГАЗу
15.12 число просмотров 8703 число записей 24
 
Нейтральный флаг
12.12 число просмотров 6465 число записей 51
 
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Пресс-конференция Путина
15.12 число просмотров 3448 число записей 23
 
"Полет пули" и Бубенец
25.12 число просмотров 2614 число записей 8
 
Новый коммунист
31.12 число просмотров 2019 число записей 20
 
"Нуреев"
12.12 число просмотров 1562 число записей 4
 
Провожая 2017
1.01 число просмотров 1320 число записей 6
 
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Посты дня
О чем мечтала русская женщина 20 лет назад?
blogСталингулаг    8.01 15:41 |  число просмотров 453
О чем мечтала русская женщина 20 лет назад? О дорогой одежде, замужестве с бизнесменом или иностранцем, карьере певицы, косметике, путешествиях и прочем. Но сегодня всё изменилось, теперь девушки хотят стать майором ФСБ
 
Чекистские штучки
blogOleg Kashin    8.01 11:35 |  число просмотров 572
Чекистские штучки Где же на самом деле были крещены родители Путина?
 
Избили нашего сборщика подписей
blogКсения Собчак    7.01 23:31 |  число просмотров 393
Избили нашего сборщика подписей Он ходил по соседям, в собственном доме и какой-то, видимо широко отпраздновавший Рождество сосед, не услышав даже еще мою фамилию, набросился на Сергея с кулаками
 
Пройдемся по истории "бедности" патриарха
blogНезыгарь    7.01 23:22 |  число просмотров 838
Пройдемся по истории "бедности" патриарха Семья Гундяевых жила на Васильевском острове в 19 метровой квартире. Однако, как вспоминал будущий патриарх, домашняя библиотека составляла около 3 тыс книг
 
Что я думаю про революцию
blogmaxkatz    7.01 19:09 |  число просмотров 675
Что я думаю про революцию Реальная возможность революции приведёт к тому, что убегут как фейковые официальные, так и серокардинальские неофициальные структуры управления, а власть возьмут те, у кого будет больше силы
 
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Выбор редактора
"На 4 президентский срок"
blogДмитрий Плюхин    6.01 21:40 |  число просмотров 737
"На 4 президентский срок" Российские студенческие отряды организуют для выдвижения Путина "на четвёртый президентский срок". Обещают благодарственное письмо от губернатора
 
Немножко о "Вагнере"
blogstrelkov-i-i    6.01 12:57 |  число просмотров 1524
Немножко о "Вагнере" Сегодня встретился со старым товарищем, завершившим свой годичный контракт в ЧВК "Вагнер". В той самой роте, которая, штурмуя (вместо сирийцев) Дейр-эз-Зор, побывала в окружении, потеряла более половины личного состава, двух ротных и всех взводных командиров
 
Нет выборов — нет явки
blogАлександр Морозов    5.01 21:26 |  число просмотров 870
Нет выборов — нет явки 28 января. Что будет происходить в этот день в 80 городах России?
 
Фото дня

Видео дня
Цитаты дня
" "Мы должны сделать Россию молодой", – заявил 65-летний усталый человек, идущий на пятый президентский срок. "
24.12 |
blog Dmitry Gudkov
" Я думаю на фоне Грудинина и Собчак дедушка Григорий Алексеевич обречен на позор) Если ему повезет, его может быть не зарегистрируют - это позволило бы вместо унизительного провала благородно изобразит "
24.12 |
blog Alexander Kynev
" Кстати Грудинин и есть реальный кандидат от бизнеса, а не политический импотент Титов. "
23.12 |
blog Alexander Kynev
" Ну что, чемпионат-2017 "Попади на пресс-конференцию Путина и задай ему самый бессмысленный и бесполезный вопрос" начался, делайте ваши ставки. "
14.12 |
blog kpotupchik
" Когда вы читаете новость начинающуюся с "Мутко пожизненно отстранили...", вы же внутри себя надеетесь, что там будет написано не "от посещения Олимпиады", а "от всех государственных должностей"? "
5.12 |
blog Медиатехнолог
" Спасти ситуацию могло бы незамедлительное выдвижение кандидатуры Путина в президенты МОК! "
5.12 |
blog Gleb Pavlovsky
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Статьи дня
Фейкогон: как Никита Михалков свихнулся на почве “альтернативной истории”
Алексей Ковалев  8.01 22:09 |  число просмотров 40
Фейкогон: как Никита Михалков свихнулся на почве “альтернативной истории” Никита Сергеевич не только заслуженнейший режиссёр, но и общественный деятель с гигантским послужным списком, который заканчивается пунктом “Доверенное лицо президента Путина В.В”
Как работает политическая реклама во «ВКонтакте»: Собянину можно, Собчак и Навальному — нет
Никита Лихачёв  6.01 12:45 |  число просмотров 293
Как работает политическая реклама во «ВКонтакте»: Собянину можно, Собчак и Навальному — нет Соцсеть считает политикой попытку взять власть, а не удержать её.
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События
Дело Улюкаева
18.12 |  число просмотров 13238
Дело Улюкаева
Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев приговорен к восьми годам. Его виновность в получении взятки от главы "Роснефти" Игоря Сечина полностью доказана, решила судья
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Кино
"Матильда"
31.10 |  число просмотров 7932
"Матильда"
В России начались показы "Матильды" Алексея Учителя, против которых так яростно боролась депутат Поклонская. Первые зрители удивлены тому, насколько беспомощным вышел фильм
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Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 9269
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Медиа
"Полет пули" и Бубенец
25.12 |  число просмотров 2614
"Полет пули" и Бубенец
В Москве активисты движения SERB сорвали показ документального фильма режиссера Беаты Бубенец "Полет пули", посвященный войне на Донбассе. В соцсетях обсуждают акцию и "нашистское" прошлое Бубенец
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Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |  число просмотров 2652
Нобелевская премия для Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
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