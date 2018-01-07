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|maxkatz 7.01 19:09 | 301
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| Реальная возможность революции приведёт к тому, что убегут как фейковые официальные, так и серокардинальские неофициальные структуры управления, а власть возьмут те, у кого будет больше силы
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|Дмитрий Плюхин 6.01 21:40 | 563
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|Российские студенческие отряды организуют для выдвижения Путина "на четвёртый президентский срок". Обещают благодарственное письмо от губернатора
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|strelkov-i-i 6.01 12:57 | 1236
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|Сегодня встретился со старым товарищем, завершившим свой годичный контракт в ЧВК "Вагнер".
В той самой роте, которая, штурмуя (вместо сирийцев) Дейр-эз-Зор, побывала в окружении, потеряла более половины личного состава, двух ротных и всех взводных командиров
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|Незыгарь 5.01 21:45 | 733
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|Заур Дадаев, признанный судом исполнителем убийства Немцова, будет отбывать 20-летний срок в исправительной колонии строгого режима №9. Направление явно плохой сигнал для чеченского руководства
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|Александр Морозов 5.01 21:26 | 746
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|28 января. Что будет происходить в этот день в 80 городах России?
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