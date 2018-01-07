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Сюжеты
Дело Дмитриева
27.12 число просмотров 2434 число записей 13
 
"Полет пули" и Бубенец
25.12 число просмотров 2604 число записей 8
 
Дело Улюкаева
18.12 число просмотров 13221 число записей 87
 
Дал ГАЗу
15.12 число просмотров 8693 число записей 24
 
Нейтральный флаг
12.12 число просмотров 6458 число записей 51
 
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Пресс-конференция Путина
15.12 число просмотров 3373 число записей 23
 
"Полет пули" и Бубенец
25.12 число просмотров 2604 число записей 8
 
Новый коммунист
31.12 число просмотров 1964 число записей 20
 
"Нуреев"
12.12 число просмотров 1553 число записей 4
 
Провожая 2017
1.01 число просмотров 1217 число записей 6
 
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Посты дня
Что я думаю про революцию
blogmaxkatz    7.01 19:09 |  число просмотров 301
Что я думаю про революцию Реальная возможность революции приведёт к тому, что убегут как фейковые официальные, так и серокардинальские неофициальные структуры управления, а власть возьмут те, у кого будет больше силы
 
"На 4 президентский срок"
blogДмитрий Плюхин    6.01 21:40 |  число просмотров 563
"На 4 президентский срок" Российские студенческие отряды организуют для выдвижения Путина "на четвёртый президентский срок". Обещают благодарственное письмо от губернатора
 
Немножко о "Вагнере"
blogstrelkov-i-i    6.01 12:57 |  число просмотров 1236
Немножко о "Вагнере" Сегодня встретился со старым товарищем, завершившим свой годичный контракт в ЧВК "Вагнер". В той самой роте, которая, штурмуя (вместо сирийцев) Дейр-эз-Зор, побывала в окружении, потеряла более половины личного состава, двух ротных и всех взводных командиров
 
Дадаева этапируют из Москвы в Петрозаводск
blogНезыгарь    5.01 21:45 |  число просмотров 733
Дадаева этапируют из Москвы в Петрозаводск Заур Дадаев, признанный судом исполнителем убийства Немцова, будет отбывать 20-летний срок в исправительной колонии строгого режима №9. Направление явно плохой сигнал для чеченского руководства
 
Нет выборов — нет явки
blogАлександр Морозов    5.01 21:26 |  число просмотров 746
Нет выборов — нет явки 28 января. Что будет происходить в этот день в 80 городах России?
 
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Выбор редактора
Альфа-банк и санкции
blogBuninCo    5.01 11:55 |  число просмотров 729
Альфа-банк и санкции Альфа-банк не сможет работать на прежних условиях с предприятиями российского оборонного комплекса из-за западных санкций. Фактически речь идет о невозможности сотрудничать с компаниями, попавшими под санкции
 
В крупных немецких городах выделены специальные "зоны безопасности" для женщин
blognachMerkel    2.01 13:19 |  число просмотров 1250
В крупных немецких городах выделены специальные "зоны безопасности" для женщин На фоне резонансного убийства афганцем 15-тилетней девочки, которое случилось в предновогоднюю неделю в городке Кандель (Рейнланд-Пфальц), многие немцы решили воздержаться от уличных праздненств
 
Еще немного про цапков в Москве
blogЮлия Галямина    1.01 12:40 |  число просмотров 1764
Еще немного про цапков в Москве Придя в Тимирязевскую академию, Золина уволила около 80 сотрудников и на все ключевые должности назначила своих людей
 
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Цитаты дня
" "Мы должны сделать Россию молодой", – заявил 65-летний усталый человек, идущий на пятый президентский срок. "
24.12 |
blog Dmitry Gudkov
" Я думаю на фоне Грудинина и Собчак дедушка Григорий Алексеевич обречен на позор) Если ему повезет, его может быть не зарегистрируют - это позволило бы вместо унизительного провала благородно изобразит "
24.12 |
blog Alexander Kynev
" Кстати Грудинин и есть реальный кандидат от бизнеса, а не политический импотент Титов. "
23.12 |
blog Alexander Kynev
" Ну что, чемпионат-2017 "Попади на пресс-конференцию Путина и задай ему самый бессмысленный и бесполезный вопрос" начался, делайте ваши ставки. "
14.12 |
blog kpotupchik
" Когда вы читаете новость начинающуюся с "Мутко пожизненно отстранили...", вы же внутри себя надеетесь, что там будет написано не "от посещения Олимпиады", а "от всех государственных должностей"? "
5.12 |
blog Медиатехнолог
" Спасти ситуацию могло бы незамедлительное выдвижение кандидатуры Путина в президенты МОК! "
5.12 |
blog Gleb Pavlovsky
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Статьи дня
Как работает политическая реклама во «ВКонтакте»: Собянину можно, Собчак и Навальному — нет
Никита Лихачёв  6.01 12:45 |  число просмотров 201
Как работает политическая реклама во «ВКонтакте»: Собянину можно, Собчак и Навальному — нет Соцсеть считает политикой попытку взять власть, а не удержать её.
Очень страшные дела
Александр Черных  29.12 17:57 |  число просмотров 1082
Очень страшные дела Этим летом Зло воспользовалось крохотной лазейкой и на законных основаниях проникло в наш мир. С тех пор его тени каждый день, каждый час перемалывают окружающую нас реальность в какое-то абсурдное крошево.
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События
Дело Улюкаева
18.12 |  число просмотров 13221
Дело Улюкаева
Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев приговорен к восьми годам. Его виновность в получении взятки от главы "Роснефти" Игоря Сечина полностью доказана, решила судья
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Кино
"Матильда"
31.10 |  число просмотров 7920
"Матильда"
В России начались показы "Матильды" Алексея Учителя, против которых так яростно боролась депутат Поклонская. Первые зрители удивлены тому, насколько беспомощным вышел фильм
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Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 9262
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Медиа
"Полет пули" и Бубенец
25.12 |  число просмотров 2604
"Полет пули" и Бубенец
В Москве активисты движения SERB сорвали показ документального фильма режиссера Беаты Бубенец "Полет пули", посвященный войне на Донбассе. В соцсетях обсуждают акцию и "нашистское" прошлое Бубенец
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Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |  число просмотров 2645
Нобелевская премия для Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
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