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Сюжеты
Дело Дмитриева
27.12 число просмотров 2391 число записей 13
 
"Полет пули" и Бубенец
25.12 число просмотров 2546 число записей 8
 
Дело Улюкаева
18.12 число просмотров 13144 число записей 87
 
Дал ГАЗу
15.12 число просмотров 8649 число записей 24
 
Нейтральный флаг
12.12 число просмотров 6403 число записей 51
 
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Пресс-конференция Путина
15.12 число просмотров 2978 число записей 23
 
"Полет пули" и Бубенец
25.12 число просмотров 2546 число записей 8
 
Новый коммунист
31.12 число просмотров 1661 число записей 20
 
"Нуреев"
12.12 число просмотров 1509 число записей 4
 
Бан Рамзана
28.12 число просмотров 707 число записей 7
 
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Посты дня
В крупных немецких городах выделены специальные "зоны безопасности" для женщин
blognachMerkel    2.01 13:19 |  число просмотров 336
В крупных немецких городах выделены специальные "зоны безопасности" для женщин На фоне резонансного убийства афганцем 15-тилетней девочки, которое случилось в предновогоднюю неделю в городке Кандель (Рейнланд-Пфальц), многие немцы решили воздержаться от уличных праздненств
 
Пока мы ели оливье
blogAndrey Volna    1.01 17:37 |  число просмотров 920
Пока мы ели оливье Иран уже никогда не будет прежним. Вне зависимости от того, победит революция или нет
 
Еще немного про цапков в Москве
blogЮлия Галямина    1.01 12:40 |  число просмотров 892
Еще немного про цапков в Москве Придя в Тимирязевскую академию, Золина уволила около 80 сотрудников и на все ключевые должности назначила своих людей
 
Помогите жестоко избитому экологу Андрею Рудомахе!
blogЯрослав Никитенко    31.12 23:23 |  число просмотров 500
Помогите жестоко избитому экологу Андрею Рудомахе! Вечером 28 декабря в Краснодаре бандиты напали на экологических активистов, которые возвращались после общественной инспекции незаконной стройки на черноморском побережье, связанной с одноклассником Путина
 
Кто такой Дмитрий Лукьяненко, взрыватель камеры хранения в Питере
blogkpotupchik    31.12 23:13 |  число просмотров 984
Кто такой Дмитрий Лукьяненко, взрыватель камеры хранения в Питере Из него уже пытались сделать и ИГИЛовца, и националиста, и нью-эйджевца, но ничего из этого не подтверждается в его соцсетях — а страница Вконтакте наоборот, гораздо более поучительное чтиво, чем все эти ярлыки
 
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Выбор редактора
"Медиалогия" признала меня блогером года
blogRKadyrov_95    28.12 19:56 |  число просмотров 695
"Медиалогия" признала меня блогером года Мне один товарищ из Америки сказал, что я мешаю властям очень сильно, так как довожу истину до своих подписчиков, а они уже распространяли правду дальше
 
Юрий Дудь — сексист года
blogznachit_net    28.12 19:50 |  число просмотров 1313
Юрий Дудь — сексист года Юра знает, что делает. Он открыто заявляет, что он против того, чтобы девушки были толстыми. Или феминистками. Но мне почему-то трудно поверить, что Дудь – средневековый мудак
 
Быть стукачом очень удобно
blogМария Баронова    28.12 19:26 |  число просмотров 1050
Быть стукачом очень удобно Увидел, что саратовское НКО, помогающее диабетикам, получает пожертвования от представительств иностранных компаний и обивает пороги госучреждений в попытке выбить лекарства для больных — складывается пазл
 
Фото дня

Видео дня
Цитаты дня
" "Мы должны сделать Россию молодой", – заявил 65-летний усталый человек, идущий на пятый президентский срок. "
24.12 |
blog Dmitry Gudkov
" Я думаю на фоне Грудинина и Собчак дедушка Григорий Алексеевич обречен на позор) Если ему повезет, его может быть не зарегистрируют - это позволило бы вместо унизительного провала благородно изобразит "
24.12 |
blog Alexander Kynev
" Кстати Грудинин и есть реальный кандидат от бизнеса, а не политический импотент Титов. "
23.12 |
blog Alexander Kynev
" Ну что, чемпионат-2017 "Попади на пресс-конференцию Путина и задай ему самый бессмысленный и бесполезный вопрос" начался, делайте ваши ставки. "
14.12 |
blog kpotupchik
" Когда вы читаете новость начинающуюся с "Мутко пожизненно отстранили...", вы же внутри себя надеетесь, что там будет написано не "от посещения Олимпиады", а "от всех государственных должностей"? "
5.12 |
blog Медиатехнолог
" Спасти ситуацию могло бы незамедлительное выдвижение кандидатуры Путина в президенты МОК! "
5.12 |
blog Gleb Pavlovsky
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Статьи дня
Очень страшные дела
Александр Черных  29.12 17:57 |  число просмотров 610
Очень страшные дела Этим летом Зло воспользовалось крохотной лазейкой и на законных основаниях проникло в наш мир. С тех пор его тени каждый день, каждый час перемалывают окружающую нас реальность в какое-то абсурдное крошево.
У нас народ изобретательный
Иван Голунов  26.12 10:12 |  число просмотров 1137
У нас народ изобретательный Как устроена московская машина пропаганды
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События
Школьник в Бундестаге
29.11 |  число просмотров 3261
Школьник в Бундестаге
Старшеклассник из Нового Уренгоя выступил на встрече российских и немецких детей в День скорби с рассказом о немецком солдате, погибшем в плену после Сталинградской битвы. Депутатам Госдумы и патриотической общественности рассказ показался не слишком удачным: гимназию уже проверяет Генпрокуратура
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Кино
"Матильда"
31.10 |  число просмотров 7888
"Матильда"
В России начались показы "Матильды" Алексея Учителя, против которых так яростно боролась депутат Поклонская. Первые зрители удивлены тому, насколько беспомощным вышел фильм
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Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 9233
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Медиа
"Полет пули" и Бубенец
25.12 |  число просмотров 2546
"Полет пули" и Бубенец
В Москве активисты движения SERB сорвали показ документального фильма режиссера Беаты Бубенец "Полет пули", посвященный войне на Донбассе. В соцсетях обсуждают акцию и "нашистское" прошлое Бубенец
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Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |  число просмотров 2599
Нобелевская премия для Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
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