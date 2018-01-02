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|nachMerkel 2.01 13:19 | 336
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|На фоне резонансного убийства афганцем 15-тилетней девочки, которое случилось в предновогоднюю неделю в городке Кандель (Рейнланд-Пфальц), многие немцы решили воздержаться от уличных праздненств
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|Andrey Volna 1.01 17:37 | 920
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|Иран уже никогда не будет прежним. Вне зависимости от того, победит революция или нет
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|Юлия Галямина 1.01 12:40 | 892
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|Придя в Тимирязевскую академию, Золина уволила около 80 сотрудников и на все ключевые должности назначила своих людей
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|Ярослав Никитенко 31.12 23:23 | 500
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|Вечером 28 декабря в Краснодаре бандиты напали на экологических активистов, которые возвращались после общественной инспекции незаконной стройки на черноморском побережье, связанной с одноклассником Путина
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|kpotupchik 31.12 23:13 | 984
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|Из него уже пытались сделать и ИГИЛовца, и националиста, и нью-эйджевца, но ничего из этого не подтверждается в его соцсетях — а страница Вконтакте наоборот, гораздо более поучительное чтиво, чем все эти ярлыки
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|RKadyrov_95 28.12 19:56 | 695
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|Мне один товарищ из Америки сказал, что я мешаю властям очень сильно, так как довожу истину до своих подписчиков, а они уже распространяли правду дальше
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|znachit_net 28.12 19:50 | 1313
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|Юра знает, что делает. Он открыто заявляет, что он против того, чтобы девушки были толстыми. Или феминистками. Но мне почему-то трудно поверить, что Дудь – средневековый мудак
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|Мария Баронова 28.12 19:26 | 1050
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|Увидел, что саратовское НКО, помогающее диабетикам, получает пожертвования от представительств иностранных компаний и обивает пороги госучреждений в попытке выбить лекарства для больных — складывается пазл
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