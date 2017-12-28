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|RKadyrov_95 28.12 19:56 | 120
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|Мне один товарищ из Америки сказал, что я мешаю властям очень сильно, так как довожу истину до своих подписчиков, а они уже распространяли правду дальше
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|znachit_net 28.12 19:50 | 185
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|Юра знает, что делает. Он открыто заявляет, что он против того, чтобы девушки были толстыми. Или феминистками. Но мне почему-то трудно поверить, что Дудь – средневековый мудак
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|Мария Баронова 28.12 19:26 | 161
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|Увидел, что саратовское НКО, помогающее диабетикам, получает пожертвования от представительств иностранных компаний и обивает пороги госучреждений в попытке выбить лекарства для больных — складывается пазл
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|/julia_galyamina 28.12 17:39 | 202
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|Выборов нет, но даже те люди, которые это понимают, продолжают строить свою политическую стратегию вокруг этих несуществующих выборов. Алексей Навальный, объявляя "электоральную забастовку"– и тот действует в рамках навязанных ему правил игры
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|Ilya Barabanov 28.12 13:31 | 538
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|До войны он был индивидуальным предпринимателем. На фоне других пленных, старавшихся выбирать аккуратные формулировки, Алексей о том, что происходит, говорил вполне прямо
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