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Сюжеты
Дело Дмитриева
27.12 число просмотров 2363 число записей 13
 
"Полет пули" и Бубенец
25.12 число просмотров 2488 число записей 8
 
Дело Улюкаева
18.12 число просмотров 13090 число записей 87
 
Дал ГАЗу
15.12 число просмотров 8614 число записей 24
 
Керимов во Франции
6.12 число просмотров 3264 число записей 11
 
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Пресс-конференция Путина
15.12 число просмотров 2613 число записей 23
 
Логотип выборов
30.11 число просмотров 2539 число записей 4
 
"Полет пули" и Бубенец
25.12 число просмотров 2488 число записей 8
 
Горячая ночь
30.11 число просмотров 2016 число записей 6
 
Ритуальное расследование
29.11 число просмотров 1652 число записей 7
 
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Посты дня
"Медиалогия" признала меня блогером года
blogRKadyrov_95    28.12 19:56 |  число просмотров 120
"Медиалогия" признала меня блогером года Мне один товарищ из Америки сказал, что я мешаю властям очень сильно, так как довожу истину до своих подписчиков, а они уже распространяли правду дальше
 
Юрий Дудь — сексист года
blogznachit_net    28.12 19:50 |  число просмотров 185
Юрий Дудь — сексист года Юра знает, что делает. Он открыто заявляет, что он против того, чтобы девушки были толстыми. Или феминистками. Но мне почему-то трудно поверить, что Дудь – средневековый мудак
 
Быть стукачом очень удобно
blogМария Баронова    28.12 19:26 |  число просмотров 161
Быть стукачом очень удобно Увидел, что саратовское НКО, помогающее диабетикам, получает пожертвования от представительств иностранных компаний и обивает пороги госучреждений в попытке выбить лекарства для больных — складывается пазл
 
Другая стратегия
blog/julia_galyamina    28.12 17:39 |  число просмотров 202
Другая стратегия Выборов нет, но даже те люди, которые это понимают, продолжают строить свою политическую стратегию вокруг этих несуществующих выборов. Алексей Навальный, объявляя "электоральную забастовку"– и тот действует в рамках навязанных ему правил игры
 
Обычный солдат из Харькова Алексей Кириченко
blogIlya Barabanov    28.12 13:31 |  число просмотров 538
Обычный солдат из Харькова Алексей Кириченко До войны он был индивидуальным предпринимателем. На фоне других пленных, старавшихся выбирать аккуратные формулировки, Алексей о том, что происходит, говорил вполне прямо
 
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Выбор редактора
28 и 29 декабря в ДК "Делай культуру" заработает поп-ап-стор "Медиазоны"
blogМедиазона    27.12 18:07 |  число просмотров 255
28 и 29 декабря в ДК "Делай культуру" заработает поп-ап-стор "Медиазоны" Там же 28 декабря Надежда Толоконникова представит футболки со своим дизайном, а Антон Шило расскажет о посвященном событиям 6 мая 2012 года рисунке
 
Digital оленевод
blogSvetlana Kolchurina    26.12 20:59 |  число просмотров 1203
Digital оленевод Сергей Васильевич быстро понимает как работает цифровая техника. А ведь по сегодняшним меркам формального образования его можно считать безграмотным. Он всего лишь два класса закончил
 
Помните такого депутата Сильнова?
www.facebook.com    25.12 16:04 |  число просмотров 1695
Помните такого депутата Сильнова? Майнил товарищ, так что накрыли контору, а заодно и ключи от подвалов Академического обнаружили
 
Фото дня

Видео дня
Цитаты дня
" "Мы должны сделать Россию молодой", – заявил 65-летний усталый человек, идущий на пятый президентский срок. "
24.12 |
blog Dmitry Gudkov
" Я думаю на фоне Грудинина и Собчак дедушка Григорий Алексеевич обречен на позор) Если ему повезет, его может быть не зарегистрируют - это позволило бы вместо унизительного провала благородно изобразит "
24.12 |
blog Alexander Kynev
" Кстати Грудинин и есть реальный кандидат от бизнеса, а не политический импотент Титов. "
23.12 |
blog Alexander Kynev
" Ну что, чемпионат-2017 "Попади на пресс-конференцию Путина и задай ему самый бессмысленный и бесполезный вопрос" начался, делайте ваши ставки. "
14.12 |
blog kpotupchik
" Когда вы читаете новость начинающуюся с "Мутко пожизненно отстранили...", вы же внутри себя надеетесь, что там будет написано не "от посещения Олимпиады", а "от всех государственных должностей"? "
5.12 |
blog Медиатехнолог
" Спасти ситуацию могло бы незамедлительное выдвижение кандидатуры Путина в президенты МОК! "
5.12 |
blog Gleb Pavlovsky
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Статьи дня
У нас народ изобретательный
Иван Голунов  26.12 10:12 |  число просмотров 747
У нас народ изобретательный Как устроена московская машина пропаганды
Кого власти США назвали «ворами в законе» и внесли в санкционный список
Юлия Сапронова, Маргарита Алехина  23.12 01:10 |  число просмотров 1163
Кого власти США назвали «ворами в законе» и внесли в санкционный список Минфин США опубликовал новый санкционный список, куда внес имена 10 человек из России и стран бывшего СССР. Санкции введены в рамках борьбы против организации «Воры в законе», говорится в заявлении Минфина США
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События
Школьник в Бундестаге
29.11 |  число просмотров 3220
Школьник в Бундестаге
Старшеклассник из Нового Уренгоя выступил на встрече российских и немецких детей в День скорби с рассказом о немецком солдате, погибшем в плену после Сталинградской битвы. Депутатам Госдумы и патриотической общественности рассказ показался не слишком удачным: гимназию уже проверяет Генпрокуратура
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Кино
"Матильда"
31.10 |  число просмотров 7849
"Матильда"
В России начались показы "Матильды" Алексея Учителя, против которых так яростно боролась депутат Поклонская. Первые зрители удивлены тому, насколько беспомощным вышел фильм
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Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 9208
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Медиа
"Полет пули" и Бубенец
25.12 |  число просмотров 2488
"Полет пули" и Бубенец
В Москве активисты движения SERB сорвали показ документального фильма режиссера Беаты Бубенец "Полет пули", посвященный войне на Донбассе. В соцсетях обсуждают акцию и "нашистское" прошлое Бубенец
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Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |  число просмотров 2563
Нобелевская премия для Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
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