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Сюжеты
Дал ГАЗу
15.12 число просмотров 8448 число записей 24
 
"Полет пули" и Бубенец
10.12 число просмотров 1758 число записей 7
 
Керимов во Франции
6.12 число просмотров 3093 число записей 11
 
Блогеры против: Аэрофлот
3.12 число просмотров 39561 число записей 103
 
Горячая ночь
30.11 число просмотров 1684 число записей 6
 
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30.11 число просмотров 2330 число записей 4
 
Пресс-конференция Путина
15.12 число просмотров 2185 число записей 23
 
"Полет пули" и Бубенец
25.12 число просмотров 1758 число записей 8
 
Горячая ночь
30.11 число просмотров 1684 число записей 6
 
Ритуальное расследование
29.11 число просмотров 1449 число записей 7
 
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Котик дня
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  • Сторонники Навального увидели в Памфиловой Чурова
  • Сторонники Навального увидели в Памфиловой Чурова (Источник) Прямая ссылка на эту картинку
    25.12 21:06 | blogshaveddinov


Посты дня
Про национальную китайскую систему мониторинга и идентификации людей
blogtechsparks    25.12 20:54 |  число просмотров 147
Про национальную китайскую систему мониторинга и идентификации людей Сколько времени потребуется на задержание, если человек будет перемещаться по Пекину, находясь в базе опасных лиц? Ответ получен: семь минут
 
Помните такого депутата Сильнова?
www.facebook.com    25.12 16:04 |  число просмотров 498
Помните такого депутата Сильнова? Майнил товарищ, так что накрыли контору, а заодно и ключи от подвалов Академического обнаружили
 
Как сейчас выглядит Света из Иваново
blogpolydi    24.12 21:19 |  число просмотров 1363
Как сейчас выглядит Света из Иваново Эта та девушка, которая про "стали более лучше одеваться" вещала
 
По горячим следам
blogIlya Yashin    24.12 18:38 |  число просмотров 409
По горячим следам Полицейское начальство уже заявило, что составило на меня административный материал. Значит, будет суд, в рамах которого меня попытаются арестовать или оштрафовать. Ну что ж, буду защищаться
 
Ученые, рыбаки, они же православные
blogАркадий Бабченко    24.12 17:32 |  число просмотров 904
Ученые, рыбаки, они же православные Кто вообще эти ученые? Где хоть одна фамилия? Полез смотреть. Путин и рыбаки, Путин и православные, Путин и обед. Да. Все-таки не нравятся мне эти ученые
 
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Выбор редактора
Кто-то запустил фейк о гибели Алексея Навального
blogMash    23.12 00:39 |  число просмотров 1092
Кто-то запустил фейк о гибели Алексея Навального Он ответил, что ест пельмени. И понеслось
 
Прозрела и противно, что была тупой и спокойной
blogМария Мускевич    22.12 19:16 |  число просмотров 997
Прозрела и противно, что была тупой и спокойной Вчера первый раз своими глазами увидела, как судья планомерно исключает все доводы адвоката и именно "шьет" дело. Каких бы не было разных мнений о том, что "фотограф по любому участник акции"
 
Лучшая общественная работа — это напоминать про палачей и террористов из ФСБ
blogМаша Алехина    21.12 20:38 |  число просмотров 722
Лучшая общественная работа — это напоминать про палачей и террористов из ФСБ Вчера, в день чекиста, мы пришли поздравить палачей с праздником палачей, а фарсовый суд, который волнует только чтобы никто не улыбался: осудил меня на 40 часов "общественных работ"
 
Фото дня

Видео дня
Цитаты дня
" "Мы должны сделать Россию молодой", – заявил 65-летний усталый человек, идущий на пятый президентский срок. "
24.12 |
blog Dmitry Gudkov
" Я думаю на фоне Грудинина и Собчак дедушка Григорий Алексеевич обречен на позор) Если ему повезет, его может быть не зарегистрируют - это позволило бы вместо унизительного провала благородно изобразит "
24.12 |
blog Alexander Kynev
" Кстати Грудинин и есть реальный кандидат от бизнеса, а не политический импотент Титов. "
23.12 |
blog Alexander Kynev
" Ну что, чемпионат-2017 "Попади на пресс-конференцию Путина и задай ему самый бессмысленный и бесполезный вопрос" начался, делайте ваши ставки. "
14.12 |
blog kpotupchik
" Когда вы читаете новость начинающуюся с "Мутко пожизненно отстранили...", вы же внутри себя надеетесь, что там будет написано не "от посещения Олимпиады", а "от всех государственных должностей"? "
5.12 |
blog Медиатехнолог
" Спасти ситуацию могло бы незамедлительное выдвижение кандидатуры Путина в президенты МОК! "
5.12 |
blog Gleb Pavlovsky
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Статьи дня
Кого власти США назвали «ворами в законе» и внесли в санкционный список
Юлия Сапронова, Маргарита Алехина  23.12 01:10 |  число просмотров 465
Кого власти США назвали «ворами в законе» и внесли в санкционный список Минфин США опубликовал новый санкционный список, куда внес имена 10 человек из России и стран бывшего СССР. Санкции введены в рамках борьбы против организации «Воры в законе», говорится в заявлении Минфина США
Их не видно, но они решают вопросы
Таисия Бекбулатова  22.12 13:14 |  число просмотров 456
Их не видно, но они решают вопросы Как работают российские лоббисты, джиарщики и «решалы» — посредники между бизнесом и государством
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События
Школьник в Бундестаге
29.11 |  число просмотров 2765
Школьник в Бундестаге
Старшеклассник из Нового Уренгоя выступил на встрече российских и немецких детей в День скорби с рассказом о немецком солдате, погибшем в плену после Сталинградской битвы. Депутатам Госдумы и патриотической общественности рассказ показался не слишком удачным: гимназию уже проверяет Генпрокуратура
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Кино
"Матильда"
31.10 |  число просмотров 7435
"Матильда"
В России начались показы "Матильды" Алексея Учителя, против которых так яростно боролась депутат Поклонская. Первые зрители удивлены тому, насколько беспомощным вышел фильм
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Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 8803
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Медиа
"Полет пули" и Бубенец
25.12 |  число просмотров 1758
"Полет пули" и Бубенец
В Москве активисты движения SERB сорвали показ документального фильма режиссера Беаты Бубенец "Полет пули", посвященный войне на Донбассе. В соцсетях обсуждают акцию и "нашистское" прошлое Бубенец
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Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |  число просмотров 2159
Нобелевская премия для Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
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