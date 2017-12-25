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|techsparks 25.12 20:54 | 150
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|Сколько времени потребуется на задержание, если человек будет перемещаться по Пекину, находясь в базе опасных лиц? Ответ получен: семь минут
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|www.facebook.com 25.12 16:04 | 500
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|Майнил товарищ, так что накрыли контору, а заодно и ключи от подвалов Академического обнаружили
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|polydi 24.12 21:19 | 1363
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|Эта та девушка, которая про "стали более лучше одеваться" вещала
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|Ilya Yashin 24.12 18:38 | 409
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|Полицейское начальство уже заявило, что составило на меня административный материал. Значит, будет суд, в рамах которого меня попытаются арестовать или оштрафовать. Ну что ж, буду защищаться
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|Аркадий Бабченко 24.12 17:32 | 904
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|Кто вообще эти ученые? Где хоть одна фамилия? Полез смотреть. Путин и рыбаки, Путин и православные, Путин и обед. Да. Все-таки не нравятся мне эти ученые
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