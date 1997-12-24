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Сюжеты
Дал ГАЗу
15.12 число просмотров 8365 число записей 24
 
"Полет пули" и Бубенец
10.12 число просмотров 1579 число записей 7
 
Керимов во Франции
6.12 число просмотров 3005 число записей 11
 
Блогеры против: Аэрофлот
3.12 число просмотров 39477 число записей 103
 
Горячая ночь
30.11 число просмотров 1516 число записей 6
 
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30.11 число просмотров 2150 число записей 4
 
Пресс-конференция Путина
15.12 число просмотров 1926 число записей 23
 
"Полет пули" и Бубенец
10.12 число просмотров 1579 число записей 7
 
Горячая ночь
30.11 число просмотров 1516 число записей 6
 
Ритуальное расследование
29.11 число просмотров 1292 число записей 7
 
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Котик дня
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Посты дня
Как сейчас выглядит Света из Иваново
blogpolydi    24.12 21:19 |  число просмотров 97
Как сейчас выглядит Света из Иваново Эта та девушка, которая про «стали более лучше одеваться» вещала
 
По горячим следам
blogIlya Yashin    24.12 18:38 |  число просмотров 134
По горячим следам Полицейское начальство уже заявило, что составило на меня административный материал. Значит, будет суд, в рамах которого меня попытаются арестовать или оштрафовать. Ну что ж, буду защищаться
 
Ученые, рыбаки, они же православные
blogАркадий Бабченко    24.12 17:32 |  число просмотров 316
Ученые, рыбаки, они же православные Кто вообще эти ученые? Где хоть одна фамилия? Полез смотреть. Путин и рыбаки, Путин и православные, Путин и обед. Да. Все-таки не нравятся мне эти ученые
 
Жир!
blogРоман Зайцев    23.12 19:10 |  число просмотров 697
Жир! Давно доходили слухи, что собачий жир продается в некоторых монастырях, но не предавал значения. А ведь это правда
 
Кто-то запустил фейк о гибели Алексея Навального
blogMash    23.12 00:39 |  число просмотров 844
Кто-то запустил фейк о гибели Алексея Навального Он ответил, что ест пельмени. И понеслось
 
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Выбор редактора
"Не надо ко мне прислоняться своими сиськами"
blogЛоготип Фонда "Общественный вердикт"    20.12 22:54 |  число просмотров 1211
"Не надо ко мне прислоняться своими сиськами" В Краснодарском краевом суде руководитель "Мемориала" и юрист "Общественного вердикта" подверглись назойливым приставаниям неизвестных с микрофоном "НТВ"
 
Все депутаты ГД, все сенаторы - это вы сделали это!
blogAlena Popova    19.12 21:48 |  число просмотров 1990
Все депутаты ГД, все сенаторы - это вы сделали это! Это Настя Овсянникова, ей 28 лет, умерла она 14 числа после побоев зверья по имени Максим. У Насти осталась дочь.
 
В Facebook я подписан на мэров Ярославля и Риги
blogAlexandre Tikhonov    17.12 17:28 |  число просмотров 1485
В Facebook я подписан на мэров Ярославля и Риги Сейчас будет сравнение двух аккаунтов в стиле "Говно — о@@енно", как Артемий Лебедев делает. Говно: Facebook-аккаунт мэра Ярославля Владимира Слепцова
 
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Цитаты дня
" "Мы должны сделать Россию молодой", – заявил 65-летний усталый человек, идущий на пятый президентский срок. "
24.12 |
blog Dmitry Gudkov
" Я думаю на фоне Грудинина и Собчак дедушка Григорий Алексеевич обречен на позор) Если ему повезет, его может быть не зарегистрируют - это позволило бы вместо унизительного провала благородно изобразит "
24.12 |
blog Alexander Kynev
" Кстати Грудинин и есть реальный кандидат от бизнеса, а не политический импотент Титов. "
23.12 |
blog Alexander Kynev
" Ну что, чемпионат-2017 "Попади на пресс-конференцию Путина и задай ему самый бессмысленный и бесполезный вопрос" начался, делайте ваши ставки. "
14.12 |
blog kpotupchik
" Когда вы читаете новость начинающуюся с "Мутко пожизненно отстранили...", вы же внутри себя надеетесь, что там будет написано не "от посещения Олимпиады", а "от всех государственных должностей"? "
5.12 |
blog Медиатехнолог
" Спасти ситуацию могло бы незамедлительное выдвижение кандидатуры Путина в президенты МОК! "
5.12 |
blog Gleb Pavlovsky
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Статьи дня
Кого власти США назвали «ворами в законе» и внесли в санкционный список
Юлия Сапронова, Маргарита Алехина  23.12 01:10 |  число просмотров 303
Кого власти США назвали «ворами в законе» и внесли в санкционный список Минфин США опубликовал новый санкционный список, куда внес имена 10 человек из России и стран бывшего СССР. Санкции введены в рамках борьбы против организации «Воры в законе», говорится в заявлении Минфина США
Их не видно, но они решают вопросы
Таисия Бекбулатова  22.12 13:14 |  число просмотров 313
Их не видно, но они решают вопросы Как работают российские лоббисты, джиарщики и «решалы» — посредники между бизнесом и государством
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События
Школьник в Бундестаге
29.11 |  число просмотров 2707
Школьник в Бундестаге
Старшеклассник из Нового Уренгоя выступил на встрече российских и немецких детей в День скорби с рассказом о немецком солдате, погибшем в плену после Сталинградской битвы. Депутатам Госдумы и патриотической общественности рассказ показался не слишком удачным: гимназию уже проверяет Генпрокуратура
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Кино
"Матильда"
31.10 |  число просмотров 7395
"Матильда"
В России начались показы "Матильды" Алексея Учителя, против которых так яростно боролась депутат Поклонская. Первые зрители удивлены тому, насколько беспомощным вышел фильм
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Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 8767
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Медиа
"Полет пули" и Бубенец
10.12 |  число просмотров 1579
"Полет пули" и Бубенец
В Москве активисты движения SERB сорвали показ документального фильма режиссера Беаты Бубенец "Полет пули", посвященный войне на Донбассе. В соцсетях обсуждают акцию и "нашистское" прошлое Бубенец
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Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |  число просмотров 2116
Нобелевская премия для Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
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