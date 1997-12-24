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|polydi 24.12 21:19 | 97
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|Эта та девушка, которая про «стали более лучше одеваться» вещала
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|Ilya Yashin 24.12 18:38 | 134
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|Полицейское начальство уже заявило, что составило на меня административный материал. Значит, будет суд, в рамах которого меня попытаются арестовать или оштрафовать. Ну что ж, буду защищаться
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|Аркадий Бабченко 24.12 17:32 | 316
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|Кто вообще эти ученые? Где хоть одна фамилия? Полез смотреть. Путин и рыбаки, Путин и православные, Путин и обед. Да. Все-таки не нравятся мне эти ученые
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|Роман Зайцев 23.12 19:10 | 697
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|Давно доходили слухи, что собачий жир продается в некоторых монастырях, но не предавал значения.
А ведь это правда
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|Mash 23.12 00:39 | 844
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|Он ответил, что ест пельмени. И понеслось
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