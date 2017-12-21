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Сюжеты
Дал ГАЗу
15.12 число просмотров 8355 число записей 24
 
Кандидат Собчак
15.12 число просмотров 8828 число записей 71
 
Керимов во Франции
6.12 число просмотров 2995 число записей 11
 
Блогеры против: Аэрофлот
3.12 число просмотров 39466 число записей 103
 
Горячая ночь
30.11 число просмотров 1512 число записей 6
 
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Логотип выборов
30.11 число просмотров 2144 число записей 4
 
Пресс-конференция Путина
15.12 число просмотров 1842 число записей 23
 
"Полет пули" и Бубенец
10.12 число просмотров 1534 число записей 7
 
Горячая ночь
30.11 число просмотров 1512 число записей 6
 
Ритуальное расследование
29.11 число просмотров 1289 число записей 7
 
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Котик дня
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Посты дня
Жир!
blogРоман Зайцев    23.12 19:10 |  число просмотров 212
Жир! Давно доходили слухи, что собачий жир продается в некоторых монастырях, но не предавал значения. А ведь это правда
 
Кто-то запустил фейк о гибели Алексея Навального
blogMash    23.12 00:39 |  число просмотров 570
Кто-то запустил фейк о гибели Алексея Навального Он ответил, что ест пельмени. И понеслось
 
Прозрела и противно, что была тупой и спокойной
blogМария Мускевич    22.12 19:16 |  число просмотров 652
Прозрела и противно, что была тупой и спокойной Вчера первый раз своими глазами увидела, как судья планомерно исключает все доводы адвоката и именно "шьет" дело. Каких бы не было разных мнений о том, что "фотограф по любому участник акции"
 
Зачем Яшин и Навальный сейчас пишут, что я мешаю им организовывать праздник?
blogDmitry Gudkov    22.12 18:01 |  число просмотров 401
Зачем Яшин и Навальный сейчас пишут, что я мешаю им организовывать праздник? Поскольку вы попросили меня отозвать заявку на согласованный митинг, то призываю вас серьёзно подумать о мерах безопасности для участников праздника. И перестаньте истерить, всегда есть телефон, чтобы уточнить позицию перед тем, как что-то написать в твиттер
 
На президентские выборы от КПРФ пойдёт Павел Грудинин
blogКрасный Сион    21.12 22:11 |  число просмотров 772
На президентские выборы от КПРФ пойдёт Павел Грудинин Это директор подмосковного совхоза им. Ленина (80% урожая клубники в Московском регионе приходится на его хозяйство), красный директор. Вполне себе нормальный восточно-европейский хозяйственник
 
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Выбор редактора
"Не надо ко мне прислоняться своими сиськами"
blogЛоготип Фонда "Общественный вердикт"    20.12 22:54 |  число просмотров 1074
"Не надо ко мне прислоняться своими сиськами" В Краснодарском краевом суде руководитель "Мемориала" и юрист "Общественного вердикта" подверглись назойливым приставаниям неизвестных с микрофоном "НТВ"
 
Все депутаты ГД, все сенаторы - это вы сделали это!
blogAlena Popova    19.12 21:48 |  число просмотров 1830
Все депутаты ГД, все сенаторы - это вы сделали это! Это Настя Овсянникова, ей 28 лет, умерла она 14 числа после побоев зверья по имени Максим. У Насти осталась дочь.
 
В Facebook я подписан на мэров Ярославля и Риги
blogAlexandre Tikhonov    17.12 17:28 |  число просмотров 1418
В Facebook я подписан на мэров Ярославля и Риги Сейчас будет сравнение двух аккаунтов в стиле "Говно — о@@енно", как Артемий Лебедев делает. Говно: Facebook-аккаунт мэра Ярославля Владимира Слепцова
 
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Цитаты дня
" Кстати Грудинин и есть реальный кандидат от бизнеса, а не политический импотент Титов. "
23.12 |
blog Alexander Kynev
" Ну что, чемпионат-2017 "Попади на пресс-конференцию Путина и задай ему самый бессмысленный и бесполезный вопрос" начался, делайте ваши ставки. "
14.12 |
blog kpotupchik
" Когда вы читаете новость начинающуюся с "Мутко пожизненно отстранили...", вы же внутри себя надеетесь, что там будет написано не "от посещения Олимпиады", а "от всех государственных должностей"? "
5.12 |
blog Медиатехнолог
" Спасти ситуацию могло бы незамедлительное выдвижение кандидатуры Путина в президенты МОК! "
5.12 |
blog Gleb Pavlovsky
" Это не заговор, это следствие уязвимости России, решившей, что может разбогатеть и пользоваться благами цивилизованного капитализма, пугая тех самых капиталистов своими "бряцаньями" и хакерами. "
22.11 |
blog BuninCo
" И вот опять в России сто лет промелькнули, как обычно, бесцельно и бессмысленно, и ценой гор трупов и рек крови она достигла того же, что и имела. "
7.11 |
blog Alexander Osovtsov
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Статьи дня
Кого власти США назвали «ворами в законе» и внесли в санкционный список
Юлия Сапронова, Маргарита Алехина  23.12 01:10 |  число просмотров 180
Кого власти США назвали «ворами в законе» и внесли в санкционный список Минфин США опубликовал новый санкционный список, куда внес имена 10 человек из России и стран бывшего СССР. Санкции введены в рамках борьбы против организации «Воры в законе», говорится в заявлении Минфина США
Их не видно, но они решают вопросы
Таисия Бекбулатова  22.12 13:14 |  число просмотров 219
Их не видно, но они решают вопросы Как работают российские лоббисты, джиарщики и «решалы» — посредники между бизнесом и государством
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События
Школьник в Бундестаге
29.11 |  число просмотров 2701
Школьник в Бундестаге
Старшеклассник из Нового Уренгоя выступил на встрече российских и немецких детей в День скорби с рассказом о немецком солдате, погибшем в плену после Сталинградской битвы. Депутатам Госдумы и патриотической общественности рассказ показался не слишком удачным: гимназию уже проверяет Генпрокуратура
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Кино
"Матильда"
31.10 |  число просмотров 7390
"Матильда"
В России начались показы "Матильды" Алексея Учителя, против которых так яростно боролась депутат Поклонская. Первые зрители удивлены тому, насколько беспомощным вышел фильм
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Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 8760
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Медиа
"Полет пули" и Бубенец
10.12 |  число просмотров 1534
"Полет пули" и Бубенец
В Москве активисты движения SERB сорвали показ документального фильма режиссера Беаты Бубенец "Полет пули", посвященный войне на Донбассе. В соцсетях обсуждают акцию и "нашистское" прошлое Бубенец
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Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |  число просмотров 2109
Нобелевская премия для Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
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