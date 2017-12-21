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|Роман Зайцев 23.12 19:10 | 212
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|Давно доходили слухи, что собачий жир продается в некоторых монастырях, но не предавал значения.
А ведь это правда
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|Mash 23.12 00:39 | 570
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|Он ответил, что ест пельмени. И понеслось
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|Мария Мускевич 22.12 19:16 | 652
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|Вчера первый раз своими глазами увидела, как судья планомерно исключает все доводы адвоката и именно "шьет" дело. Каких бы не было разных мнений о том, что "фотограф по любому участник акции"
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|Dmitry Gudkov 22.12 18:01 | 401
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|Поскольку вы попросили меня отозвать заявку на согласованный митинг, то призываю вас серьёзно подумать о мерах безопасности для участников праздника. И перестаньте истерить, всегда есть телефон, чтобы уточнить позицию перед тем, как что-то написать в твиттер
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|Красный Сион 21.12 22:11 | 772
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|Это директор подмосковного совхоза им. Ленина (80% урожая клубники в Московском регионе приходится на его хозяйство), красный директор. Вполне себе нормальный восточно-европейский хозяйственник
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|Кстати Грудинин и есть реальный кандидат от бизнеса, а не политический импотент Титов.
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|23.12 |
| Alexander Kynev
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|Ну что, чемпионат-2017 "Попади на пресс-конференцию Путина и задай ему самый бессмысленный и бесполезный вопрос" начался, делайте ваши ставки.
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|14.12 |
| kpotupchik
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|Когда вы читаете новость начинающуюся с "Мутко пожизненно отстранили...", вы же внутри себя надеетесь, что там будет написано не "от посещения Олимпиады", а "от всех государственных должностей"?
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|5.12 |
| Медиатехнолог
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|Спасти ситуацию могло бы незамедлительное выдвижение кандидатуры Путина в президенты МОК!
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|5.12 |
| Gleb Pavlovsky
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|Это не заговор, это следствие уязвимости России, решившей, что может разбогатеть и пользоваться благами цивилизованного капитализма, пугая тех самых капиталистов своими "бряцаньями" и хакерами.
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|22.11 |
| BuninCo
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|И вот опять в России сто лет промелькнули, как обычно, бесцельно и бессмысленно, и ценой гор трупов и рек крови она достигла того же, что и имела.
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|7.11 |
| Alexander Osovtsov
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