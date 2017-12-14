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Сюжеты
Кандидат Собчак
15.12 число просмотров 8735 число записей 71
 
Керимов во Франции
6.12 число просмотров 2908 число записей 11
 
Блогеры против: Аэрофлот
3.12 число просмотров 39298 число записей 103
 
Горячая ночь
30.11 число просмотров 1465 число записей 6
 
Логотип выборов
30.11 число просмотров 2074 число записей 4
 
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Самое читаемое
Керимов во Франции
6.12 число просмотров 2908 число записей 11
 
Школьник в Бундестаге
29.11 число просмотров 2609 число записей 14
 
Россияна, вперед!
18.11 число просмотров 2473 число записей 3
 
Выброс рутения
22.11 число просмотров 2280 число записей 4
 
Логотип выборов
30.11 число просмотров 2074 число записей 4
 
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Котик дня
все котики дня
  • Вопрос Собчак на пресс-концеренции В.Путина
  • Вопрос Собчак на пресс-концеренции В.Путина (Источник) Прямая ссылка на эту картинку
    14.12 19:35 | t.me


Посты дня
Летуаль клеймит своих сотрудников
blogKsenia Alferova    16.12 21:33 |  число просмотров 265
Летуаль клеймит своих сотрудников Вдумайтесь! Руководство компании заставляет своих сотрудников каждый день писать на лице цифры!
 
«Своего первого русского я убил в 16 лет». Жизненный путь Героя России
blogОсторожнооратор    15.12 23:09 |  число просмотров 7523
«Своего первого русского я убил в 16 лет». Жизненный путь Героя России Текст о Рамзане Кадырове, удаленный из блога на сайте Sports.ru
 
Улюкаева посадил Путин
blogВенедиктов    15.12 17:41 |  число просмотров 959
Улюкаева посадил Путин А не Сечин, как пишут многие наблюдатели
 
Это у нас все через ж
blogСергей Смирнов    15.12 16:10 |  число просмотров 697
Это у нас все через ж А потом начались вопросы: "Ну вот как думаете, какие будут ключевые темы для президентской кампании Владимира Путина?". НИКАКИЕ!
 
Дыра, через которую РКН может перебанить больше половины интернета
blogtrsch    15.12 14:59 |  число просмотров 627
Дыра, через которую РКН может перебанить больше половины интернета Роскомнадзор с какого-то перепуга решил, что любая ссылка на сайт из "запретного списка" — это "распространение информации". Соответственно, он готов банить сайты, которые сослались на запрещенные сайты, и так далее, и так далее
 
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Выбор редактора
Где в России жить хорошо (в 2017-м)?
blogИлья Варламов    12.12 14:46 |  число просмотров 1394
Где в России жить хорошо (в 2017-м)? Средний российский город расходует на одного жителя 31 100 рублей в год. Если посчитать среднее значение без учёта Москвы, выйдет 28 600 рублей; без учёта Москвы и Питера – 27 300 рублей
 
Осторожно, разводка с "разбитым телефоном"
blogМихаил Шевчук    11.12 22:58 |  число просмотров 3762
Осторожно, разводка с "разбитым телефоном" На выходных стал в магазине свидетелем разводки с "разбитым телефоном". Видел ее уже второй раз (первый - летом в ЦПКиО)
 
Я вляпалась в какое-то дерьмо
blogМария Орлова    11.12 22:45 |  число просмотров 2086
Я вляпалась в какое-то дерьмо Это же до чего довели центральный телеканал страны, что люди от него шарахаются в ужасе!
 
Фото дня

Видео дня
Цитаты дня
" Ну что, чемпионат-2017 "Попади на пресс-конференцию Путина и задай ему самый бессмысленный и бесполезный вопрос" начался, делайте ваши ставки. "
14.12 |
blog kpotupchik
" Когда вы читаете новость начинающуюся с "Мутко пожизненно отстранили...", вы же внутри себя надеетесь, что там будет написано не "от посещения Олимпиады", а "от всех государственных должностей"? "
5.12 |
blog Медиатехнолог
" Спасти ситуацию могло бы незамедлительное выдвижение кандидатуры Путина в президенты МОК! "
5.12 |
blog Gleb Pavlovsky
" Это не заговор, это следствие уязвимости России, решившей, что может разбогатеть и пользоваться благами цивилизованного капитализма, пугая тех самых капиталистов своими "бряцаньями" и хакерами. "
22.11 |
blog BuninCo
" И вот опять в России сто лет промелькнули, как обычно, бесцельно и бессмысленно, и ценой гор трупов и рек крови она достигла того же, что и имела. "
7.11 |
blog Alexander Osovtsov
" Революциями нужно гордиться. Революция — это здорово. Попытка новой жизни. Настоящая жизнь. Желаю революций каждому. И нам всем вместе. Они обязательно будут. "
7.11 |
blog Alexander Vinokurov
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Статьи дня
Провал операции «Сочи»
Сергей Медведев  15.12 01:17 |  число просмотров 384
Провал операции «Сочи» Как спецоперации заменили в России политику
Все цвета старости
Ольга Алленова, Роза Цветкова  3.12 21:15 |  число просмотров 1538
Все цвета старости Куда можно "определить" пожилого человека в нашей стране для "дожития" и где же ему на самом деле лучше
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События
Школьник в Бундестаге
29.11 |  число просмотров 2609
Школьник в Бундестаге
Старшеклассник из Нового Уренгоя выступил на встрече российских и немецких детей в День скорби с рассказом о немецком солдате, погибшем в плену после Сталинградской битвы. Депутатам Госдумы и патриотической общественности рассказ показался не слишком удачным: гимназию уже проверяет Генпрокуратура
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Кино
"Матильда"
31.10 |  число просмотров 7332
"Матильда"
В России начались показы "Матильды" Алексея Учителя, против которых так яростно боролась депутат Поклонская. Первые зрители удивлены тому, насколько беспомощным вышел фильм
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Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 8709
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Медиа
Агент СМИт
26.11 |  число просмотров 2575
Агент СМИт
Президент Владимир Путин подпсиал закон, который позволяет признавать СМИ иностранным агентом
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Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |  число просмотров 2053
Нобелевская премия для Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
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