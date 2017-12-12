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Сюжеты
Дело Улюкаева
9.12 число просмотров 11157 число записей 68
 
Блогеры против: Аэрофлот
3.12 число просмотров 39247 число записей 103
 
Школьник в Бундестаге
29.11 число просмотров 2568 число записей 14
 
Ритуальное расследование
29.11 число просмотров 1230 число записей 7
 
Кандидат Титов
27.11 число просмотров 1200 число записей 6
 
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6.12 число просмотров 2769 число записей 11
 
Школьник в Бундестаге
29.11 число просмотров 2568 число записей 14
 
Агент СМИт
26.11 число просмотров 2543 число записей 10
 
Россияна, вперед!
18.11 число просмотров 2438 число записей 3
 
Выброс рутения
22.11 число просмотров 2251 число записей 4
 
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Посты дня
Где в России жить хорошо (в 2017-м)?
blogИлья Варламов    12.12 14:46 |  число просмотров 695
Где в России жить хорошо (в 2017-м)? Средний российский город расходует на одного жителя 31 100 рублей в год. Если посчитать среднее значение без учёта Москвы, выйдет 28 600 рублей; без учёта Москвы и Питера – 27 300 рублей
 
70 самых влиятельных женщин Российской Федерации 2017-2
blogКараульный    12.12 14:03 |  число просмотров 527
70 самых влиятельных женщин Российской Федерации 2017-2 А вот и наш обновленный рейтинг. Помните, что мы вам обещали выпустить перед новым годом обновленную версию? Вот, выполняем обещанное
 
Поддержите заблокированные редакции в социальных сетях
blogkhodorkovski    12.12 12:52 |  число просмотров 360
Поддержите заблокированные редакции в социальных сетях Преступники ссылаются на полномочия ведомства закрывать сайты "нежелательных" иностранных организаций. При этом они заведомо знают, что никаких иностранных организаций с такими названиями не существует
 
Осторожно, разводка с "разбитым телефоном"
blogМихаил Шевчук    11.12 22:58 |  число просмотров 2582
Осторожно, разводка с "разбитым телефоном" На выходных стал в магазине свидетелем разводки с "разбитым телефоном". Видел ее уже второй раз (первый - летом в ЦПКиО)
 
Я вляпалась в какое-то дерьмо
blogМария Орлова    11.12 22:45 |  число просмотров 1284
Я вляпалась в какое-то дерьмо Это же до чего довели центральный телеканал страны, что люди от него шарахаются в ужасе!
 
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Выбор редактора
Еще раз о Нурееве. Теперь уже подробнее
blogKeti Kharaidze    11.12 17:14 |  число просмотров 962
Еще раз о Нурееве. Теперь уже подробнее Начну с инсайда. С того, что можно подслушать в зале, в буфете, за кулисами и не только
 
Артдокфест, Беата Бубенец, "Полёт пули"
blogSergey Khazov-Cassia    10.12 23:51 |  число просмотров 1152
Артдокфест, Беата Бубенец, "Полёт пули" Глубокоуважаемый Виталий Манский взял у неё микрофон и сказал, что поскольку фильм продюсировали латвийцы, то они обсуждали "юридические моменты" - можно ли снимать человека, когда он в плену, и решили, что для телека, может быть, заблюрят лицо
 
Прошла премьера балета Нуреев
blogpod_kolpak    10.12 12:41 |  число просмотров 989
Прошла премьера балета Нуреев В зале все: Песков, Чемезов, Эрнст, Ремчуков, Ургант. В ложе Абрамович (со спутницами)
 
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Цитаты дня
" Когда вы читаете новость начинающуюся с "Мутко пожизненно отстранили...", вы же внутри себя надеетесь, что там будет написано не "от посещения Олимпиады", а "от всех государственных должностей"? "
5.12 |
blog Медиатехнолог
" Спасти ситуацию могло бы незамедлительное выдвижение кандидатуры Путина в президенты МОК! "
5.12 |
blog Gleb Pavlovsky
" Это не заговор, это следствие уязвимости России, решившей, что может разбогатеть и пользоваться благами цивилизованного капитализма, пугая тех самых капиталистов своими "бряцаньями" и хакерами. "
22.11 |
blog BuninCo
" И вот опять в России сто лет промелькнули, как обычно, бесцельно и бессмысленно, и ценой гор трупов и рек крови она достигла того же, что и имела. "
7.11 |
blog Alexander Osovtsov
" Революциями нужно гордиться. Революция — это здорово. Попытка новой жизни. Настоящая жизнь. Желаю революций каждому. И нам всем вместе. Они обязательно будут. "
7.11 |
blog Alexander Vinokurov
" Кто-нибудь, напомните Наталье Поклонской, что она руководитель комиссии по проверке деклараций депутатов, а не комиссии по защите чести и достоинства бывшего императора. "
26.10 |
blog Andre Jvirblis
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Статьи дня
Все цвета старости
Ольга Алленова, Роза Цветкова  3.12 21:15 |  число просмотров 1216
Все цвета старости Куда можно "определить" пожилого человека в нашей стране для "дожития" и где же ему на самом деле лучше
«Алексей Леонидович, в какой организации вы сейчас работаете?»
Екатерина Винокурова  25.11 21:40 |  число просмотров 2415
«Алексей Леонидович, в какой организации вы сейчас работаете?» Как Собянин и Кудрин спорили о будущем России
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События
Фестиваль молодежи и студентов
19.10 |  число просмотров 2793
Фестиваль молодежи и студентов
В Сочи проходит XIX Всемирный фестиваль молодежи студентов. В нем принял участие Владимир Путин. Блогеры обсуждают смысл этого мероприятия
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Кино
"Матильда"
31.10 |  число просмотров 7299
"Матильда"
В России начались показы "Матильды" Алексея Учителя, против которых так яростно боролась депутат Поклонская. Первые зрители удивлены тому, насколько беспомощным вышел фильм
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Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 8695
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Медиа
Агент СМИт
26.11 |  число просмотров 2543
Агент СМИт
Президент Владимир Путин подпсиал закон, который позволяет признавать СМИ иностранным агентом
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Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |  число просмотров 2030
Нобелевская премия для Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
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